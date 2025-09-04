Teaching Jobs: 152 మంది మైనారిటీ అభ్యర్థులకు ఉద్యోగాలు
ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వ మైనారిటీల విద్యాభివృద్ధి కేంద్రం (సీఈడీఎం) మైనారిటీ అభ్యర్థులు బోధనా స్థానాలను పొందడంలో సహాయం చేస్తోంది. ఇటీవలి మెగా జిల్లా ఎంపిక కమిటీ నియామకం ద్వారా దాదాపు 152 మంది అభ్యర్థులు విజయవంతంగా ఉద్యోగాలు పొందారు. రాష్ట్ర చట్టపరమైన మైనారిటీ సంక్షేమ మంత్రి ఎన్ఎండీ ఫరూక్ బుధవారం అమరావతి నుండి విడుదల చేసిన ఒక ప్రకటనలో ఫలితాలను ప్రకటించారు.
రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 16,347 ఉపాధ్యాయ పోస్టుల భర్తీకి సంకీర్ణ ప్రభుత్వం నిర్వహించిన మెగా డీఎస్సీ పరీక్షలకు సీఈడీఎం 1,780 మంది మైనారిటీ అభ్యర్థులకు శిక్షణ ఇచ్చింది. ఈ శిక్షణ పొందిన అభ్యర్థులలో 1,200 మందికి పైగా అర్హత మార్కులకు మించి స్కోర్ చేశారు.
ఉచిత శిక్షణను విజయవంతంగా వినియోగించుకున్న 152 మంది మైనారిటీ అభ్యర్థులు వివిధ జిల్లాల్లో తమ విద్యా సర్టిఫికెట్ల వెరిఫికేషన్ను పూర్తి చేసుకున్నారు. వారి బోధనా స్థానాల్లో చేరడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారని ఫరూక్ పేర్కొన్నారు. ముఖ్యమంత్రి నేతృత్వంలోని సంకీర్ణ ప్రభుత్వం సీఈడీఎం సామర్థ్యాన్ని, పరిధిని పెంచడానికి చర్యలు అమలు చేస్తోందని మంత్రి తెలిపారు.
ఆన్లైన్ శిక్షణా కార్యక్రమాలను ప్రవేశపెట్టడానికి ప్రణాళికలు సిద్ధం అవుతున్నాయి. ఇది పెద్ద సంఖ్యలో అభ్యర్థులకు కోచింగ్ సేవలను సులభంగా పొందేలా చేస్తుంది. మైనారిటీల విద్యాభివృద్ధి కేంద్రం 1994లో తెలుగుదేశం ప్రభుత్వం ప్రత్యేకంగా మైనారిటీ సమాజ అభ్యున్నతి కోసం స్థాపించబడింది. ఈ సంస్థ కర్నూలు, గుంటూరు, విశాఖపట్నంలోని మూడు ప్రాంతీయ కార్యాలయాల ద్వారా పనిచేస్తుంది.
మైనారిటీ సంక్షేమ శాఖ నాయకత్వంలో, సీఈడీఎం కేంద్ర, రాష్ట్ర స్థాయిలలో వివిధ పోటీ పరీక్షలకు సిద్ధమవుతున్న అభ్యర్థులకు ప్రముఖ కోచింగ్ కేంద్రాల నుండి నైపుణ్యం కలిగిన సిబ్బంది ద్వారా శిక్షణను అందిస్తుంది.
రాష్ట్రంలో మైనారిటీ సంక్షేమంపై తన వాగ్దానాలను నెరవేర్చడానికి సంకీర్ణ ప్రభుత్వం కట్టుబడి ఉందని, మైనారిటీ వర్గాలకు విద్యా- ఉపాధి అవకాశాలను సాధించడంలో సీఈడీఎం కీలక సాధనంగా పనిచేస్తుందని మంత్రి ఫరూక్ తెలిపారు.