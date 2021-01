Tractor March: ఎర్రకోటపై జెండా ఎగురవేసిన నిరసనకారులు

ఎర్రకోటపై జెండా ఎగురవేయడం ఖండించదగినదని, ఇబ్బంది కలిగించే విషయం అని యోగేంద్ర యాదవ్ అన్నారు. ఎర్రకోట యొక్క ప్రాకారాలపై జెండాను ఎగురవేయడం తప్పు. కొంతమంది కారణంగా, మొత్తం ఉద్యమం అపకీర్తి చెందుతోంది. యునైటెడ్ కిసాన్ మోర్చా సంస్థ అలా చేయలేదు. యోగేంద్ర యాదవ్ న్యూస్ ఛానళ్లతో మాట్లాడుతూ నిరసనకారులు తమ మార్గంలో తిరిగి వచ్చి నిర్దేశించిన మార్గంలో కవాతు చేయాలని విజ్ఞప్తి చేశారు.

మరోవైపు 10కి పైగా మెట్రో స్టేషన్లు మూసివేయబడ్డాయి. దేశ రాజధానిలోని పలు చోట్ల పోలీసులు, నిరసనకారుల మధ్య ఘర్షణల కారణంగా మధ్య, ఉత్తర ఢిల్లీలోని 10కి పైగా మెట్రో స్టేషన్లలో ప్రవేశ, నిష్క్రమణ గేట్లు మంగళవారం మూసివేయబడ్డాయి.

రైతులు తమ ట్రాక్టర్ పరేడ్‌ను వేర్వేరు సరిహద్దు పాయింట్ల నుండి షెడ్యూల్ సమయానికి ముందే ప్రారంభించారు. అనుమతి లేకపోయినప్పటికీ రైతులు మధ్య ఢిల్లీలోని ఐటీఓకు చేరుకున్నారు. నిరసనకారులు చేతిలో పోలీసు స్తంభాలతో నడుస్తున్నట్లు కనిపించింది. లాథిచార్జ్, టియర్ గ్యాస్ షెల్స్‌ను వదిలి పోలీసులు జనాన్ని చెదరగొట్టడానికి ప్రయత్నించారు.





