అల్లుడిని ఆశీర్వదించిన 'వకీల్ సాబ్' ... ఉబ్బితబ్బిబ్బులైన చిత్ర యూనిట్

దేవర కట్టా దర్శకత్వంలో సాయి ధరమ్‌ తేజ్‌ ఈ సినిమాలో నటిస్తున్నారు. రాజకీయ కథాంశం నేపథ్యంలో రూపుదిద్దుకోనున్న ఈ సినిమాలో సాయి ధరమ్‌ తేజ్ సరసన నివేదా పేతురాజ్ హీరోయిన్‌గా నటిస్తోంది. ఈ సినిమాలో జగపతి బాబు, రమ్యకృష్ణ కీలక పాత్రల్లో నటిస్తున్నారు.







Words are falling short for this moment...thank you so much @PawanKalyan mama for gracing the opening of our film with @devakatta garu and my producers #Bhagwan and #pullarao garu. Music by my favourite #manisharma garu and a @Shamdat2 visual...need all your blessings and love