సోమవారం, 11 ఆగస్టు 2025
Written By సెల్వి
Last Updated : సోమవారం, 11 ఆగస్టు 2025 (10:50 IST)

జగన్‌ను తిట్టిపోసిన బైరెడ్డి శబరి.. పులివెందుల జగన్ అడ్డా కాదు.. కూటమికి కంచుకోట

Nandyal MP Byreddy Shabari
నంద్యాల ఎంపీ బైరెడ్డి శబరి వైఎస్ఆర్సీపీ అధినేత వైఎస్ జగన్‌పై తీవ్ర విమర్శలు గుప్పించారు. పులివెందులలో జెడ్పీటీసీ ఎన్నికలకు కూటమి అభ్యర్థిగా పోటీ చేస్తున్న మారెడ్డి లతారెడ్డి తరపున ప్రచారం చేయడానికి ఆమె పులివెందులకు వచ్చారు. పులివెందుల ఇకపై జగన్ అడ్డా కాదని శబరి ప్రకటించారు. త్వరలోనే అది కూటమికి కంచుకోట అవుతుందని ఆమె అన్నారు. ఇప్పటికే 11 మంది అభ్యర్థులు ఎన్నికల్లో పోటీ చేస్తుండటంతో జగన్ కోట తగ్గిపోతున్నట్లు కనిపిస్తోంది. 
 
గతంలో ఈ సంఖ్య గురించి ఎప్పుడూ వినలేదు. నిజానికి, ఇన్ని సంవత్సరాలుగా పులివెందులలో వైఎస్ఆర్ కుటుంబం వ్యతిరేకత లేకుండా గెలిచింది. కానీ 2024లో జగన్ అధికారం కోల్పోయిన తర్వాత పరిస్థితి తారుమారైంది. ఆయన 11 స్థానాల్లో దారుణంగా ఓడిపోయారు. ఆ తర్వాత, సోదరి, ఏపీ పీసీసీ చీఫ్ షర్మిల బహిరంగంగా మురికి బట్టలు ఉతకడం జరిగింది. ఈ రెండు పరిణామాలు జగన్, ఆయన పార్టీ ప్రతిష్టను దెబ్బతీసేందుకు సరిపోతాయి. అంతేకాకుండా, జగన్ సమయం ముగిసిందని చెప్పడానికి వెనుకాడని రాయలసీమ రెడ్డి నాయకులు కూడా ఆయనను తిట్టారు. 
 
పులివెందులలో స్థానికులకు మాత్రమే అధికారం ఉందనే ఒక భావనను బైరెడ్డి శబరి ధిక్కరించారు. అరుకు నుండి పులివెందుల వరకు తమ అభ్యర్థులకు కూటమి అండగా నిలుస్తుందని ఆమె అన్నారు. ఓటర్లలో భయాన్ని కలిగించడానికి స్థానికేతర రౌడీలను తీసుకువచ్చినందుకు ఆమె వైకాపాను నిందించారు. జగన్ హామీ ఇచ్చిన కడప స్టీల్ ప్లాంట్ ఎక్కడ? కోపర్తికి కేంద్ర ప్రభుత్వం రూ. 1500 కోట్లు కేటాయించింది. 
 
ఆ డబ్బు ఎక్కడ? పులివెందులకు లేదా కడపకు జగన్ ఏమి చేశాడు? కడపలో ఇప్పటివరకు పరిశ్రమ లేదు. నేను జగన్ కాలనీలకు వెళ్ళాను. నాణ్యత నిజంగా దారుణంగా ఉంది. మేము వైకాపాపై ఎన్నికల కమిషన్‌కు ఫిర్యాదు చేస్తాము. జెడ్పీటీసీ ఎన్నికల్లో కూటమి అభ్యర్థి మారేడి లతారెడ్డి గెలుస్తారని శబరి ధీమా వ్యక్తం చేశారు. 

