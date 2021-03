పూజిత పొన్నాడ అధరాలు జుర్రుకుంటున్న గౌతమ్ కృష్ణ

ఈ చిత్రంలో వైజాగ్ చిన్నది పూజిత పొన్నాడ హీరోయిన్‌గా నటించింది. ఈ చిత్రం ఫస్ట్ లుక్‌ను తాజాగా రిలీజ్ చేశారు. అదీకూడా మేక‌ర్స్ రొమాంటిక్ లుక్‌‌ను విడుద‌ల చేశారు.

ఇందులో పూజిత ‌అధరాలను గౌత‌మ్ కృష్ణ జుర్రుకుంటున్నారు. అంటే.. పూజిత - గౌతమ్‌ల లిప్‌లాక్ స‌న్నివేశం కంటి చూపును తిప్పుకోనీయకుండా చేస్తోంది. ఈ స్టిల్ చూసిన కుర్రకారుకు నిద్ర‌లేకుండా చేస్తోంది. ఈ సినిమాను యూత్ ఆడియెన్సే లక్ష్యంగా చేసుకుని తెర‌కెక్కించిన‌ట్టు తాజా పోస్ట‌ర్ చూస్తే అర్థ‌మ‌వుతుంది.



కాగా, పూజిత పొన్నాడ గతంలో దర్శకుడు, రంగస్థలం, కల్కి వంటి చిత్రాల్లో నటించింది. అలాగే, పవర్ స్టార్ పవన్ కళ్యాణ్ నటించే హరిహర వీరమల్లు చిత్రంలోనూ స్పెషల్ సాంగ్‌లో నర్తించనుంది.









Pictures of Director @DirKrish launching the First look of #AakasaVeedhullo



