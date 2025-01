ఆర్టీసీ బస్సులు నడుపుతున్నారా.. విమానాలు నడుపుతున్నారా? బస్సు మధ్యలో వ్యక్తి.. ఏమైంది? (video)

ముందు పోతున్న బస్సును దాటుకుని వెళ్లేందుకు చిన్న పాటి సందు నుంచి బస్సును పోనిచ్చాడు. అయితే ముందు వెళ్తున్న బస్సును ఎక్కేందుకు వచ్చిన ప్రయాణీకుడిని కూడా గమనించకుండా బస్సును పోనిచ్చాడు. అంతే ఆ ప్రయాణీకుడు రెండు బస్సులకు మధ్య చిక్కుకున్నాడు.

కానీ ప్రాణాపాయం నుంచి ఆ వ్యక్తి తప్పించుకున్నాడు. ఇరు బస్సుల మధ్య చిక్కుకున్న ఆ వ్యక్తి ఆ ఘటన నుంచి తప్పించుకుని ఏమీ జరగనట్లు పక్కకుపోయాడు. ఈ ఘటనకు సంబంధించిన వీడియో నెట్టింట వైరల్ కావడంతో సదరు ఆర్టీసీ బస్సు డ్రైవర్‌ను నెటిజన్లు తిట్టిపోస్తున్నారు. అతనిని వెంటనే సస్పెండ్ చేయాలని నెటిజన్లు మండిపడుతున్నారు.

Orey.. మీరు మనుషులేనా..?



ఈమధ్య ఆర్టీసీ డ్రైవర్లు విమానాలను నడుపుతున్నట్టు ఫీలవుతున్నారు.. He must be suspendedpic.twitter.com/9OBa4UIVpa