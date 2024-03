ఢిల్లీకి కవిత.. కుమారుడితో భావోద్వేగం.. వీడియో వైరల్

ఇతర బీఆర్ఎస్ నాయకులు, ఈడీ అధికారులతో కలిసి కవిత బయటకు వస్తుండగా, ఆమె తన కుమారుడితో భావోద్వేగానికి గురయ్యారు. ఆమెను విమానాశ్రయానికి తీసుకెళ్లేందుకు కేటాయించిన కారు వద్దకు ఈడీ అధికారులతో కలిసి వెళ్లే ముందు కవిత తన కుమారుడిని భావోద్వేగంగా కౌగిలించుకున్నారు. అరెస్టుకు ముందు కవిత తన కొడుకుతో భావోద్వేగంగా విడిపోయిన వీడియో సోషల్ ప్లాట్‌ఫారమ్‌లలో ట్రెండ్ అవుతోంది.

కారులో బయలుదేరే ముందు కవితకు ఆమె సోదరుడు కేటీఆర్, మామ హరీశ్ రావు హామీ ఇచ్చారు. ఆమె బిఆర్‌ఎస్ క్యాడర్‌ల వైపు మూసి పిడికిలి బిగించి సైగ చేస్తూ కనిపించారు.

Visuals from #KavithaKalvakuntla's residence as she is being taken to Delhi after arrest by ED.#Kavitha is seen acknowledging the BRS Party leaders and activists.#KavithaArrest #DelhiLiquorPolicyCase pic.twitter.com/VMSrc7GVWk