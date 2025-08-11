జగన్ను తిట్టిపోసిన బైరెడ్డి శబరి.. పులివెందుల జగన్ అడ్డా కాదు.. కూటమికి కంచుకోట
Nandyal MP Byreddy Shabari
నంద్యాల ఎంపీ బైరెడ్డి శబరి వైఎస్ఆర్సీపీ అధినేత వైఎస్ జగన్పై తీవ్ర విమర్శలు గుప్పించారు. పులివెందులలో జెడ్పీటీసీ ఎన్నికలకు కూటమి అభ్యర్థిగా పోటీ చేస్తున్న మారెడ్డి లతారెడ్డి తరపున ప్రచారం చేయడానికి ఆమె పులివెందులకు వచ్చారు. పులివెందుల ఇకపై జగన్ అడ్డా కాదని శబరి ప్రకటించారు. త్వరలోనే అది కూటమికి కంచుకోట అవుతుందని ఆమె అన్నారు. ఇప్పటికే 11 మంది అభ్యర్థులు ఎన్నికల్లో పోటీ చేస్తుండటంతో జగన్ కోట తగ్గిపోతున్నట్లు కనిపిస్తోంది.
గతంలో ఈ సంఖ్య గురించి ఎప్పుడూ వినలేదు. నిజానికి, ఇన్ని సంవత్సరాలుగా పులివెందులలో వైఎస్ఆర్ కుటుంబం వ్యతిరేకత లేకుండా గెలిచింది. కానీ 2024లో జగన్ అధికారం కోల్పోయిన తర్వాత పరిస్థితి తారుమారైంది. ఆయన 11 స్థానాల్లో దారుణంగా ఓడిపోయారు. ఆ తర్వాత, సోదరి, ఏపీ పీసీసీ చీఫ్ షర్మిల బహిరంగంగా మురికి బట్టలు ఉతకడం జరిగింది. ఈ రెండు పరిణామాలు జగన్, ఆయన పార్టీ ప్రతిష్టను దెబ్బతీసేందుకు సరిపోతాయి. అంతేకాకుండా, జగన్ సమయం ముగిసిందని చెప్పడానికి వెనుకాడని రాయలసీమ రెడ్డి నాయకులు కూడా ఆయనను తిట్టారు.
పులివెందులలో స్థానికులకు మాత్రమే అధికారం ఉందనే ఒక భావనను బైరెడ్డి శబరి ధిక్కరించారు. అరుకు నుండి పులివెందుల వరకు తమ అభ్యర్థులకు కూటమి అండగా నిలుస్తుందని ఆమె అన్నారు. ఓటర్లలో భయాన్ని కలిగించడానికి స్థానికేతర రౌడీలను తీసుకువచ్చినందుకు ఆమె వైకాపాను నిందించారు. జగన్ హామీ ఇచ్చిన కడప స్టీల్ ప్లాంట్ ఎక్కడ? కోపర్తికి కేంద్ర ప్రభుత్వం రూ. 1500 కోట్లు కేటాయించింది.
ఆ డబ్బు ఎక్కడ? పులివెందులకు లేదా కడపకు జగన్ ఏమి చేశాడు? కడపలో ఇప్పటివరకు పరిశ్రమ లేదు. నేను జగన్ కాలనీలకు వెళ్ళాను. నాణ్యత నిజంగా దారుణంగా ఉంది. మేము వైకాపాపై ఎన్నికల కమిషన్కు ఫిర్యాదు చేస్తాము. జెడ్పీటీసీ ఎన్నికల్లో కూటమి అభ్యర్థి మారేడి లతారెడ్డి గెలుస్తారని శబరి ధీమా వ్యక్తం చేశారు.