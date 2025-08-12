తెలంగాణాలో భారీ వర్షం... ఐదు జిల్లాలకు రెడ్ అలెర్ట్
తెలంగాణ రాష్ట్రంలో వర్షాలు దంచికొడుతున్నాయి. మంగళవారం కూడా పలు జిల్లాల్లో భారీ వర్షం కురిసే అవకాశం ఉదని హైదరాబాద్ వాతావరణ కేంద్రం తెలిపింది. కుమురం భీమ్, ఆసిఫాబాద్, మంచిర్యాల, పెద్దపల్లి, కరీంనగర్, వరంగల్, హన్మకొండ, మహబూబ్ నగర్, జనగామ, ములుగు, జయశంకర్ భూపాలపల్లి, నల్గొండ, సూర్యాపేట, ఖమ్మం, భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లాల్లో భారీ వర్షం కురిసే అవకాశం ఉందని వెల్లడించింది. దీంతో ఆయన జిల్లాలకు ఎల్లో హెచ్చరికలు జారీ చేసింది.
మరోవైపు, తెలంగాణాలోని పలుచోట్ల బుధవారం అత్యంత భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని వాతావరణ కేంద్రం తెలిపింది. యాదాద్రి భువనగిరి, మహబూబ్ నగర్, హన్మకొండ, జనగామ, వరంగల్ జిల్లాలకు రెడ్ అలెర్ట్ జారీ చేసింది. పెద్దపల్లి, కరీంనగర్, జయశంకర్ భూపాలపల్లి, సిద్ధిపేట, ములుగు, భద్రాద్రి కొత్తగూడెం, మేడ్చల్, మల్కాజిగిరి, రంగారెడ్డి, హైదరాబాద్ జిల్లాల్లో అతి భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని పేర్కొంటూ ఆయా జిల్లాలకు ఆరెంజ్ నుంచి రెడ్ అలెర్ట్ జారీచేసింది.