ఏపీలో కల్తీ మద్యం తయారీ కేసు : ఇద్దరు తెలుగుదేశం నేతలపై వేటు

tdp flag
ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోని అన్నమయ్య జిల్లా ములకల చెరువు కల్తీ మద్యం తయారీ కేసులో ఊహించని పరిణామం చోటుచేసుకుంది. అధికార టీడీపీకి చెందిన ఇద్దరు నేతలు హస్తం ఉన్నట్టు దర్యాప్తులో తేలింది. దీంతో ఆ ఇద్దరు నేతలపై సస్పెన్షన్ వేటు వేసింది. 
 
ఈ కల్తీ మద్యం తయారీ కేసులో సంబంధం ఉన్నట్టు తేలిన తంబళ్లపల్లి నియోజకవర్గం తెలుగుదేశం పార్టీ ఇన్‌ఛార్జ్ దాసరిపల్లి జయచంద్రారెడ్డి, స్థానిక టీడీపీ నేత కట్టా సురేంద్ర నాయుడులను పార్టీ నుంచి తాత్కాలికంగా సస్పెండ్ చేస్తున్నట్టు ఆ పార్టీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు పల్లా శ్రీనివాస రావు ఆదివారం రాత్రి ఓ పత్రికా ప్రకటనలో పేర్కొన్నారు. 
 
అలాగే, ఈ వ్యవహారంపై పూర్తిస్థాయిలో విచారణ చేపట్టనున్నట్టు ఆయన తెలిపారు. పార్టీ అధినేత నారా చంద్రబాబ నాయుడు ఆదేశాల మేరకు ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్టు ఆయన వెల్లడించారు. నకిలీ మద్యం తయారీ కేసులో జయచంద్రారెడ్డి వ్యక్తిగత కార్యదర్శి రాజేష్, సన్నిహితుడు జనార్ధన్ రావు, సమీప బంధువుల పాత్ర ఉన్నట్టు నిర్ధారణ కావడంతో వారి ఎక్సైజ్ శాఖ అధికారులు కేసు నమోదు చేశారు. దీంతో ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్న వారిపై టీడీపీ అధిష్టానం చర్యలు చేపట్టింది. 

బిగ్ బాస్-9 సీజన్ : ఈ వారం ఎవరు ఎలిమినేట్ అయ్యారో... తెలుసా?

బిగ్ బాస్-9 సీజన్ : ఈ వారం ఎవరు ఎలిమినేట్ అయ్యారో... తెలుసా?'బిగ్ బాస్' తొమ్మిదో సీజన్ రియాలిటీ షో విజయవంతంగా నాలుగు వారాలు పూర్తి చేసుకుంది. ఇప్పటివరకు పలువురు కంటెస్టెంట్స్ బిగ్ బాస్ హౌస్ నుంచి బయటకు వెళ్లిపోయారు. ఈ వారం కూడా మరొకరు ఎలిమినేట్ అయ్యారు. ఈ ఎలిమినేషన్ ప్రక్రియలో భాగంగా ఈ వారం హౌస్ నుంచి హరిత హరీశ్ హౌస్ నుంచి బయటకు వచ్చేశారు. ఇప్పటికే మనీశ్ మర్యాద, ప్రియాశెట్టి అనే ఇద్దరు కామనర్లు, కొరియోగ్రాఫర్ శ్రష్టి శర్మలు ఎలిమినేట్ అయిన విషయం తెల్సిందే. ఈ ఎలిమినేషన్ ప్రక్రియ ప్రకటించిన తర్వాత ఇతర కంటెస్టెంట్స్‌ గురించి హరీశ్ అభిప్రాయాన్ని హోస్ట్ అక్కినేని నాగార్జున తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేశారు.

80s Reunion heros and heroiens: స్నేహం, ఐక్యత కు ఆత్మీయ వేదిక 80s స్టార్స్ రీయూనియన్‌

80s Reunion heros and heroiens: స్నేహం, ఐక్యత కు ఆత్మీయ వేదిక 80s స్టార్స్ రీయూనియన్‌దక్షిణ భారత సినిమా పరిశ్రమలో ప్రతి సంవత్సరం ఎంతో అద్భుతంగా జరిగే “80s Stars Reunion” అక్టోబర్‌ 4, 2025న చెన్నైలో జరిగింది. మూడు సంవత్సరాల విరామం తర్వాత జరిగిన ఈ సమావేశం, అందరికీ అద్భుతమైన ఎమోషనల్ మూమెంట్ గా నిలిచింది.

