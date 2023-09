రజినీకాంత్ హీరోగా నటించిన జైలర్ చిత్రం ఇటీవల విడుదలై వసూళ్ల సునామీ సృష్టిస్తోంది. ఇప్పటికే రూ. 500 కోట్లు వసూళ్లను రాబట్టినట్లు సమాచారం. దీనితో నిర్మాత కళానిధి మారన్ ఖుషీఖుషీగా వున్నారు. లాభాల పంట పండుతుండటంతో వచ్చిన లాభాల్లో కొంత మొత్తాన్ని సూపర్ స్టార్ రజినీకాంత్‌కి ముట్టజెప్పారు.

#JailerSuccessCelebrations continue! Superstar @rajinikanth was shown various car models and Mr.Kalanithi Maran presented the key to a brand new BMW X7 which Superstar chose. pic.twitter.com/tI5BvqlRor