"యోధ" టీజర్... రాశిఖన్నా రోలేంటో తెలుసా?

ఇండియన్ పోలీస్ ఫోర్స్ తర్వాత, సిద్ధార్థ్ యోధ టీజర్‌లో మళ్లీ యాక్షన్ మోడ్‌లోకి వచ్చాడు. టీజర్‌లో, నటుడు విమానం హైజాక్‌లో చిక్కుకున్న బందీల ప్రాణాలను కాపాడుతూ థ్రిల్లింగ్ ఆపరేషన్‌లో ఉన్న కమాండోగా కనిపిస్తాడు.

దిశా పటానీ క్యాబిన్ క్రూ పాత్రలో నటిస్తుండగా, రాశి ఖన్నా ప్ర‌భుత్వ అధికారిణి పాత్రలో నటిస్తోంది. యాక్షన్‌ థ్రిల్లర్‌ నేపథ్యంలో తెరకెక్కుతున్న ఈ సినిమాను అమెజాన్‌ స్టూడీయోస్‌, ధర్మ ప్రొడక్షన్స్‌ సంస్థలు సంయుక్తంగా నిర్మిస్తున్నాయి.

సిద్ధార్థ్ మునుపెన్నడూ చూడని యాక్షన్ అవతార్‌లో కనిపిస్తాడు. సాగర్‌ అంబ్రే, పుష్కుర్‌ ఓజా ఈ సినిమాను సంయుక్తంగా దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు.

It’s one man against a sky full of thrills & terrors. Grab your popcorn because this action packed ride is landing right on your screens - #YodhaTeaser out now!