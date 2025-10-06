Sri Venkateswara University: శ్రీ వేంకటేశ్వర విశ్వవిద్యాలయానికి బాంబు బెదిరింపు
శ్రీ వేంకటేశ్వర విశ్వవిద్యాలయానికి సోమవారం బాంబు బెదిరింపు వచ్చింది. దీనితో పోలీసులు విస్తృతంగా తనిఖీ చేశారు. అయితే, ఆ బెదిరింపు నకిలీదని తేలింది. విశ్వవిద్యాలయ క్యాంపస్లోని హెలిప్యాడ్లో ఐదు ఐఈడీలను అమర్చినట్లు విశ్వవిద్యాలయ అధికారులకు ఇమెయిల్ వచ్చింది.
మంగళవారం ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు రాక కోసం అధికారులు హెలిప్యాడ్ను సిద్ధం చేశారు. విశ్వవిద్యాలయ అధికారుల హెచ్చరికతో, పోలీసులు పేలుడు పదార్థాల కోసం గాలింపు చర్యలు చేపట్టారు. స్నిఫర్ డాగ్స్, బాంబు డిస్పోజల్ స్క్వాడ్ల సహాయంతో పోలీసు బృందాలు క్యాంపస్, హెలిప్యాడ్లో శోధించాయి. కానీ ఎటువంటి పేలుడు పదార్థాలు కనుగొనబడలేదు.
ఇమెయిల్ పంపిన వ్యక్తిని గుర్తించడానికి పోలీసులు దర్యాప్తు ప్రారంభించారు. ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు మంగళవారం తన స్వగ్రామమైన నారావారిపల్లిని సందర్శించనున్నారు. రోడ్డు మార్గంలో గ్రామానికి వెళ్లే ముందు, ఎస్వీ విశ్వవిద్యాలయ క్యాంపస్లో దిగుతారు.
తిరుపతిలోని హోటళ్లు, ఒక ఆలయానికి గత సంవత్సరం ఉగ్రవాద గ్రూపుల పేరుతో ఇలాంటి బాంబు బెదిరింపులు వచ్చాయి. పట్టణంలోని ఏడు హోటళ్ళు, వరదరాజ ఆలయం ఆవరణలో బాంబులు అమర్చినట్లు పేర్కొంటూ ఈ-మెయిల్లు వచ్చాయి.
హోటళ్ళు, ఆలయ యాజమాన్యం పోలీసులకు సమాచారం ఇచ్చిన తర్వాత, చట్ట అమలు సంస్థలు, స్నిఫర్ డాగ్స్, బాంబు నిర్వీర్య బృందాల సహాయంతో, ఆవరణలో శోధించగా, ఎటువంటి పేలుడు పదార్థాలు కనుగొనబడలేదు.
మూడు రోజులుగా, వివిధ హోటళ్ల యాజమాన్యానికి హోటళ్లలో బాంబు అమర్చినట్లు పేర్కొంటూ ఈమెయిల్లు అందాయి. పోలీసులు, డాగ్ స్క్వాడ్ సహాయంతో, ఆవరణలో క్షుణ్ణంగా శోధించారు కానీ అనుమానాస్పదంగా ఏమీ కనిపించలేదు.