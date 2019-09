పవన్ ఓ కీలుబొమ్మ : విజయసాయి రెడ్డి ఫైర్

ఆపై 'ముఖ్యమంత్రి జగన్ తీసుకుంటున్న నిర్ణయాలు వసూలయ్యే పన్నును ఆదా చేసేలా సాగుతున్నాయి. పారదర్శకతపై దేశానికే ఆదర్శంగా నిలిచి, ఓ దిశను చూపిస్తున్నాయి. ఇటువంటి సమయంలో చౌకబారు ప్రచారం కోసం కాకుండా పవన్ కల్యాణ్ లాంటి వ్యక్తులు ఏదైనా విమర్శలు చేసేటప్పుడు ముందూ, వెనుకా ఆలోచించాలి' అని కూడా విజయసాయి రెడ్డి సెటైర్లు వేశారు.









@PawanKalyan always maintained a stoic silence on the misdeeds of the TDP Govt. He is now targeting the Govt as a part of a game-plan with the @JaiTDP. It is an open secret that he has always been hand in glove with @ncbn. @JanaSenaParty