Perni Nani: కొత్త వివాదంలో పేర్ని నాని.. రంగనాయకులు ఆలయ భూమికి..?
మచిలీపట్నంలోని రంగనాయకులు ఆలయ భూమికి సంబంధించి పేర్ని నాని కొత్త వివాదంలో చిక్కుకున్నారు. ఆలయంలో దేవతలకు ధూపదీప సేవ కోసం నిధులు అవసరమని పేర్కొంటూ 2007లో ఆయన ఎండోమెంట్ భూమిని కొనుగోలు చేయడం ప్రారంభించారని నివేదికలు వెల్లడిస్తున్నాయి.
బైపాస్ రోడ్డు సమీపంలోని దేవుని చెరువు వద్ద భూమికి ఎండోమెంట్ అధికారులు వేలం నిర్వహించారు. దానిని చాలా తక్కువ ధరకు అమ్మారు. నాని, ఆయన సహచరులు భూమి గుండా వెళుతున్న హైటెన్షన్ వైర్ గురించి పుకార్లు వ్యాప్తి చేశారని, ఇది తిరిగి అమ్మకానికి పనికిరాదని అనిపించిందని ఆరోపించారు. వారు 5.33 ఎకరాల భూమిని చదరపు గజానికి కేవలం రూ.1200-1300 చొప్పున కొనుగోలు చేశారు. మొత్తం రూ.2.8 కోట్లు చెల్లించారు.
నేడు, అదే భూమి చదరపు గజానికి రూ.40,000-50,000 ఖర్చవుతుందని, ఇది చాలా విలువైనదిగా మారింది. 2022-2023 మధ్య, నాని తన కుటుంబ సభ్యుల పేర్లపై భూమిలోని కొన్ని భాగాలను నమోదు చేశారని, మిగిలిన భాగాన్ని కూడా నమోదు చేయడానికి సిద్ధమవుతున్నట్లు చెబుతున్నారు.
ఆయన అధికారంలో ఉన్న సమయంలో హైటెన్షన్ వైర్ తొలగించారని కూడా ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్నారు. ఈ విషయాలు ఇప్పుడు వెలుగులోకి రావడంతో, ఎలాంటి చర్యలు తీసుకుంటారో.. ఈ భూ కుంభకోణం నాని రాజకీయ స్థితిని ఎలా ప్రభావితం చేస్తుందో చూడటానికి చాలా మంది ఎదురుచూస్తున్నారు.