నా కుమార్తెలో లెజెండరీ నటి ఆత్మ ప్రవేశించిందేమో? రవీనా టాండన్

నా కుమార్తెలో లెజెండరీ నటి ఆత్మ ప్రవేశించిందేమో? రవీనా టాండన్తన కుమార్తె రషా తడానీలో ఏదో ఒక లెజెండరీ నటి ఆత్మ ప్రవేశించి ఉంటుందేమోననిపిస్తోందని బాలీవుడ్ సీనియర్ నటి రవీనా టాండన్ ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఇటీవల ఒక ఆన్‌లైన్ మీడియాతో మాట్లాడుతూ, కూతురి బాల్యం నుంచి ఆమె సినీ రంగ ప్రవేశం వరకు అనేక విషయాలను పంచుకున్నారు. రషా కేవలం మూడు, నాలుగు నెలల వయసు నుంచే విభిన్నమైన హావభావాలు ప్రదర్శించేదని ఆమె గుర్తుచేసుకున్నారు.

దిగ్గజ దర్శకుడు శాంతారామ్ సతీమణి సంధ్య ఇకలేరు

దిగ్గజ దర్శకుడు శాంతారామ్ సతీమణి సంధ్య ఇకలేరుప్రముఖ బాలీవుడ్ సినీ నటి, దిగ్గజ దర్శకుడు వి.శాంతారామ్ సతీమణి సంధ్యా శాంతారామ్ (94) కన్నుమూశారు. వయోభారంతో కొంతకాలంగా అనారోగ్యంతో బాధపడుతున్న ఆమె తన స్వగృహంలోనే తుదిశ్వాస విడిచారని సమాచారం. ఆమె మరణం పట్ల చిత్ర పరిశ్రమలో తీవ్ర విషాదం నెలకొంది.

30 యేళ్లుగా ఇనుప రాడ్లు కాలులో ఉన్నాయి... బాబీ డియోల్

30 యేళ్లుగా ఇనుప రాడ్లు కాలులో ఉన్నాయి... బాబీ డియోల్గత 30 యేళ్లుగా తన కాలులో ఇనుప రాడ్లు ఉన్నాయని ప్రముఖ బాలీవుడ్ నటుడు బాబీ డియోల్ అన్నారు. పైగా, తన అన్న సన్నీ డియోల్ లేకపోతే విరిగిన తన కాలు తిరిగి వచ్చేది కాదని, ఇపుడు ఇలా నిలబడటానికి కూడా కారణం ఆయనేనని చెప్పారు. 30 యేళ్ల క్రితం ఓ సినిమా చిత్రీకరణలో తనకు జరిగిన ప్రమాదం గురించి బాబీ దేవోల్‌ తాజాగా గుర్తుచేసుకున్నారు. తన అన్న సన్నీ డియోల్ లేకపోతే తన విరిగిన కాలు వచ్చేది కాదని భావోద్వేగానికి గురయ్యారు.

మామిడి పండ్లతో అజీర్తి సమస్యకు క్షణాల్లో పరిష్కారం

మామిడి పండ్లతో అజీర్తి సమస్యకు క్షణాల్లో పరిష్కారంప్రతి ఒక్కరూ అమితంగా ఇష్టపడే పండ్లలో మామిడి పండ్లు ఒకటి. వేసవి కాలంలో అమితంగా లభ్యమవుతాయి. అయితే, అజీర్తి సమస్యతో బాధపడేవారు ఈ పండ్లను ఆరగిస్తే సమస్యకు పరిష్కారమవుతుందని పరిశోధకులు అంటున్నారు.

బఠాణీలు మధుమేహ వ్యాధిగ్రస్తులు తినవచ్చా?

బఠాణీలు మధుమేహ వ్యాధిగ్రస్తులు తినవచ్చా?బఠాణీలు ఆరోగ్యానికి చాలా మంచివి. వాటిని తినడం వల్ల కలిగే కొన్ని ముఖ్యమైన ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. బఠాణీలలో ప్రోటీన్లు, ఫైబర్, విటమిన్లు A, K, C సమృద్ధిగా ఉంటాయి. ఈ పోషకాలు శరీరానికి శక్తిని ఇవ్వడమే కాకుండా, రోగనిరోధక శక్తిని కూడా పెంచుతాయి. ఇందులో ఉండే ఫైబర్ జీర్ణక్రియను మెరుగుపరుస్తుంది. మలబద్ధకం వంటి సమస్యలను నివారిస్తుంది. బఠాణీలలో కేలరీలు తక్కువగా ఉంటాయి, కానీ ఫైబర్, ప్రోటీన్ ఎక్కువగా ఉంటాయి. ఇది కడుపు నిండిన భావనను కలిగించి, ఎక్కువ ఆహారం తినకుండా నిరోధిస్తుంది, తద్వారా బరువు తగ్గడానికి సహాయపడుతుంది.

