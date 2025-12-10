బుధవారం, 10 డిశెంబరు 2025
త్రివిక్రమ్ - వెంకటేష్ చిత్రానికి టైటిల్ ఖరారు.. ఏంటంటే...

మాటల దర్శకుడు త్రివిక్రమ్ శ్రీనివాస్, విక్టరీ వెంకటేష్ కాంబినేషన్‍లో ఓ చిత్రం తెరకెక్కనుంది. ఈ చిత్రానికి టైటిల్‌ను ఖరారు చేశారు. గతంలో ఎన్నో కుటుంబ కథా చిత్రాల్లో నటించిన వెంకటేష్ మరోమారు ఆ తరహా చిత్రంలో నటించనున్నారు. అందుకే ఈ చిత్రానికి "ఆదర్శ కుటుంబం హాస్ నంబర్ 47" (ఉప శీర్షిక ఏకే 47) అనే టైటిల్‌ను ఖరారు చేశారు. ఈప్రాజెక్టును అధికారికంగా ప్రకటించినప్పటి నుంచి ఎన్నో రకాలైన పేర్లు సోషల్ మీడియాలో చక్కర్లుకొట్టినప్పటికీ వీటికి తెరదించుతూ కొత్త టైటిల్‌ను ప్రకటించారు.
 
అలాగే ఈ మూవీ రెగ్యులర్‌ షూటింగ్‌ నేటి నుంచి ప్రారంభమైనట్లు తెలుపుతూ వెంకటేశ్‌ ఫస్ట్‌లుక్‌ పోస్టర్‌ను కూడా పంచుకున్నారు. వచ్చే ఏడాది వేసవిలో దీన్ని విడుదల చేయనున్నట్లు తెలిపారు. తాజాగా పంచుకున్న ఫస్ట్‌లుక్‌ పోస్టర్‌లో వెంకటేశ్‌ సింపుల్‌లుక్‌లో మధ్యతరగతి వ్యక్తిగా ఆకట్టుకుంటున్నారు. 
 
గత సంక్రాంతి పండుగకు వచ్చిన 'సంక్రాంతికి వస్తున్నాం' మూవీ తర్వాత వెంకటేశ్‌ సోలోగా నటిస్తున్న సినిమా ఇదే. వెంకటేశ్‌ కథానాయకుడిగా ఇదివరకు వచ్చిన 'నువ్వు నాకు నచ్చావ్‌', 'మల్లీశ్వరి' సినిమాలకు త్రివిక్రమ్‌ స్క్రిప్ట్‌ని అందించారు. దీంతో ఈ సినిమాపై భారీ అంచనాలున్నాయి.
 
త్రివిక్రమ్‌ గత చిత్రాల్లాగే ఇందులోనూ ఇద్దరు నాయికలకు అవకాశమున్నట్లు ఇటీవల వార్తలు వచ్చాయి. ఆ పాత్రల కోసం త్రిష, నిధి అగర్వాల్‌తో పాటు రుక్మిణీ వసంత్‌ పేర్లు పరిశీలనలో ఉన్నట్లు ప్రచారం బలంగా వినిపిస్తోంది. ఇదిలావుంటే, చిరంజీవి - అనిల్‌ రావిపూడి కాంబోలో రానున్న 'మన శంకర వరప్రసాద్‌'లో అతిథి పాత్రలో కనిపించనున్నారు. అలాగే 'దృశ్యం-3'తో మరోసారి థ్రిల్ పంచనున్నారు. 

యునెస్కో హెరిటేజ్ జాబితాలో దీపావళి పండుగ

యునెస్కో హెరిటేజ్ జాబితాలో దీపావళి పండుగభారతీయులు ఇంతో ఇష్టంగా జరుపుకునే పండుగల్లో దీపావళి ఒకటి. ఈ పండుగకు అరుదైన గుర్తింపు లభించింది. యునెస్కో హెరిటేజ్ జాబితాలో దీపావళికి చోటుదక్కింది. ఢిల్లీలోని ఎర్రకోట వద్ద నిర్వహించిన సమావేశంలో యునెస్కో ఈ నిర్ణయం తీసుకుంది. దీంతో భారత్‌కు చెందిన 15 అంశాలు యునెస్కో వారసత్వ గుర్తింపు పొందాయి.

ఈ యేడాది కరెంట్ చార్జీలు పెంచం : సీఎం చంద్రబాబు

ఈ యేడాది కరెంట్ చార్జీలు పెంచం : సీఎం చంద్రబాబురాష్ట్రంలో ఈ యేడాది కూడా కరెంట్ చార్జీలు పెంచబోమని ఏపీ ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు హామీ ఇచ్చారు. బుధవారం సచివాలయంలో సీఎం అధ్యక్షత మంత్రులు, ఆయాశాఖధిపతులు, కార్యదర్శులు, హెచ్.ఓ.డీలతో కీలక సమావేశం నిర్వహించారు. ఇందులో పలు అంశాలపై చర్చించారు. ముఖ్యంగా, వృద్ధిరేటు పెంపునకు తీసుకోవాల్సిన అంశాలు, అమలు ప్రణాళికపై ప్రధానంగా చర్చించారు.

