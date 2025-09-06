Andhra Pradesh: గుండె ఆపరేషన్ చేయించుకున్నాడు.. డ్యాన్స్ చేయొద్దన్నా వినలేదు.. చివరికి?
విజయనగరం జిల్లాలో గణేష్ ఊరేగింపులో పాల్గొంటూ 22 ఏళ్ల వ్యక్తి కుప్పకూలి మరణించాడని పోలీసులు తెలిపారు. గణేష్ ఊరేగింపులో అకస్మాత్తుగా స్పృహ కోల్పోయిన బొబ్బడి హరీష్ను పోలీసులు గుర్తించారు. వెంటనే సమీపంలోని ఆసుపత్రికి తరలించారు. అక్కడ ఆయన మృతి చెందినట్లు వైద్యులు ప్రకటించారు.
గణేష్ ఊరేగింపులో పాల్గొంటూ నృత్యం చేస్తూ 22 ఏళ్ల హరీష్ కుప్పకూలి చనిపోయాడని అధికారి తెలిపారు. పోలీసుల ప్రకారం, హరీష్ చిన్నప్పటి నుంచి పోలియోతో బాధపడ్డాడు. గుండె ఆపరేషన్ కూడా చేయించుకున్నాడు.
దీనివల్ల వేడుకల్లో పాల్గొనడానికి ఉత్సాహంగా ఉన్నప్పటికీ అతని ఆరోగ్యం దెబ్బతింది. ప్రారంభంలో, అతని తండ్రి ఆరోగ్యం సరిగా లేకపోవడంతో అతన్ని డ్యాన్స్ చేయకుండా ఆపాడు కానీ హరీష్ కొనసాగించాడని వారు తెలిపారు. దీంతో ప్రాణాలు కోల్పోయాడని స్థానికులు అంటున్నారు.