బెట్టింగ్ యాప్‌ల ప్రమోషన్‌: ఈడీ ముందు హాజరైన రానా దగ్గుబాటి

బెట్టింగ్ యాప్‌ల ప్రమోషన్‌: ఈడీ ముందు హాజరైన రానా దగ్గుబాటిటాలీవుడ్ నటుడు రానా దగ్గుబాటి సోమవారం అక్రమ బెట్టింగ్ యాప్‌ల ప్రమోషన్‌కు సంబంధించిన కేసులో ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్ డైరెక్టరేట్ ముందు హాజరయ్యారు. బషీర్‌బాగ్‌లోని ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్ డైరెక్టరేట్ (ఈడీ) ప్రాంతీయ కార్యాలయానికి ఉదయం 10.30 గంటల ప్రాంతంలో హాజరయ్యారు.

వినోదంతోపాటు నాకంటూ హిస్టరీ వుందంటూ రవితేజ మాస్ జాతర టీజర్ వచ్చేసింది

వినోదంతోపాటు నాకంటూ హిస్టరీ వుందంటూ రవితేజ మాస్ జాతర టీజర్ వచ్చేసిందిమాస్ మహారాజా రవితేజ కథానాయకుడిగా నటిస్తున్న ప్రతిష్టాత్మక 75వ చిత్రం 'మాస్ జాతర'. భాను భోగవరపు దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. శ్రీకర స్టూడియోస్ సమర్పణలో సితార ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్స్‌, ఫార్చూన్‌ ఫోర్‌ సినిమాస్‌ పతాకాలపై సూర్యదేవర నాగవంశీ, సాయి సౌజన్య నిర్మిస్తున్నారు. ఆగస్టు 27న విడుదల కానున్న 'మాస్ జాతర' కోసం అందరూ ఎంతగానో ఎదురుచూస్తున్నారు. ఇప్పటికే విడుదలైన గ్లింప్స్, పాటలు ఆకట్టుకున్నాయి. తాజాగా ఈ చిత్రం నుంచి టీజర్ విడుదలైంది.

వింటేజ్ రేడియో విరిగి ఎగిరిపోతూ సస్పెన్స్ రేకెత్తిస్తున్న కిష్కిందపురి పోస్టర్‌

వింటేజ్ రేడియో విరిగి ఎగిరిపోతూ సస్పెన్స్ రేకెత్తిస్తున్న కిష్కిందపురి పోస్టర్‌బెల్లంకొండ సాయి శ్రీనివాస్ అప్ కమింగ్ హారర్-మిస్టరీ థ్రిల్లర్ కిష్కిందపురిలో బోల్డ్, ఇంటెన్స్ పాత్రలో కనిపించనున్నారు. ఈ చిత్రం సెప్టెంబర్ 12న విడుదల కానుంది. కౌశిక్ పెగల్లపాటి దర్శకత్వంలో, షైన్ స్క్రీన్స్ బ్యానర్‌పై సాహు గారపాటి నిర్మించిన ఈ చిత్రంలో అనుపమ పరమేశ్వరన్ మహిళా కథానాయికగా నటించింది. హారర్, మిస్టరీ, ఎమోషనల్ ఎలిమెంట్స్ తో వస్తున్న కిష్కిందపురి ఈ సీజన్‌లో మోస్ట్ ఎవైటెడ్ మూవీలో ఒకటి.

భార్య చీపురుతో కొట్టిందన్న అవమానంతో టీవీ నటుడి ఆత్మహత్య

భార్య చీపురుతో కొట్టిందన్న అవమానంతో టీవీ నటుడి ఆత్మహత్యకన్నడ బుల్లితెర హాస్య నటుడు, 'కామెడీ ఖిలాడీగాలు' ఫేమ్ చంద్రశేఖర్ సిద్ధి (28) భార్య చీపురుతో కొట్టిందన్న అవమానభారంతో ఆత్మహత్య చేసుకున్నట్టు పోలీసుల దర్యాప్తులో వెల్లడైంది. తాజాగా వెలుగులోకి వచ్చిన ఈ వివరాలను పరిశీలిస్తే, యల్లాపుర తాలూకా వజ్రళ్లి గ్రామ పంచాయతీ పరిధిలోని చిమనళ్లికి చెందిన సిద్ధి జులై 31న ఆత్మహత్యకు పాల్పడ్డాడు. యల్లాపుర తాలూకాలోని కట్టిగ గ్రామ సమీపంలోని అటవీ ప్రాంతంలో ఉరి వేసుకున్నాడు. కొన్ని నెలలుగా అతడు మానసికంగా తీవ్ర ఒత్తిడిలో ఉన్నట్టు అప్పట్లో పోలీసులు తెలిపారు.

