రుషికొండపై జగన్ ప్రభుత్వ హయాంలో నిర్మించిన ప్యాలెస్ పైన జాతీయ ఛానళ్లు హోరెత్తిస్తున్నాయి. ఐతే ఈ ప్యాలెస్ జగన్ కోసం కాదనీ, రాష్ట్రపతి-ప్రధానమంత్రి వచ్చినప్పుడు వారికోసం ఏర్పాటు చేసామని వైసిపి నాయకులు చెబుతున్నారు. కానీ ఇలాంటి సమాధానాలను జాతీయ ఛానళ్లు ఎంతమాత్రం ఒప్పుకోవడంలేదు. రాష్ట్రపతి-ప్రధానమంత్రి గార్లకు స్పాలు అవసరమా? వారికోసం రూ. 30 లక్షల బాత్ టబ్ అవసరమా? ఒకవేళ సామాన్య ప్రజల కోసం నిర్మిస్తే... అంత ఖరీదైన వాటిని సామాన్య ప్రజలు వినియోగించగలరా అంటూ నిలదీస్తున్నారు. దీనితో వైసిపి నాయకులు ఏమీ చెప్పలేక నీళ్లు నములుతున్నారు.

మాజీ ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి రూ.500 కోట్లకు పైగా ప్రజా ధనాన్ని వెచ్చించి జగన్ జల్సా ప్యాలెస్‌ను నిర్మించారు. మొత్తం ఏడు బ్లాకులతో ఈ రాజప్రసాదాన్ని నిర్మించారు. అందులో మూడు జగన్ ఫ్యామిలీ కోసమే నిర్మించుకున్నారు. వీటిలో ఒకటి జగన్ - భారతీ దంపతుల కోసం కాగా, మిగిలిన రెండు తమ ఇద్దరి కుమార్తెల కోసం నిర్మించుకున్నారు. పర్యాటక రిసార్ట్స్ పేరిట నాలుగు ఎకరాలకు అనుమతి తీసుకుని ఈ ప్యాలెస్‌ను మాత్రం మొత్తం పది ఎకరాల్లో నిర్మించారు.

This is next level of ragging for misusing of public funds



