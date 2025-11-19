నవంబర్ 22 నాటికి బంగాళాఖాతంలో అల్పపీడనం.. ఏపీలో భారీ వర్షాలు
నవంబర్ 22 నాటికి ఆగ్నేయ బంగాళాఖాతంలో కొత్త అల్పపీడనం ఏర్పడే అవకాశం ఉంది. ఈ వ్యవస్థ కారణంగా నవంబర్ 24 నుండి నవంబర్ 28 వరకు దక్షిణ కోస్తా ఆంధ్రప్రదేశ్, రాయలసీమ ప్రాంతాలలో తేలికపాటి నుండి మోస్తరు వర్షాలు, నవంబర్ 26 నుండి నవంబర్ 28 వరకు ఉత్తర కోస్తా ఆంధ్రప్రదేశ్లో తేలికపాటి నుండి మోస్తరు వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది. ఆ తరువాత, ఈ అల్పపీడనం పశ్చిమ-వాయువ్య దిశగా కదులుతూ తదుపరి 48 గంటల్లో మరింత స్పష్టంగా కనిపించే అవకాశం ఉంది.
మంగళవారం, నైరుతి బంగాళాఖాతం, దానికి ఆనుకుని ఉన్న శ్రీలంకలో కొనసాగుతున్న అల్పపీడన ప్రాంతం ప్రభావంతో, రాయలసీమలోని కొన్ని ప్రాంతాలలో, కోస్తా ఆంధ్రప్రదేశ్, యానాం, రాయలసీమలో ఒకటి లేదా రెండు చోట్ల భారీ వర్షాలు కురిశాయి.
గత 24 గంటల్లో, తిరుపతి జిల్లాలోని తడలో 11 సెం.మీ, సత్యవేడులో 9 సెం.మీ., నగరి, తిరుపతిలలో 4 సెం.మీ., సూళ్లూరుపేట, తొట్టంబేడులలో 3 సెం.మీ. వర్షపాతం నమోదైంది. బుధవారం, దక్షిణ తీరప్రాంత ఆంధ్రప్రదేశ్, రాయలసీమలోని కొన్ని ప్రదేశాలలో ఉరుములు, మెరుపులతో కూడిన వర్షం కురిసే అవకాశం ఉందని వాతావరణ సంస్థ అంచనా వేసింది.