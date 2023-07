ఈ సందర్భంలో నటి రమ్యకృష్ణ, రోజా చాలా గ్యాప్ తర్వాత కలుసుకున్నారు. దీనికి సంబంధించిన ఫోటోలను రోజా తన సోషల్ మీడియా పేజీలో షేర్ చేసింది. రమ్యకృష్ణన్ మంచి స్నేహితురాలు అంటూ రోజా తెలిపింది. ఈ ఫోటోలు, వీడియో ప్రస్తుతం ఇంటర్నెట్‌లో వైరల్‌గా మారాయి.

Good friends are like stars, You don't always see them, but you know they're always there,i hearty welcome my star who arrived today and made my day so beautiful,I barely remember how life was those days,those smiles,when we met,no matter how much time has passed,happiness is… pic.twitter.com/BKognLmrF9