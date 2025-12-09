మైనర్ దళిత బాలికపై ఆటో రిక్షా డ్రైవర్ అఘాయిత్యం.. ఇంటికి తీసుకెళ్లి..?
ఒక మైనర్ దళిత బాలికను తన ఇంటికి తీసుకెళ్లి, ఆమెను వేరే చోటికి సురక్షితంగా తీసుకెళ్తేందుకు సహాయం చేస్తానని చెప్పి, ఆటోరిక్షా డ్రైవర్ అత్యాచారం చేశాడని పోలీసులు మంగళవారం తెలిపారు. డిసెంబర్ 3న ఆ బాలిక ఒక హాస్టల్ నుండి మరొక హాస్టల్కు మారుతుండగా, ఆమె గతంలో కలిసిన డ్రైవర్ నుండి సహాయం కోరినప్పుడు ఈ సంఘటన జరిగింది. ఆ డ్రైవర్ను సాయి కుమార్గా గుర్తించారు.
కుమార్ అనే ఆ ఆటో రిక్షా డ్రైవర్ మైనర్ దళిత బాలికను సహాయం చేస్తానని చెప్పి ఇంటికి రప్పించి, ఆపై అత్యాచారం చేశాడు. ఆ బాలిక తన స్నేహితుల సహాయంతో పోలీసులకు ఈ సంఘటన గురించి ఫిర్యాదు చేసింది. కుమార్ పరారీలో ఉన్నాడని, అతని మొబైల్ ఫోన్ స్విచ్ ఆఫ్ చేశాడని పోలీసులు తెలిపారు.
దీంతో పోలీసులు అతని కోసం గాలింపు చర్యలు చేపట్టారు. ఇంకా పోక్సో చట్టం, 2012 నిబంధనలతో పాటు సంబంధిత బీఎన్ఎస్ విభాగాల కింద కేసు నమోదు చేయడం జరిగిందని పోలీసులు తెలిపారు.