Mangli: ఏలుమలై నుంచి మంగ్లీ ఆలపించిన పాటకు ఆదరణ

Mangli: ఏలుమలై నుంచి మంగ్లీ ఆలపించిన పాటకు ఆదరణహీరోయిన్ రక్షిత సోదరుడు రాన్నా హీరోగా ప్రియాంక ఆచార్, జగపతి బాబు ప్రధాన పాత్రల్లో తరుణ్ కిషోర్ సుధీర్ నిర్మాణంలో పునీత్ రంగస్వామి తెరకెక్కించిన చిత్రం ‘ఏలుమలై’. నరసింహా నాయక్ (రాజు గౌడ) సమర్పణలో తరుణ్ సుధీర్ క్రియేటివ్స్, డీఈ ఆర్ట్ స్టూడియోస్ బ్యానర్లపై యథార్థ సంఘటనల ఆధారంగా ఈ చిత్రాన్ని నిర్మించారు. ఈ సినిమాకి రచన, మాటలు, దర్శకత్వం పునీత్ రంగస్వామి వహించారు. ఇప్పటి వరకు ‘ఏలుమలై’ నుంచి వచ్చిన టైటిల్ టీజర్, పోస్టర్, పాటలు ఇలా అన్నీ కూడా సినిమాపై అంచనాలు పెంచేశాయి. తాజాగా ఈ చిత్రం నుంచి గుండెల్ని మెలిపెట్టి, మనసుల్ని కదిలించే పాటను విడుదల చేశారు.

కూల్‌డ్రింక్స్ తాగితే పక్షవాతం తప్పదంటున్న వైద్య నిపుణులు

కూల్‌డ్రింక్స్ తాగితే పక్షవాతం తప్పదంటున్న వైద్య నిపుణులుఅనేక ప్రతిరోజు ఇష్టానుసారంగా శీతలపానీయాలు తాగుతుంటారు. అలాగే డైట్ సోడా కూడా తాగుతుంటారు. ఇలాంటి వారికి పక్షవాతం తప్పదని వైద్య నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు. అమెరికన్ హార్ట్ అసోసియేషన్ మాస పత్రికలో ఈ అధ్యయన నివేదిక ప్రచురితమైంది. అధ్యయనకారులు 45 ఏళ్లు దాటిన 2,800 మందిని పదేళ్లపాటు పరిశీలించారు. వారి పరిశోధనలో దిగ్భ్రాంతికరమైన విషయాలు వెల్లడయ్యాయి.

స్నాక్స్ గుగ్గిళ్లు తింటే బలం, ఇంకా ఏం ప్రయోజనాలు?

స్నాక్స్ గుగ్గిళ్లు తింటే బలం, ఇంకా ఏం ప్రయోజనాలు?గుగ్గిళ్ళు అనేవి వివిధ రకాల ధాన్యాలతో, పప్పులతో చేసే ఆరోగ్యకరమైన, రుచికరమైన చిరుతిండి. గుగ్గిళ్ళను తయారుచేసేందుకు ఎక్కువగా శనగలు, ఉలవలు, పెసలు, అలసందలు వంటి వాటిని ఉపయోగిస్తారు. వీటి వల్ల కలిగే ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఒక్కొక్క ధాన్యానికి ఒక్కో విధంగా ఉంటాయి. సాధారణంగా గుగ్గిళ్ళలో ఉండే ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. గుగ్గిళ్ళలో ప్రోటీన్లు పుష్కలంగా ఉంటాయి, ఇవి శరీర కణజాలాల నిర్మాణం, మరమ్మత్తుకు అవసరం. వీటిలో ఫైబర్ ఎక్కువ కనుక ఇది జీర్ణక్రియను మెరుగుపరచి, మలబద్ధకాన్ని నివారిస్తుంది. గుగ్గిళ్ళను తినడం వల్ల కడుపు నిండిన భావన కలుగుతుంది, బరువు తగ్గడానికి సహాయపడుతుంది.

