మంటల్లో ఎన్టీఆర్‌ కటౌట్ పూర్తిగా దగ్దం అయింది. మంటలు ప్రారంభం అయిన నిమిషాల్లోనే ఎన్టీఆర్‌ కటౌట్‌ మొత్తం మసి అయిపోయిందని ప్రత్యక్ష సాక్షులు చెబుతున్నారు. కావాలని ఎన్టీఆర్‌ కటౌట్‌కి నిప్పు అంటించారని కొందరు ఆరోపిస్తున్నారు.

కొందరు మాత్రం అభిమానులు క్రాకర్స్ కాల్చుతున్న సమయంలో నిప్పు రవ్వలు కటౌట్ మీద పడి మంటలు రాజుకున్నాయి అంటున్నారు. ఇక ఎన్టీఆర్‌ కటౌట్‌ కాలిపోతున్న వీడియోలు ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో వైరల్‌ అవుతున్నాయి.

కొరటాల శివ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన ఈ చిత్రంలో జూనియర్ ఎన్టీఆర్, సైఫ్ అలీఖాన్, జాన్వీ కపూర్ ప్రధాన పాత్రలు పోషించారు.

Fans Burning NTR Cutout Outside Hyderabad Theatre after the Initial Poor Ratings & Bad Talk for the Movie #Devara ! pic.twitter.com/QGzykbUZfW