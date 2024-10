తిరుమలలో ఒకవైపు భారీ వర్షాలు.. మరోవైపు చలి చలి (video)

తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం (టీటీడీ) అధికారులు జేసీబీలతో కొండచరియలు విరిగిపడటంతో శిథిలాలను తొలగించారు. తిరుమల కొండపై కురుస్తున్న వర్షాల వల్ల యాత్రికులు ముఖ్యంగా వృద్ధులు, పిల్లలు ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. చాలామంది షెడ్‌ల కింద లేదా సమీపంలోని షాపుల వద్ద వానకు తడవకుండా తలదాచుకుంటున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో టీటీడీ భక్తులకు ఓ విజ్ఞప్తి చేసింది. భారీ వర్షాల కారణంగా భక్తులు తిరుమల పర్యటనను వాయిదా వేసుకోవాలని కోరింది.

