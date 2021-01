బైకు ప్రమాదం.. తృటిలో ప్రమాదం నుంచి తప్పుకున్న #SampoorneshBabu (video)

'బజారు రౌడీ' చిత్రం షూటింగ్‌లో పాల్గోంటున్నా సమయంలో ఈ సంఘటన చోటుచేసుకుంది. వెంటనే స్పందించిన సిబ్బంది సంపూను పైకి లేపి పక్కకు తీసుకెళ్ళారు. ఈ దృశ్యాలను మానిటర్‌లో రికార్డు అయ్యాయి. ప్రస్తుతం సంపూ క్షేమంగానే ఉన్నట్లు సమాచారం.

వసంత నాగేశ్వరావు దర్శకత్వంలో 'బజారు రౌడీ' చిత్రం తెరకెక్కుతుంది. ఈ సినిమా ఫిబ్రవరిలో రిలీజ్ కానుంది. కేఎస్‌ క్రియేషన్స్‌ బ్యానర్‌లో సందిరెడ్డి శ్రీనివాసరావు నిర్మిస్తోన్న ఈ సినిమాలో మహేశ్వరి వద్ది హీరోయిన్‌గా చేస్తోంది. తాజాగా ఈ సినిమా షూటింగ్‌లోనే ప్రమాదం జరిగింది.



క్లైమాక్స్ ఫైట్ సీన్ చిత్రీకరిస్తోన్న సమయంలో హీరో సంపూర్ణేష్ బాబు బైకు పైనుంచి కింద పడిపోయాడు. దీనికి సంబంధించిన వీడియో కూడా సోషల్ మీడియా ద్వారా బయటకు వచ్చింది. ఇక, ఈ విషయాన్ని చిత్ర యూనిట్ అధికారికంగా వెల్లడిస్తూ ఓ ప్రకటనను కూడా విడుదల చేసింది.



PR : *"బజార్ రౌడి క్లైమాక్స్ షూటింగ్ లో బర్నింగ్ స్టార్ సంపూర్ణేష్ బాబు కి తృటిలో తప్పిన ప్రమాదం* "