గౌరవ్ గుప్తా తన బ్రైడల్ కౌచర్ కలెక్షన్, క్వాంటం ఎంటాంగిల్‌మెంట్ ఆవిష్కరణ

గౌరవ్ గుప్తా తన బ్రైడల్ కౌచర్ కలెక్షన్, క్వాంటం ఎంటాంగిల్‌మెంట్ ఆవిష్కరణఅంతర్జాతీయంగా ప్రఖ్యాతి పొందిన కౌట్యూరియర్ గౌరవ్ గుప్తా తన ఇండియన్ కౌచర్ 2025 కలెక్షన్‌ను, క్వాంటం ఎంటాంగిల్‌మెంట్ పేరుతో, ఆగస్టు 8, 2025న ముంబైలోని జియో వరల్డ్ కన్వెన్షన్ సెంటర్‌లో ఆవిష్కరించారు. వివాహ ప్రమాణాల పవిత్ర క్షణం కోసం రూపొందించిన తన బ్రైడల్ కౌచర్ లైన్‌కు ఇది ఒక చారిత్రాత్మక ఆరంభం. ఆధునిక భారతీయ వివాహం యొక్క లీనమయ్యే అన్వేషణగా భావించిన ఈ అనుభవం, 500కు పైగా అతిథులను ఒకే సాయంత్రం మూడు పరస్పర అనుసంధానిత ప్రదేశాల గుండా ఒక భావోద్వేగ ప్రయాణానికి తీసుకువెళ్లింది.

Business Ideas: మహిళలు ఇంట్లో వుంటూనే డబ్బు సంపాదించవచ్చు.. ఎలాగో తెలుసా?

Business Ideas: మహిళలు ఇంట్లో వుంటూనే డబ్బు సంపాదించవచ్చు.. ఎలాగో తెలుసా?మహిళలు ఇంట్లో ఉంటూనే చిన్న పెట్టుబడితో పాటు డబ్బు సంపాదించుకోవచ్చు. ట్యూషన్ సెంటరు, హ్యాండ్ మేడ్ వస్తువులు, కాఫీ/టిఫిన్ కార్నర్ వంటి చిన్న ఐడియాలతో లక్షల ఆదాయం సంపాదించవచ్చు. నేటి కాలంలో మహిళలు అన్నీ రంగాల్లో రాణిస్తారు. ప్రస్తుతం బిజినెస్ రంగంలోనూ మహిళలు తమదైన శైలిలో డబ్బును ఆర్జిస్తున్నారు. చిన్నాపెద్దా బిజినెస్‌లలో మహిళలు ముందుకు దూసుకెళ్తున్నారు. మహిళలు తమ ప్రతిభ, సమయం, పెట్టుబడి సామర్థ్యంతో సరిపోయే అనేక చిన్న వ్యాపారాలను సులభంగా ప్రారంభించవచ్చు.

Javitri for Skin: వర్షాకాలంలో మహిళలు జాపత్రిని చర్మానికి వాడితే..?.. ఆరోగ్యానికి కూడా?

Javitri for Skin: వర్షాకాలంలో మహిళలు జాపత్రిని చర్మానికి వాడితే..?.. ఆరోగ్యానికి కూడా?వర్షాకాలం తరచుగా తేమ, జిడ్డు చర్మాన్ని అలసిపోయినట్లు, మసకబారినట్లు చేస్తుంది. ఇలాంటి వారు జాపత్రిని వాడితే సరిపోతుంది. జాపత్రి అని పిలిచే ఇది జాజికాయ విత్తనం. వంటలో సువాసనగల మసాలా దినుసుల్లో ఒకటైన జాపత్రి చర్మ-పోషకాలను కలిగివుంటుంది. జావత్రి చర్మ కణాల పునరుద్ధరణను ప్రోత్సహించడం ద్వారా, యాంటీ ఏజింగ్ లక్షణాలను తొలగిస్తుంది. కాలక్రమేణా మృదువైన, మరింత యవ్వన రూపాన్ని కలిగివుండేలా చేస్తుంది.