మహిళా జర్నలిస్టుకు కన్నుకొట్టిన పాక్ ఆర్మీ అధికారి

మహిళా జర్నలిస్టుకు కన్నుకొట్టిన పాక్ ఆర్మీ అధికారిమాజీ ప్రధానమంత్రి ఇమ్రాన్ ఖాన్ గురించి ఓ ప్రశ్న సంధించిన మహిళా జర్నలిస్టును చూసి పాకిస్థాన్ సైన్యానికి చెందిన మీడియా విభాగం డైరెక్టర్ జనరల్, లెఫ్టినెంట్ జనరల్ అహ్మద్ షరీఫ్ చౌదరి కన్నుకొట్టారు. దీనికి సంబంధించిన వీడియో ఒకటి సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది. ఈ వీడియోను చూసిన నెటజన్లు తమదైనశైలిలో కామెంట్స్ చేస్తున్నారు. దేశం ఒక మీమ్‍గా మారిపోయింది అంటూ కామెంట్స్ చేశారు. కెమెరాల ముందే ఇలా జరుగుతుంటే.. పాకిస్థాన్‌లో ప్రజాస్వామ్యం చచ్చిపోయింది అంటూ మరికొందరు వ్యాఖ్యానిస్తున్నారు.

సంస్కృత వర్శిటీ విద్యార్థినిపై లైంగికదాడి.. ఇద్దరు ప్రొఫెసర్ల అరెస్టు

సంస్కృత వర్శిటీ విద్యార్థినిపై లైంగికదాడి.. ఇద్దరు ప్రొఫెసర్ల అరెస్టుతిరుపతిలోని జాతీయ సంస్కృత విశ్వవిద్యాలయానికి చెందిన విద్యార్థినిపై లైంగికదాడికి పాల్పడిన ఇద్దరు అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్లను స్థానిక పోలీసులు అరెస్టు చేశారు. ఈ ఘటన స్థానికంగా కలకలం సృష్టించింది. ఈ వివరాలను పరిశీలిస్తే,

మంత్రి లోకేశ్ అమెరికా పర్యటన - టెక్ దిగ్గజాలతో వరుస భేటీలు

మంత్రి లోకేశ్ అమెరికా పర్యటన - టెక్ దిగ్గజాలతో వరుస భేటీలుఏపీ మంత్రి నారా లోకేశ్ అమెరికా పర్యటనలో బిజీబిగా గడుపుతున్నారు. తన పర్యటనలో భాగంగా పలువురు టెక్ దిగ్గజ కంపెనీల సీఈవోలను వరుసగా కలుసుకుంటూ, ఏపీలో తమతమ కంపెనీల ఏర్పాటుపై చర్చలు జరుపుతున్నారు. తాజాగా శాన్‌ఫ్రాన్సిస్కోలో గూగుల్ సీఈవో సుందర్ పిచ్చాయ్‍తో ఆయన భేటీ అయ్యారు. ఈ సందర్భంగా గూగుల్ ఏఐ డేటా సెంటర్ ఏర్పాటు పనుల పురోగతిపై సమీక్ష నిర్వహించారు. అలాగే డ్రోన్ సిటీలో అసెంబ్లింగ్ యూనిట్ ఏర్పాటుచేయాలని కోరారు.

winter health, తులసి పొడిని తేనెలో కలిపి తాగితే...

winter health, తులసి పొడిని తేనెలో కలిపి తాగితే...తులసి ఆకుల్ని నీడలో ఆరబెట్టి పొడి చేసి తేనె లేదా పెరుగుతో పాటు సేవిస్తే చాలా రోగాలు నివారణ అవుతాయి. పాలతో మాత్రం తీసుకోకూడదు. తులసి ఇతర ఆరోగ్య ప్రయోజనాలను తెలుసుకుందాము. అల్పాహారానికి అరగంట ముందు తులసి రసాన్ని సేవిస్తే జీర్ణశక్తి మెరుగవుతుంది మలేరియా వచ్చినపుడు ఐదు నుంచి ఏడు తులసి ఆకులను నలిపి మిరియాల పొడితో తీసుకుంటే ఉపశమనం లభిస్తుంది. పది గ్రాముల తులసి రసాన్ని పది గ్రాముల అల్లం రసంతో కలిపి తీసుకుంటే కీళ్ల నొప్పులు తగ్గుతాయి. పిల్లలకు వాంతులు అవుతున్నప్పుడు కొద్దిగా తులసి విత్తనాలను పెరుగు లేదా తేనెతో కలిపి నాకిస్తే తగ్గుముఖం పడతాయి.

తమలపాకులు ఎందుకు వేసుకోవాలి?

