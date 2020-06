బెస్ట్ ప్లాన్ వుంది.. మీ ఇద్దరిని గోవా పంపిద్దాం.. ఏమంటారు?

"సోనూసూద్‌.. జనతా కర్ఫ్యూ నుంచి లాక్‌డౌన్‌-4 వరకు నేను నా భర్తతోనే ఉంటున్నాను. ఇప్పుడు అతన్ని బయటకు పంపించండి. లేదా నన్ను మా అమ్మ వాళ్ల ఇంటికి పించగలరా?. ఎందుకంటే ఇకపై నేను అతనితో కలిసి ఉండలేను" అంటూ ఆ సుష్రిమా ఆచార్య అనే మహిళ ట్వీట్‌ చేసింది. దీనిపై స్పందించిన సోనూసూద్‌ మహిళకు అదిరిపోయే సమాధానం ఇచ్చారు. 'నా దగ్గర ఓ ప్లాన్‌ ఉంది. మీ ఇద్దరిని గోవా పంపిద్దాం. ఏమంటారు' అంటూ బదులిచ్చారు.



ముఖ్యంగా, పొట్టకూటి కోసం పట్టణానికి వచ్చి కరోనా కోరల్లో చిక్కుకున్న వందలాది వలస కూలీలను వారి స్వస్థలాలకు చేరవేసేందుకు సోనూసూద్‌ సాయం అందిస్తున్న విషయం తెలిసిందే. ఇటీవల కేరళలోని ఏర్నాకులంలో చిక్కుకున్న దాదాపు 180 మంది అమ్మాయిల కోసం ప్రత్యేక విమానం ఏర్పాటు చేసి వారిని స్వస్థలానికి చేర్చారు.



అలాగే, ఇతర రాష్ట్రాల్లో చిక్కుకున్న వలస కూలీలకు సాయం చేస్తున్న బాలీవుడ్‌ నటుడు సోనూసూద్‌కు వేలల్లో విన్నపాలు పోటెతుతున్నాయి. అందులో కొన్ని స్వస్థలాలకు చేరవేయాలని వస్తుండగా మరి కొంతమంది విచిత్ర కోరికలు కోరుతున్నారు. అలా వింతైన ప్రశ్నలు వచ్చినవాటిలో ఇదొకటి.









I have a better plan .. let me send both of you to Goa