మంగళవారం, 12 ఆగస్టు 2025
Written By దేవీ
Last Updated : మంగళవారం, 12 ఆగస్టు 2025 (11:34 IST)

కూలీలో నటించిన రిచ్ కార్మికులు రజనీకాంత్, ఆమిర్ ఖాన్ పారితోషికం ఎంతో తెలుసా?

Coooli perfomence poster
Coooli perfomence poster
రజనీకాంత్ కూలీ చిత్రం ఆగస్టు 14న హృతిక్ రోషన్-జూనియర్ ఎన్టీఆర్‌ల వార్ 2తో తలపడనుంది, ఇది బాక్సాఫీస్ వద్ద తీవ్ర పోటీకి వేదికగా నిలుస్తోంది. ట్రేడ్ వర్గాల ప్రకారం, కూలీ ప్రీ-సేల్స్‌లో రూ. 14 కోట్లు వసూలు చేసి, అయాన్ ముఖర్జీ వార్ 2ను అధిగమించింది, ఈ సినిమా ముందస్తు అమ్మకాలలో రూ. 2.08 కోట్లు వసూలు చేసింది.  కూలీ తెలుగు, తమిళం, కన్నడ మరియు హిందీ భాషలలో దాదాపు 6 లక్షల టిక్కెట్లు అమ్ముడయ్యాయి. బ్లాక్ సీట్లతో, ఈ సంఖ్య రూ. 20 కోట్లకు దగ్గరగా ఉందని నివేదికలు వెల్లడిస్తున్నాయి. కూలీని కళానిధి మారన్ సన్ పిక్చర్స్ నిర్మించింది.
 
ఇక నటీనటుల పారితోషికాన్ని చూద్దాం. రజనీకాంత్ పరంగా చూస్తే, ట్రైలర్ లో గమనించినదాన్ని బట్టి క్రైమ్ కథలో సూపర్ స్టార్ రజనీకాంత్ దేవా పాత్రలో నటిస్తున్నారు.  ఈ చిత్రం కోసం భారీగా రూ. 200 కోట్ల పారితోషికం అందుకున్నారని ట్రేడ్ వర్గాలు తెలియజేస్తున్నాయి. తమిళ చిత్రం రికార్డు స్థాయిలో ప్రీ-సేల్స్ తర్వాత నిర్మాతలు ఆయన రూ. 150 కోట్ల పారితోషికాన్ని సవరించాలని నిర్ణయించుకున్నట్లు తెలిసింది.
 
ఇక ఆమిర్ ఖాన్ పరంగా చూస్తే,  కూలీలో భయంకరమైన గ్యాంగ్‌స్టర్ దహాగా ఒక చిన్న అతిధి పాత్రలో కనిపించనున్నారు. ఈ నటుడి చిన్న ప్రదర్శనకు రూ. 20 కోట్లు చెల్లించినట్లు సమాచారం.
 
ఇక నాగార్జున వంతు వచ్చేసరికి ఈ పాత్ర ను చేయాలా? వద్దా? అనే డైలమాలో వున్నట్లు మొదట్లో చెప్పారు. రజనీ పాత్రకంటే కీలకమైందిగా చెప్పారు. నాగార్జున, రజనీకాంత్ తో కలిసి కూలీలో నటించడం చూడటానికి అభిమానులు ఆసక్తిగా ఉన్నారు. సైమన్ పాత్రకు నాగార్జునకు 10 కోట్లు పారితోషికం ఇచ్చినట్లు సమాచారం.
 
తమిళ నటుడు సత్యరాజ్ కూడా, కూలీలో రాజశేఖర్ పాత్రను పోషించినందుకు రూ. 5 కోట్ల పారితోషికం అందుకున్నట్లు చెబుతున్నారు. 
 
అలాగే ఉపేంద్ర రూ. 5 కోట్లు ఉంటుందని భావిస్తున్నారు. శ్రుతి హాసన్.. కూలీలో ప్రీతి పాత్ర పోషించిన తన నటనకు రూ. 4 కోట్లు సంపాదించింది. దర్శకుడు లోకేష్ కనగరాజ్ విషయానికి వస్తే, ఆయనకు రూ. 50 కోట్లు పారితోషికం అందినట్లు చెబుతున్నారు. 2023లో వచ్చిన జైలర్ సినిమా తర్వాత రజనీకాంత్‌తో కలిసి పనిచేసిన సంగీత దర్శకుడు అనిరుధ్ రవిచందర్ రూ. 15 కోట్ల పారితోషికం అందుకున్నట్లు చెబుతున్నారు.

