మంగళవారం, 16 సెప్టెంబరు 2025
  • Follow us
  1. వినోదం
  2. తెలుగు సినిమా
  3. కథనాలు
Written By దేవీ
Last Updated : మంగళవారం, 16 సెప్టెంబరు 2025 (15:37 IST)

Barbarik: పైసా ఖర్చులేకుండా పబ్లిసిటీ వచ్చింది : విజయ్‌పాల్ రెడ్డి ఆదిదాల

Barbarik Producer Vijaypal Reddy Adidala
Barbarik Producer Vijaypal Reddy Adidala
సినిమా నిర్మాణానికి కోట్లలో ఖర్చుపెడితే అందుకు పబ్లిసిటీకి కూడా చాలా ఖర్చు పెట్టాల్సి వస్తుంది. చిన్న సినిమాలకు చెప్పాల్సిన పనిలేదు. పబ్లిసిటీపరంగా చాలా వెచ్చించాల్సి వస్తుంది. అలాంటిది పైసా ఖర్చులేకుండా సోషల్ మీడియాలోనూ బయట పెద్ద పబ్లిసిటీ తన సినిమాకు వచ్చిందంటూ నిర్మాత విజయ్‌పాల్ రెడ్డి ఆదిదాల. ఆయన తీసిన సినిమా త్రిబనాధరి బార్బారిక్.
 
ఈ సినిమా విడుదల తర్వాత ఆదరణ లేకపోవడంతో గతంలో చెప్పినట్లు తనకుతాను చెప్పుతో కొట్టుకుంటున్నట్లు దర్శకుడు మోహన్ శ్రీవత్స సోషల్ మీడియాలో చెప్పుతో కొట్టుకోవడం జరిగింది. దానితో అది మామూలుగా వైరల్ కాలేదు. నేను సినిమాకు పెట్టిన పెట్టుబడితో వచ్చిన పబ్లిసిటీ కంటే పదింతలు వచ్చిందని నిర్మాత మనసులోని మాటను తెలియజేశారు. అసలు ఆ కథకు ఆ టైటిల్ పెట్టకూడదు అని విడుదలకుముందు సన్నిహితులు చెప్పారు. ఇదేదో డబ్బింగ్ సినిమాలా వుంది అన్నారు. కానీ డెస్టినీ అప్పటికే అంతా అయిపోయింది. ఆ సినిమా బాగుందని ప్రేక్షకులు చెప్పినా కేవలం టైటిల్ వల్లే సినిమా తీసి నష్టపోయానని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు.
 
ఇప్పుడు ఆ నిర్మాత టీనేజీ స్టోరీతో బ్యూటీ సినిమా తీశారు. ఈ సినిమా చూసిన ప్రముఖులు గుండెను హత్తుకునేలా వుందని ప్రశంసలు కురిపించారు. సెన్సార్ వారు కూడా ఏకగ్రీవంగా మంచి సినిమా తీశావని మెచ్చుకున్నారు. అందుకే ఈ సినిమాపై నాకు పూర్తి నమ్మకం వుందని అన్నారు. అయితే ఓజీ సినిమాకు ముందు రావడంతో థియేటర్ల సమస్యల తలెత్తలేదని అన్నారు.

పదేళ్ల బాలికపై 60 యేళ్ల వృద్ధుడి అత్యాచారం.. 24 యేళ్ల జైలు

పదేళ్ల బాలికపై 60 యేళ్ల వృద్ధుడి అత్యాచారం.. 24 యేళ్ల జైలునల్గొండ జిల్లాలో గత 2023లో జరిగిన ఓ అత్యాచార కేసులో 60 యేళ్ల వృద్ధుడికి 24 యేళ్ల జైలుశిక్ష విధిస్తూ తాజాగా తీర్పునిచ్చింది. మంగళవారం వెలువడిన ఈ తీర్పు వివరాలను పరిశీలిస్తే,

బెట్టింగ్ యాప్: రాబిన్ ఊతప్ప, యువరాజ్ సింగ్, సోనూ సూద్‌లకు నోటీసులు

బెట్టింగ్ యాప్: రాబిన్ ఊతప్ప, యువరాజ్ సింగ్, సోనూ సూద్‌లకు నోటీసులుఆన్‌లైన్ బెట్టింగ్ యాప్‌ల కేసుకు సంబంధించి ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్ డైరెక్టరేట్ (ఈడీ) మాజీ క్రికెటర్లు యువరాజ్ సింగ్, రాబిన్ ఉతప్ప, నటుడు సోనూ సూద్‌లకు నోటీసులు జారీ చేసింది. యువరాజ్ సింగ్ తరచుగా బెట్టింగ్ యాప్‌లను ప్రమోట్ చేస్తున్నాడని ఈడీ కనుగొంది. సెప్టెంబర్ 23న ఏజెన్సీ ముందు హాజరు కావాలని అతనికి సమన్లు ​​జారీ అయ్యాయి. సెప్టెంబర్ 24న సోను సూద్ హాజరు కానుండగా, సెప్టెంబర్ 22న రాబిన్ ఉతప్ప హాజరు కావాలని కోరింది. గతంలో, ఇదే కేసులో నటులు మిమి చక్రవర్తి మరియు ఊర్వశి రౌతేలాకు కూడా సమన్లు ​​జారీ అయ్యాయి.

