'లైగర్‌'కు బీరాభిషేకం - రచ్చ చేసిన రౌడీ ఫ్యాన్స్

సాధారణంగా సినిమా విడుదల రోజున ఫ్యాన్స్ హంగామా ఉంటుంది. కానీ, టైటిల్, ఫస్ట్ లుక్ రిలీజ్ రోజునే రచ్చ రచ్చ చేశారు. అయితే, విజయ్ దేవరకొండ ఫ్యాన్స్ మాత్రం ఆనవాయితీకి భిన్నంగా పాలాభిషేకం చేయకుండా, ఏకంగా బీరాభిషేకం చేస్తున్నారు. సినిమా టైటిల్‌ని టాటూగా వేయించుకొని తమ అభిమానాన్ని చాటుకుంటున్నారు.



పూరీ తెరకెక్కిస్తున్న ఈ చిత్రానికి వినూత్నంగా 'లైగర్' అని పేరు పెట్టారు. 'సాలా క్రాస్‌బ్రీడ్స్‌'‌ అనే ఉప శీర్షిక కూడా పెట్టారు. టైటిల్‌ డిఫరెంట్‌గా ఉండడం, విజయ్‌, పూరీ కాంబోలో తొలి చిత్రం కావడంతో అటు పూరీ ఫ్యాన్స్‌, ఇటు రౌడీ ఫ్యాన్స్‌ అప్పుడే హడావుడి మొదలుపెట్టారు.



భారీ కటౌట్స్, ఫ్లెక్సీలు, బ్యానర్లు ఏర్పాటు చేసి పాలాభిషేకాలు చేశారు. కేక్స్ కట్స్ చేశారు. లైగర్ పోస్టర్‌కు ఇద్దరు అభిమానులు బీర్‌తో అభిషేకం చేశారు. అలాగే విజయ్ వీరాభిమానులు తమ చేతులమీద ‘లైగర్’ పేరుని టాటూగా వేయించుకున్నారు. ఈ వీడియో షేర్ చేస్తూ కళ్లవెంట నీళ్లు వచ్చాయంటూ చార్మీ చెప్పారు.









I wanna come n dance with u all now now nowwwwww