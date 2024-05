కళాశాలలు, యూనివర్శిటీల్లో ఫ్రెషర్స్ ఫెస్టివల్స్ ఓ స్థాయిలో జరుగుతున్నాయిప్పుడు. గల్గోటియాస్ విశ్వవిద్యాలయంలో జరిగిన ఫ్రెషర్స్ ఫెస్ట్‌ 2024లో ఛోళీకే పీఛే క్యా హై అంటూ ఓ యువతి చేసిన నాట్యానికి అక్కడున్నవారంతా ఫిదా అయిపోయారు. ఐతే చదువుకునే విద్యాలయాల్లో ఇలాంటి డ్యాన్సులేమిటో అంటూ పలువురు నెటిజన్లు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

ఇంకొందరైతే... చదువులు అంటే కేవలం పుస్తకాలు మాత్రమే కాదనీ, ఇలా నాట్యం... ఇతర కార్యక్రమాలు కూడా వుండాలని అంటున్నారు. మొత్తమ్మీద దీనికి సంబంధించిన వీడియో ఇప్పుడు వైరల్ అవుతోంది.

Is all of this happening inside an educational institution? pic.twitter.com/dg1WGSNi7L