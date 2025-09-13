Pawan Kalyan: జన సైనికులు ఇలాంటి కుట్రలకు దూరంగా ఉండాలి.. పవన్ కల్యాణ్
ఏపీలోని చంద్రబాబు ప్రభుత్వం సంక్షేమ పథకాలు, అభివృద్ధిని అందించడానికి కృషి చేస్తుండగా, కొంతమంది శక్తులు ప్రజలలో ద్వేషాన్ని వ్యాప్తి చేయడానికి ప్రయత్నిస్తున్నాయని డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కళ్యాణ్ ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. ఇది సమాజాన్ని విభజించే ప్రయత్నం అని ఆయన అన్నారు.
జన సైనికులు ఇలాంటి కుట్రలకు దూరంగా ఉండాలని పవన్ కళ్యాణ్ కోరారు. అమరావతి పార్టీ కార్యాలయంలో పార్టీ కార్యకర్తలను ఉద్దేశించి ప్రసంగిస్తూ, కులం, మతం పేరుతో చీలికలు సృష్టించడానికి సోషల్ మీడియా, యూట్యూబ్లో ద్వేషపూరిత ప్రచారాలు నిర్వహిస్తున్నారని అన్నారు. ఇటువంటి శక్తులు 10 సంవత్సరాలకు పైగా చురుగ్గా ఉన్నాయని ఆయన పేర్కొన్నారు.
పార్టీ కార్యకర్తలను వారి ఉచ్చులో పడకుండా లేదా ఘర్షణను రెచ్చగొట్టవద్దని హెచ్చరించారు. ఎందుకంటే ఇది కుట్ర వెనుక ఉన్నవారికి ప్రయోజనం చేకూరుస్తుంది. ఈ సందర్భంగా మచిలీపట్నం సంఘటనను ఆయన ఉదాహరణగా ప్రస్తావించారు. ఆన్లైన్లో రెచ్చగొట్టే విధంగా మాట్లాడటానికి శిక్షణ పొందిన వారిని సరైన శాంతిభద్రతల యంత్రాంగాల ద్వారా ఎదుర్కోవాలని జనసేన అధినేత అన్నారు.
సోషల్ మీడియా ద్వారా ద్వేషాన్ని రెచ్చగొట్టే వ్యక్తులను, విభజన అభిప్రాయాలను వ్యాప్తి చేసే విశ్లేషకులను భారత శిక్షాస్మృతి కింద శిక్షించాలని కూడా పవన్ కళ్యాణ్ అన్నారు. సంస్థాగత ద్వేషాన్ని రెచ్చగొట్టే వారిని చట్టం పరిధిలోకి తీసుకురావాలని పవన్ చెప్పారు.
మచిలీపట్నం సంఘటనకు సంబంధించి, అంతర్గత విచారణ జరుగుతోందని, సంబంధిత వ్యక్తుల నుండి వివరణలు కోరుతున్నామని స్పష్టం చేశారు. సోషల్ మీడియాలో తప్పుడు కథనాల పట్ల పార్టీ కార్యకర్తలను జాగ్రత్తగా ఉండాలని ఆయన కోరారు. అలాంటి సమస్యలను ప్రజాస్వామ్యబద్ధంగా నిర్వహిస్తామని పవన్ హామీ ఇచ్చారు.