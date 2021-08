వీళ్లు మనుషులేనా? ఇలా కొట్టుకుంటున్నారేంటి? జూలో జంతువులు (వీడియో)

ఆదివారం రోజున పెద్ద‌సంఖ్య‌లో ప‌ర్యాట‌కులు బీజింగ్ జూకు త‌ర‌లి వ‌చ్చారు. అయితే, జూలో ఉన్న‌ట్టుండి ఇద్ద‌రు ప‌ర్యాట‌కుల మ‌ధ్య గొడ‌వ ప్రారంభ‌మైంది.

ఆ గొడ‌వ చిలికి చిలికి గాలివాన‌లా మారి రెండు కుటుంబాల మ‌ధ్య గొడ‌వ‌లా మారిపోయింది. రెండు కుటుంబాలకు చెందిన మ‌హిళ‌లు జుట్టుప‌ట్టుకొని కొట్టుకున్నారు.

మ‌హిళ‌లు అని చూడ‌కుండా పురుషులు మ‌హిళ‌ల‌పై తిర‌గ‌బ‌డి కొట్టారు. దీంతో ఆక్క‌డ ఉన్న ప‌ర్యాట‌కులు ఏం జ‌రుగుతుందో తెలియ‌క నిల‌బ‌డిపోయారు.

అటు జూలో ఉన్న జంతువులు కూడా ఆ కొట్లాట‌ని ఆస‌క్తిగా గ‌మ‌నించాయ‌ని, రాత్రి స‌మయంలో ఉన్న‌ట్టుండి జంతువులు కూడా కొట్లాట‌కు దిగాయ‌ని, మ‌నుషుల ప్ర‌భావం ఆ జంతువుల‌పై కూడా క‌నిపించింద‌ని జూ నిర్వాహ‌కులు పేర్కొన్నారు. దీనికి సంబందించిన వీడియో సోష‌ల్ మీడియాలో వైర‌ల్ గా మారింది.



This biffo at the wild animal between a of prompted a statement from the zoo. It said the fighting left a deep impression on some nearby animals who copied the humans and had to be taught by staff that fighting isn’t good behaviour. 笑死我了