నదిలో కొట్టుకునిపోయిన ట్రాక్టర్... పది మంది గల్లంతు.. ఎక్కడ?

నదిలో కొట్టుకునిపోయిన ట్రాక్టర్... పది మంది గల్లంతు.. ఎక్కడ?ఉప్పొంగి ప్రవహిస్తున్న ఓ నదిలో ట్రాక్టర్ ఒకటి కొట్టుకుని పోయింది. ఆ సమయంలో ఇందులో ప్రయాణిస్తున్న 10 మంది గల్లంతయ్యారు. వీరంతా కూలీలుగా భావిస్తున్నారు. ఈ ఘటనకు సంబంధించిన షాకింగ్ వీడియో ఒకటి సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అయింది. ఈ ఘటన గత కొన్ని రోజులుగా భారీ వర్షాలు కురుస్తున్న ఉత్తరాఖండ్ రాష్ట్రంలోని డెహ్రాడూన్‌లో జరిగింది.

యూరియా కనీస వాడకాన్ని తగ్గిస్తే ప్రోత్సాహకం ఇస్తాం.. చంద్రబాబు ప్రకటన

యూరియా కనీస వాడకాన్ని తగ్గిస్తే ప్రోత్సాహకం ఇస్తాం.. చంద్రబాబు ప్రకటనయూరియా కనీస వాడకాన్ని ప్రోత్సహించే చర్యలో భాగంగా, ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు సోమవారం రైతులకు బ్యాగుకు రూ.800 ప్రోత్సాహకాన్ని ప్రకటించారు. ఇది యూరియా వాడకాన్ని తగ్గించింది. యూరియా వాడకాన్ని తగ్గించడాన్ని ప్రోత్సహించడానికి ప్రధానమంత్రి ప్రాణం పథకం కింద సబ్సిడీని రైతులకు నేరుగా పంపిణీ చేయాలని ఆయన అధికారులను ఆదేశించారు.

అక్రమ వలసదారులకు ట్రంప్ తాజా వార్నింగ్.. అక్రమంగా అడుగుపెట్టారో...

అక్రమ వలసదారులకు ట్రంప్ తాజా వార్నింగ్.. అక్రమంగా అడుగుపెట్టారో...తమ దేశంలో అక్రమంగా అడుగుపెట్టే వలసదారులకు అమెరికా అధ్యక్షుడు డోనాల్డ్ ట్రంప్ లేటెస్ట్ వార్నింగ్ ఇచ్చారు. తమ దేశంలోని అక్రమంగా ప్రవేశిస్త ఉగాండా, ఎస్వథిని, సౌత్ సూడాన్‌లలోని జైళ్లకు పంపిస్తామని ఆ దేశ అధ్యక్షుడు డోనాల్డ్ ట్రంప్ హెచ్చరించారు. స్వదేశాలలో నేరాలు చేసి పారిపోయి తమ దేశంలోకి వస్తున్నారంటూ అక్రమ వలసదారులపై ఆయన మండిపడ్డారు. అమెరికాలోకి చ్చి మళ్లీ నేరాలకు పాల్పడుతున్నారని ఆరోపించారు. బైడెన్ సర్కారు అవలంభించిన కొన్ని విధానాల వల్ల నేరస్థులు అమెరికా గడ్డపై స్వేచ్చగా తిరుగుతున్నారని ఆయన పేర్కొన్నారు.

Watch More Videos

కొత్తిమీర ఎందుకు వాడాలో తెలుసా?

కొత్తిమీర ఎందుకు వాడాలో తెలుసా?కొత్తిమీర. దీని ఆకులు, గింజలు రెండూ ఆహారంలో వాడతారు. ఈ కొత్తిమీర కేవలం ఆహారానికి రుచిని ఇవ్వడమే కాకుండా, మన ఆరోగ్యానికి కూడా చాలా మంచిది. ఇందులో అనేక ఔషధ గుణాలు ఉన్నాయి. కొత్తిమీరలో విటమిన్ A, విటమిన్ C, విటమిన్ K, ఫోలేట్ వంటి ముఖ్యమైన విటమిన్లు పుష్కలంగా ఉన్నాయి. వీటితో పాటు కాల్షియం, పొటాషియం, మెగ్నీషియం, ఐరన్ వంటి మినరల్స్ కూడా ఉన్నాయి. కొత్తిమీరలో యాంటీఆక్సిడెంట్లు, యాంటీ ఇన్‌ఫ్లమేటరీ, యాంటీ బాక్టీరియల్, యాంటీ ఫంగల్ గుణాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి. కొత్తిమీర జీర్ణశక్తిని పెంచుతుంది.

వర్షాకాలంలో ఎలాంటి ఆహారం తినాలి? ఏవి తినకూడదు?