ఆకు కూరలు ఎందుకు తినాలి? తెలుసుకోవాల్సిన విషయాలు

ఆకు కూరలు ఎందుకు తినాలి? తెలుసుకోవాల్సిన విషయాలుఆకు కూరలలో పోషకాలు చాలా ఉన్నాయి. అందుకే తప్పనిసరిగా వీటిని తింటుండాలని చెబుతారు వైద్య నిపుణులు. విటమిన్లు: విటమిన్ A (బీటా కెరోటిన్ రూపంలో), విటమిన్ C, విటమిన్ E, విటమిన్ K, విటమిన్ B వుంటాయి. ఖనిజాలు (మినరల్స్): ఇనుము (ఐరన్), కాల్షియం, పొటాషియం, మెగ్నీషియం, జింక్, మాంగనీస్. పీచు పదార్థం (ఫైబర్): ఇది జీర్ణ వ్యవస్థకు చాలా మంచిది. ప్రోటీన్: తక్కువ మొత్తంలో ఉన్నా, క్యాలరీలతో పోలిస్తే అధిక శాతంలో ఉంటుంది.

మూత్రపిండాల ఆరోగ్యాన్ని కాపాడే ఆహార పదార్థాలు ఏమిటి?

మూత్రపిండాల ఆరోగ్యాన్ని కాపాడే ఆహార పదార్థాలు ఏమిటి?మూత్రపిండాలు ఆరోగ్యంగా ఉండాలంటే సోడియం, పొటాషియం, ఫాస్పరస్ తక్కువగా ఉండే ఆహారాలు తీసుకోవడం మంచిది. కిడ్నీలకు మేలు చేసే కొన్ని ఆహార పదార్థాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. బెర్రీ పండ్లు: వీటిలో యాంటీఆక్సిడెంట్లు పుష్కలంగా ఉంటాయి. ఇవి కిడ్నీలను దెబ్బతినకుండా రక్షించడంలో సహాయపడతాయి, పొటాషియం తక్కువగా ఉంటుంది. కాలీఫ్లవర్: ఇది విటమిన్ సి, విటమిన్ కె, ఫోలేట్, ఫైబర్ అందిస్తుంది. ఇందులో పొటాషియం, సోడియం, ఫాస్పరస్ తక్కువగా ఉంటుంది. ఉల్లిపాయలు, వెల్లుల్లి: వీటిలో సోడియం తక్కువగా ఉంటుంది. ఉప్పుకు బదులుగా వంటలలో ఉల్లిపాయలు, వెల్లుల్లి వాడటం రుచిని పెంచుతుంది. వెల్లుల్లిలో విటమిన్ సి, విటమిన్ బి6 వంటి పోషకాలు కిడ్నీలకు మేలు చేస్తాయి.

Best Foods: బరువు తగ్గాలనుకునే మహిళలు.. రాత్రిపూట వీటిని తీసుకుంటే?

Best Foods: బరువు తగ్గాలనుకునే మహిళలు.. రాత్రిపూట వీటిని తీసుకుంటే?ఎప్పుడూ రాత్రి పూట ఇడ్లీ, దోసె, చపాతీలను తీసుకుంటూ వుంటారు. అయితే బియ్యం పిండితో చేసిన ఇడ్లీ, దోసెలు కాకుండా గోధుమ చపాతీలు కాకుండా కూరగాయలతో పాటు చపాతీలు తీసుకోవచ్చు. ఇంకా రాగిపిండితో చేసిన ఆహార పదార్థాలను రాత్రిపూట తీసుకుంటే బరువు తగ్గుతారు. అయితే ఈ ఆహారాన్ని రాత్రి 8 గంటలకు ముందే తీసుకోవాలి. అప్పుడు సులభంగా జీర్ణం అవుతుంది. రాగిలో ఇనుము, పీచు పదార్థాలు వుండటం వల్ల డయాబెటిస్ దరిచేరదు. ఇందులో కెలోరీలు తక్కువ. తద్వారా బరువు సులభంగా తగ్గుతారు. అందుకే రాత్రిపూట రాగిదోసె లేదా రాగి చపాతీలు తీసుకోవాలి.
