కరోనా రోగులను ఉత్సాహపరిచేందుకు.. డ్యాన్స్ చేసిన డాక్టర్.. ఎక్కడ? (Video)

ఈ క్రమంలో అస్సాం రాష్ట్రంలో ఓ ఆసక్తికర ఘటన జరిగింది. కరోనా రోగులకు వైద్యం చేసే వైద్యుడు ఒకరు.. కరోనా రోగులను ఉత్సాహపరిచేందుకు వారి ముందు డ్యాన్స్ చేశారు. కరోనా పేషెంట్లను ఉత్సాహపరిచేందుకు పీపీఈ కిట్‌ లోనే ఆయన డ్యాన్స్ చేశారు. ఆ డాక్టర్ పేరు అరూప్ సేనాపతి. ఈ వైద్యుడి డ్యాన్స్‌కు సంబంధించిన వీడియో ఒకటి ఇపుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అయింది.



ఈ వైద్యుడు "వార్" సినిమాలోని ఘంగ్రూ పాటకు ఆయన స్టెప్పులు వేయడాన్ని అతని సహోద్యోగి డాక్టర్‌ ఫైజన్‌ అహ్మద్ వీడియో తీసి‌ సోషల్‌ మీడియాలో పోస్ట్‌ చేయగా ఈ వీడియో వైరల్ అవుతోంది. అసోంలోని సిల్చార్‌ మెడికల్‌ కాలేజీలో ఆయన డ్యాన్స్ చేశారని ఫూజన్ వివరించారు. ఈ వీడియోను రెండు లక్షల మందికి పైగా చూశారు. ఇటువంటి వైద్యులు ఉంటే పేషెంట్లకు బాధలు ఉండవంటూ నెటిజన్లు కామెంట్లు చేస్తూ ఆయనను ప్రశంసల్లో ముంచెత్తుతున్నారు.







Meet my #COVID duty colleague Dr Arup Senapati an ENT surgeon at Silchar medical college Assam .

Dancing infront of to make them feel happy #COVID19 #Assam pic.twitter.com/rhviYPISwO