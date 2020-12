ఇదిలావుండగా కరోనా టీకాను అగ్రరాజ్యం అమెరికా రక్షణ విభాగం పెంటగన్ చీఫ్ క్రిస్టఫర్ మిల్లర్ తీసుకున్నారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన టీకా తీసుకోవడంపై చెపుతూ... అస్సలు నొప్పే లేదనీ, జస్ట్ చీమ కుట్టినట్లు వుందని సరదాగా వ్యాఖ్యలు చేసారు.

ఫైజర్ ఉత్పత్తి చేసిన ఈ టీకాను అమెరికాలో నర్సు శాండ్రా లిండ్సే తీసుకున్నారు. టీకా పట్ల భయాన్ని పోగొట్టేందుకు అగ్రరాజ్యంలోని అధికారిక బృందం ఇలా టీకాలు వేయించుకుంటూ తాము తీసుకున్న విషయాన్ని సోషల్ నెట్వర్కింగ్ సైట్లలో షేర్ చేస్తున్నారు.





"When @realDonaldTrump announced Operation Warp Speed in May, doubters thought it couldn't be done. Today, as the DOD begins the vaccine's nationwide rollout, I hope all Americans will roll up their sleeves for a little stick to end our biggest challenge since WWII." A/SD Miller pic.twitter.com/hNWaJF5dqs