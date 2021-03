కాగా గత కొన్ని రోజులుగా మీరా మిథున్ నటుడు సూర్య, విజయ్‌ల పైన తీవ్ర ఆరోపణలు చేసింది. నెపోటిజంకి వారు కారణమనీ, వాళ్లిద్దరూ ఓ మాఫియా అంటూ వ్యాఖ్యలు చేసింది. దీనితో సూర్య, విజయ్ అభిమానులు ఆమెపై దుమ్మెత్తి పోశారు. ఐతే దీనిపై సంయమనం పాటించాలని అటు సూర్య, ఇటు విజయ్ చెప్పడంతో గొడవ సద్దుమణిగింది.

ఇప్పుడు ఈ వ్యవహారంపై మీరా మిథున్ స్పందించింది. ఆ నటులపై ఆరోపణలు చేయడానికి కారణం ట్రాన్స్‌జెండర్ అప్సరా రెడ్డి అంటూ ఆరోపించింది. నేనీ మాటలు చెప్పిన దగ్గర్నుంచి నన్ను చంపేందుకు ఓ గ్యాంగ్ చూస్తోందంటూ ఆందోళన వ్యక్తం చేసింది. అప్సర రెడ్డిని అన్నాడీఎంకె పార్టీ నుంచి వెంటనే తొలగించాలని మీరా మిథున్ ఎఐఎడిఎంకెకు విజ్ఞప్తి చేసింది.

@AIADMKOfficial wing should be punished immediately @CMOTamilNadu , if not @AIADMKOfficial is wholely responsible for everything happening against me through this transgender and transgender mafia gang Joe michael @arivalayam @mkstalin@narendramodi pic.twitter.com/6SR0Hhuuom