వర్షాకాలంలో ఎలాంటి ఆహారం తినాలి? ఏవి తినకూడదు?వర్షాకాలం అనేది రోగనిరోధక శక్తికి సవాలుగా ఉంటుంది, ఎందుకంటే ఈ సమయంలో వ్యాధులు ప్రబలే అవకాశం ఎక్కువగా ఉంటుంది. అందుకే, ఈ సీజన్‌లో ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుకోవడానికి సరైన ఆహారం తీసుకోవడం చాలా ముఖ్యం. వర్షాకాలంలో మీరు తీసుకోవాల్సిన కొన్ని ముఖ్యమైన ఆహార పదార్థాలు ఇక్కడ ఉన్నాయి. రోగనిరోధక శక్తిని పెంచేవి పసుపు: ఇది యాంటీబ్యాక్టీరియల్, యాంటీవైరల్ గుణాలను కలిగి ఉంటుంది. రోజూ పాలలో పసుపు కలుపుకుని తాగడం వల్ల జలుబు, దగ్గు వంటి సమస్యల నుంచి ఉపశమనం పొందవచ్చు. అల్లం: దీనిలో జింజర్ ఆయిల్ అనే యాంటీ ఇన్‌ఫ్లమేటరీ గుణం ఉంటుంది. అల్లం టీ తాగడం వల్ల గొంతు నొప్పి తగ్గుతుంది.

భారతదేశంలో మహిళల గుండె ఆరోగ్యానికి కీలకం, ఆంజినా గురించి అర్థం చేసుకోవడం

భారతదేశంలో మహిళల గుండె ఆరోగ్యానికి కీలకం, ఆంజినా గురించి అర్థం చేసుకోవడంకరోనరీ ఆర్టరీ డిసీజ్(సీఏడీ)ని తరచుగా పురుషులను ఎక్కువగా ప్రభావితం చేసే పరిస్థితిగా భావిస్తారు. వాస్తవానికి, స్త్రీలు కూడా అంతే హాని అవకాశాలను కలిగి ఉంటారు. వారు కూడా తరచుగా ఆంజినా అంటే- గుండెకు రక్త ప్రవాహం తగ్గడం వల్ల వచ్చే ఛాతీ నొప్పి వంటి లక్షణాలను అనుభవిస్తారు. అయినప్పటికీ, మహిళల్లో ఇప్పటికీ దీన్ని చాలా తక్కువగానే నిర్ధారణ చేస్తున్నారు. ఈ కారణంగా చాలా తక్కువగానే మహిళలు దీనికి చికిత్స పొందుతున్నారు. దీనంతటికీ ప్రధాన కారణం ఆంజినాపై అవగాహన లేకపోవడం.

టొమాటో సూప్ తాగితే కలిగే ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు

టొమాటో సూప్ తాగితే కలిగే ఆరోగ్య ప్రయోజనాలుటొమాటోలు తగిన మోతాదులో తీసుకుంటే ఎంతో మేలు చేస్తాయి. ఈ టొమాటోలను కూరల్లో కొంతమంది తింటారు. ఇంకొందరు టొమాటో సూప్ అంటే చాలా ఇష్టపడుతుంటారు. టొమాటో సూప్ తాగితే కలిగే ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. టొమాటో సూప్‌లో విటమిన్ సి, విటమిన్ కె, విటమిన్ ఎ, పొటాషియం వంటి పోషకాలు పుష్కలంగా ఉన్నాయి. విటమిన్ సి రోగనిరోధక శక్తిని పెంచడానికి, విటమిన్ కె ఎముకల ఆరోగ్యానికి, విటమిన్ ఎ కంటి ఆరోగ్యానికి సహాయపడుతుంది. టొమాటోలో ఉండే లైకోపీన్ అనే యాంటీఆక్సిడెంట్ శరీరంలో ఫ్రీ రాడికల్స్ వల్ల కలిగే నష్టాన్ని తగ్గిస్తుంది. ఇది క్యాన్సర్, గుండె సంబంధిత వ్యాధులను నివారించడంలో సహాయపడవచ్చు.

మీరు మద్యం సేవిస్తున్నారా? అయితే, ఈ ఫుడ్ తీసుకోవద్దు

మీరు మద్యం సేవిస్తున్నారా? అయితే, ఈ ఫుడ్ తీసుకోవద్దుమద్యం సేవించే అలవాటు ఉన్నవారు ఆహారం విషయంలో కొన్ని జాగ్రత్తలు తప్పనిసరిగా తీసుకోవాలని పరిశోధకులు హెచ్చరిస్తున్నారు. సరదా కోసం మద్యం తాగుతూ తీసుకునే కొన్ని రకాల ఆహార పదార్థాలు తీవ్రమైన ఆరోగ్య సమస్యలకు దారితీస్తాయని వారు స్పష్టం చేస్తున్నారు. ఈ ప్రమాదకరమైన కాంబినేషన్ల గురించి తెలుసుకోకపోతే అనారోగ్యం బారిన పడటం ఖాయమని సూచిస్తున్నారు.
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

వార్తలు

తెలుగు సినిమా

ఆరోగ్యం

ప్రేమాయణం

ఆధ్యాత్మికం

యోగా

హాస్యం

భవిష్యవాణి

Copyright 2025, Webdunia.com