తమలపాకులు ఎందుకు వేసుకోవాలి?తమలపాకులతో అనేక రకాల ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఉన్నాయని ఆయుర్వేదం చెబుతోంది. వీటిలో ముఖ్యమైనవి ఏమిటో తెలుసుకుందాము. తమలపాకు జీర్ణ ఎంజైమ్‌లను ఉత్తేజపరచడం ద్వారా జీర్ణక్రియను మెరుగుపరుస్తుంది. కడుపు ఉబ్బరం వంటి సమస్యలను తగ్గించడంలో సహాయపడుతుంది. దగ్గు, జలుబు, ఆస్తమా వంటి శ్వాసకోశ సమస్యల నుండి ఉపశమనం అందించడానికి ఇది సాంప్రదాయకంగా ఉపయోగించబడుతుంది. కఫాన్ని పలచన చేసి ఉపశమనం కలిగిస్తుంది. తమలపాకు సహజంగా యాంటీమైక్రోబయల్ లక్షణాలను కలిగి ఉంటుంది. ఇది నోటి దుర్వాసనను తగ్గించి, చిగుళ్ల సమస్యలు, దంతక్షయం నుండి రక్షణ కల్పిస్తుంది.

సులభంగా శరీర బరువును తగ్గించే మార్గాలు

సులభంగా శరీర బరువును తగ్గించే మార్గాలుఅరటిపండును అల్పాహారంగా తీసుకుంటూ వుండాలి. తింటున్న ఆహారాన్ని బాగా నమిలి తినాలి. ప్రతిరోజూ వ్యాయామం తప్పనిసరిగా చేస్తూ వుండాలి. ద్రాక్ష, క్రాన్ బెర్రీ రసాలను తాగుతుంటే ఓవర్ వెయిట్ తగ్గవచ్చు. గ్రీన్ టీని తాగుతుంటే కొలెస్ట్రాల్ తగ్గుతూ బరువు కూడా అదుపులోకి తగ్గవచ్చు. మంచినీరు కనీసం 3 లీటర్లకు తగ్గకుండా తాగుతుండాలి. గోరువెచ్చని నీటిలో తేనె కలిపి తీసుకుంటే బరువు తగ్గవచ్చు. ప్రతిరోజూ మొలకెత్తిన పెసలు తింటుంటే అధిక బరువు సమస్య వదిలించుకోవచ్చు.

winter health, శీతాకాలంలో ఉసిరి కాయలు ఎందుకు తినాలి?

winter health, శీతాకాలంలో ఉసిరి కాయలు ఎందుకు తినాలి?శీతాకాలంలో ఉసిరి తింటుంటే ఆరోగ్యానికి అది ఎంతో మేలు చేస్తుంది. ఉసిరిలో ఫ్లేవనాయిడ్స్ రసాయనాలు ఉన్నాయి. ఇవి జ్ఞాపకశక్తిని మెరుగుపరుస్తాయి. ఈ సీజన్లో వచ్చిన ఉసిరి కాయలను తింటే కలిగే ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుుకందాము. ఉసిరి మధుమేహం నియంత్రణలో సహాయపడుతుంది. జీర్ణక్రియను మెరుగుపరుస్తుంది. జుట్టును ఆరోగ్యకరంగా వుంచడంలో సాయం చేస్తుంది. ఉసిరి తీసుకుంటుంటే కళ్లను ఆరోగ్యంగా ఉంచుకోవచ్చు. బరువు తగ్గడంలో సహాయపడుతుంది. చర్మాన్ని ఆరోగ్యంగా ఉంచుతుంది. రోగనిరోధక శక్తిని పెంచడంలో ఉసిరి మేలు చేస్తుంది. ఉసిరి కండరాల స్థాయిని మెరుగుపరుస్తుంది.

61 ఏళ్ల రోగికి అరుదైన అకలేషియా కార్డియాకు POEM ప్రక్రియతో కొత్త జీవితం

61 ఏళ్ల రోగికి అరుదైన అకలేషియా కార్డియాకు POEM ప్రక్రియతో కొత్త జీవితంసికింద్రాబాద్: మెడికవర్ హాస్పిటల్స్, సికింద్రాబాద్ గ్యాస్ట్రోఎంటరాలజీ విభాగం అరుదైన అకలేషియా కార్డియా వ్యాధితో బాధపడుతున్న 61 ఏళ్ల మహిళకు ఆధునిక Per Oral Endoscopic Myotomy (POEM) చికిత్సను విజయవంతంగా నిర్వహించింది. ఆహారం మింగడంలో తీవ్రమైన ఇబ్బంది, దగ్గు, వాంతులు, ఛాతి మండింపు వంటి లక్షణాలు పెరుగుతూ, చివరికి ద్రవాలు కూడా మింగలేని స్థితి రావడంతో రోగి మెడికవర్ వైద్యులను సంప్రదించారు.
