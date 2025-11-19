శుక్రవారం, 21 నవంబరు 2025
Written By దేవీ
Last Updated : బుధవారం, 19 నవంబరు 2025 (11:51 IST)

జాజికాయ సాంగ్ ఐటమ్ కాదు, సంయుక్త అందం చూస్తారు : నందమూరి బాలకృష్ణ

Nandamuri Balakrishna, Samyukta, Boyapati Srinu
అఖండ- 2 నుంచి సెకండ్ సింగిల్‌గా 'జాజికాయ' అంటూ సాగే పవర్‌ఫుల్ మాస్ డ్యాన్స్ నెంబర్ రిలీజ్ అయింది. ఈ పాటను ప్రముఖ లిరిసిస్ట్ కాసర్ల శ్యామ్ అత్యద్భుతమైన క్యాచీ లిరిక్స్‌తో రాయగా..స్టార్ సింగర్స్ శ్రేయాఘోషల్, బ్రిజేష్ శాండిల్యా ఎంతో ఎనర్జిటిక్‌గా పాడారు. మ్యూజిక్ సెన్సేషన్ తమన్ థియేటర్స్ దద్దరిల్లేలా పాటని కంపోజ్ చేశారు. గ్రాండ్ సెట్‌లో షూట్ చేసిన ఈ సాంగ్‌లో బాలకృష్ణ మాస్ డ్యాన్స్ మూమెంట్స్ ఫ్యాన్స్‌ని అద్భుతంగా అలరించనున్నాయి. భాను మాస్టర్ కంపోజ్ చేసిన బాలయ్య ఎనర్జిటిక్ డ్యాన్స్ మూమెంట్స్ అందరినీ ఆకట్టుకుంటున్నాయి.
 
వైజాగ్‌లోని జగదాంబ థియేటర్‌లో గ్రాండ్‌గా జరిగిన అఖండ: తాండవం సాంగ్ లాంచ్ ఈవెంట్‌లో నందమూరి బాలకృష్ణతో పాటు డైరెక్టర్ బోయపాటి శ్రీను, హీరోయిన్ సంయుక్త తదితరులు హాజరై ఫ్యాన్స్‌లో జోష్ నింపారు.
 
ఈ కార్యక్రమంలో నందమూరి బాలకృష్ణ మాట్లాడుతూ.. సింహాచలం అప్పన్న ఆశీస్సులు తీసుకుని ఇక్కడికి వచ్చాం. మొన్న మన దెబ్బేంటో ముంబైలో హిందీవాళ్లకు చూపించాం. ఇంట గెలిచి రచ్చ గెలవాలంటారు. అఖండ ఫస్ట్ పార్ట్ మన దగ్గర ఎంత పెద్ద హిట్ అయిందో చూశారు. ఇప్పుడు సీక్వెల్ ‘అఖండ: తాండవం’ పాన్ ఇండియా రేంజ్‌లో బ్లాక్ బస్టర్ కాబోతోంది. కోవిడ్ టైమ్‌లోనే అఖండ సినిమా సెన్సేషన్ క్రియేట్ చేసింది. ఆ సినిమా ఇచ్చిన ధైర్యంతో మిగతా సినిమాలు కూడా రిలీజ్ అయ్యాయి. ఇప్పుడు రిలీజ్ అయిన పాట ఐటమ్ సాంగ్ కాదు. కుటుంబం పండగ చేసుకునే నేపథ్యంలో వచ్చే సాంగ్. పాటలో సంయుక్తను చూశారు కదా.. ఆమె ఎంతో అందంగా ఉంది. సినిమాలో ఆమె నటన కూడా చూస్తారు. ఆమె హావభావాలు ఎంతో అద్భుతంగా పలికించి తన పాత్రకు న్యాయం చేసింది.
 
