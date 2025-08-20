Pawan Kalyan: పదివేల మంది మహిళలకు వరలక్ష్మీ వ్రతం గిఫ్టులు ఇవ్వనున్న పవన్
ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్ సూచనలను అనుసరించి పిఠాపురంలో ఒక గొప్ప ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమానికి సన్నాహాలు జోరుగా సాగుతున్నాయి. పవిత్ర శ్రావణ మాసం చివరి శుక్రవారం నాడు, వేలాది మంది మహిళలు పాదగయ క్షేత్రంలోని పురుహూతిక అమ్మవారి ఆలయంలో సమయోహిక వరలక్ష్మీ వ్రతం ఆచరించడానికి సమావేశమవుతారు.
ఆచారాల తర్వాత, మధ్యాహ్నం వచ్చే మహిళలు పవన్ కళ్యాణ్ పంపిన కానుకల రూపంలో కూడా ఆశీస్సులు పొందుతారు. ప్రతి పాల్గొనేవారికి పసుపు, సింధూరం, చీరను బహుమతిగా ఇస్తారు, మొత్తం 10,000 మంది మహిళలకు పంపిణీ చేయడానికి ఏర్పాట్లు చేస్తారు.
సజావుగా సాగడానికి, గురువారం నుండి కేటాయించిన సమయ స్లాట్లతో కూపన్లు జారీ చేయబడుతున్నాయి.
వాతావరణాన్ని బట్టి, ప్రతి బ్యాచ్లో 1,000 నుండి 1,500 మంది మహిళలు ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొనడానికి ఏర్పాట్లు చేయబడ్డాయి. ఆలయ సిబ్బంది, పోలీసులు, జనసేన వాలంటీర్ల సహాయంతో చీరల పంపిణీ జరుగుతుంది. ఈ చొరవ పవన్ కళ్యాణ్ తన నియోజకవర్గంలోని మహిళలకు ఇచ్చిన ప్రత్యేక శ్రావణ కానుకగా భావిస్తున్నారు.