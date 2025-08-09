అల్లూరి సీతారామరాజు జిల్లా పాఠశాలలకు రూ.45.02 కోట్లు మంజూరు
అల్లూరి సీతారామరాజు జిల్లాలోని మారుమూల ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో మౌలిక సదుపాయాలను మెరుగుపరచడానికి ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం రూ.45.02 కోట్లు మంజూరు చేసింది.
శుక్రవారం జారీ చేసిన జీవో నంబర్ 264 ప్రకారం.. భవనాలు లేని లేదా పూర్తి కొత్త నిర్మాణాలు అవసరమయ్యే 286 పాఠశాలల్లో అదనపు తరగతి గదులను నిర్మించడానికి, 85 పాఠశాలల్లో పెద్ద, చిన్న మరమ్మతులు చేయడానికి ఈ నిధులను ఉపయోగించనున్నారు.
గిరిజన ప్రాంతాల్లోని అన్ని పాఠశాలలకు శాశ్వత భవనాలు ఉండేలా చూడటం ఈ చొరవ లక్ష్యం అని పేర్కొంటూ, పనులను వెంటనే ప్రారంభించాలని విద్యా మంత్రి నారా లోకేష్ అధికారులను ఆదేశించారు.