అఖండలో జై బాలయ్య పాటను కంపోజ్ చేసిన భాను మాస్టర్ ఈ జాజికాయ పాటను అద్భుతంగా కంపోజ్ చేశాడు. మా నందమూరి తమన్ ఈ సినిమా కోసం ఎన్నో నిద్రలేని రాత్రులు గడుపుతున్నాడు. ఈ పాటకు అదిరిపోయే మ్యూజిక్ ఇచ్చాడు. కాసర్లశ్యామ్ గారు పాటను బాగా రాశారు. శ్రేయాఘోషల్, బ్రిజేష్ శాండిల్యా అంతే అద్భుతంగా పాడారు. అఖండతో అందరి అంచనాలు పెరిగాయి. అందుకే ఈ అఖండ తాండవం సినిమా వాటిని అందుకునేలా ఉంటుంది. రామ్ ఆచంట, గోపీ ఆచంట ఎక్కడా కాంప్రమైజ్ కాకుండా సినిమాను నిర్మించారు. వాళ్లు అదృష్టవంతులు. సినిమాకు పనిచేసిన అందరూ అదృష్టవంతులు. ఈ సినిమా డిసెంబర్ 5న గ్రాండ్‌గా రిలీజ్ కాబోతోంది. ఇది కేవలం తెలుగు సినిమా కాదు. మన భారతీయ సనాతన హైందవ ధర్మం శక్తి, పరాక్రమాన్ని చాటిచెప్పే చిత్రం. మన జాతి మూలాలు ఏంటో తెలియజేసే సినిమా. అందుకే అన్ని భాషల్లో సినిమాను ప్రమోట్ చేస్తున్నాం. రేపు కర్ణాటకకు వెళ్లి అక్కడ ప్రమోట్ చేస్తాం. తర్వాత తమిళనాడుకు వెళ్తాం. మొన్న ముంబైలో మన దెబ్బకు హిందీవాళ్లకు దిమ్మతిరిగిపోయింది. ఇక్కడకు వచ్చిన నా అభిమానులందరికీ ధన్యవాదాలు’’ అని చెప్పారు.
 
డైరెక్టర్ బోయపాటి శ్రీను మాట్లాడుతూ..‘‘లక్ష్మీనరసింహ స్వామిని దర్శించుకుని ఇక్కడకు వచ్చాం. ముంబైలో కూడా సిద్ధివినాయక స్వామి ఆశీస్సులు తీసుకుని అఖండ తాండవం సాంగ్ రిలీజ్ చేశాం. ఈ సాంగ్ ఎలా ఉందో చూశారు కదా.. సాంగ్‌లో ఇంకో పార్శాన్ని కూడా చూస్తారు. ఈ సాంగ్ ఈ సినిమాలో ఉన్న ఒకే ఒక్క మాస్ సాంగ్. సినిమాలో అనంతపూర్‌లో జరిగే బర్త్ డే పార్టీలో వచ్చే పాట ఇది. సంయుక్త మీనన్ చేసిన ఫస్ట్ మాస్ సాంగ్ ఇది. ఆ అమ్మాయిలో ఏదైనా చేయగలననే కసి ఉంది. ఈ సాంగ్‌ను బాగా ఎంజాయ్ చేస్తారు. డిసెంబర్ 5న విడుదలయ్యే సినిమాను కూడా ఇంకా బాగా ఎంజాయ్ చేస్తారు. భాను మాస్టర్ మాకు అన్నీ మంచి సాంగ్స్ చేశారు.  ఈ సాంగ్ ఇంత అద్భుతంగా చేయడానికి ప్రధాన కారణం నా ప్రొడ్యూసర్స్. ఖర్చు గురించి ఆలోచించకుండా ఏమైనా చేయండి అని భరోసా ఇచ్చారు. తమన్‌కు సిట్యువేషన్ చెప్తే అదిరిపోయే ట్యూన్ ఇచ్చారు. ఆర్ఆర్ డీటీఎస్ మిక్సింగ్ జరుగుతున్నాయి. దాంతో పాటు త్రీడీ వర్క్ కూడా చేస్తున్నాం. డిసెంబర్ 5న అందరూ తప్పకుండా సినిమాను థియేటర్లలో ఎక్స్‌పీరియన్స్ చేయాలనికోరుతున్నా. నాకు ఊపిరున్నంత వరకు బాలయ్యబాబుకు ఓపిక ఉన్నంత వరకు మా కాంబినేషన్ రిపీట్ అవుతూనే ఉంటుంది.’’ అన్నారు.
 
హీరోయిన్ సంయక్త మాట్లాడుతూ...‘‘మీకు సాంగ్ నచ్చిందా లేదా అని నాకు అర్థమైపోయింది. లేదనే ఆప్షనే లేదు. మీకు ఎంతో బాగా నచ్చిందని నాకు తెలుసు. అఖండ తాండవం డిసెంబర్ 5న రిలీజ్ అవుతోంది. తెలుగు కమర్షియల్ సినిమాలకు నేను పెద్ద అభిమాని. బాలయ్య-బోయపాటి కాంబోకి కూడా నేను ఫ్యాన్. నా పాత్ర చాలా సస్పెన్స్‌గా ఉంటుంది. అందుకే నేను ఎక్కువ రివీల్ చేయడం లేదు. 

