శ్రీముఖికి కౌంటరిచ్చిన హేమ.. అక్కా నువ్వు తోపు అన్న రాహుల్ (Video)

తాజా ప్రోమో ద్వారా హేమ జాఫర్‌, అషూ రెడ్డి, రోహిణి, వితిక, పునర్నవి, రవి, మహేశ్‌, శివజ్యోతి, హిమజ, తమన్నా, శిల్పా చక్రవర్తి బిగ్‌బాస్‌ హౌస్‌లోకి ఎంట్రీ ఇచ్చినట్టు కనిపిస్తోంది. ఎక్కడైతే ప్రయాణం మొదలుపెట్టారో మళ్లీ అంతా అక్కడికే చేరినట్టు కనిపిస్తోంది. ఇక బిగ్‌బాస్‌ హౌస్‌లోకి వెళ్లే ప్రసక్తే లేదని సంచలన వ్యాఖ్యలు చేసిన హేమ, శివజ్యోతి మళ్లీ బిగ్‌బాస్‌ ఇంట్లో అడుగుపెట్టారు. బాబా అంటూ జాఫర్ రాగా, గురువుగారూ అంటూ బాబా హత్తుకున్నాడు.

ఈ ప్రోమోలో ఇంకా పునర్నవిని చూసిన ఆనందంలో శ్రీముఖి ఆమెను ఎత్తేసుకుంది. ఆపై శ్రీముఖి అతివినయం చూపిస్తూ హేమ కాళ్లు పట్టుకోబోయింది. వెంటనే హేమ 'వద్దమ్మా' అంటూ ఆమెకో నమస్కారం పెట్టింది. ఆ సందర్భంగా రాహుల్ అక్కా నువ్వు తోపు అంటూ సెటైర్ వేశాడు. శుక్రవారం నాటి ఎపిసోడ్‌తో ఎలిమినేషన్ అయిన కంటిస్టెంట్స్‌తో హౌస్‌లో వున్న కంటిస్టెంట్లు చేసే సందడి ప్రేక్షకులను కనువిందు చేయనుంది. ఈ ప్రోమోను మీరూ ఓ లుక్కేయండి.

It's time for a of #BiggBossTelugu3



Today at 10 PM on @StarMaa pic.twitter.com/OnXlfhsXwm