చీరకట్టులో ఉన్న అందమే వేరు.. కానీ చీరలో అర్ధనగ్నంగా కనిపించి పరువు తీసింది.. (video)

చీరకట్టు భారతీయ సంస్కృతికి అద్దం పట్టే అలంకరణ. అయితే ఈ చీరకట్టుతో విదేశాల్లోనూ వావ్ అనిపించేలా చాలామంది సోషల్ మీడియా ఇన్ఫ్లుయన్సర్లు చేసి వున్నారు.

కానీ ఓ మహిళ మాత్రం చీరకట్టుకు అవమానం తెచ్చేలా చేసింది. చీరకట్టుకుని అర్ధనగ్నంగా కనిపించింది. అది కూడా విదేశంలో భారత పరువు తీసింది.

చీర కట్టుకుని, అర్థనగ్నంగా బికీనీలో కనిపించింది. కొత్త ఫ్యాషన్ చీర అంటూ విదేశాల్లోని ఓ గల్లీలో… తిరుగుతూ రచ్చ చేసింది. ఈ వీడియో వైరల్ కావడంతో ఆ మహిళపై జనాలు ఫైర్ అవుతున్నారు. చీరకట్టులో భారత పరువు తీస్తోందని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

I don't have words to Comment on her.

She call herself a "Sati Savitri" and but her acts are totally degeneration of Indian Values & Culture.



