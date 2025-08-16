Pregnant Woman : గర్భిణీ స్త్రీ ఉరేసుకుని ఆత్మహత్య.. కారణం ఎవరో తెలుసా?
అనంతపురం జిల్లా కళ్యాణదుర్గంలో ఒక గర్భిణీ స్త్రీ తన దారుణమైన చర్యకు పోలీసులను, టిడిపి ప్రభుత్వాన్ని నేరుగా నిందిస్తూ ఆత్మహత్య చేసుకుంది. శ్రావణిగా గుర్తించబడిన ఆ మహిళ మూడు నెలల గర్భవతి. తన భర్త శ్రీనివాస్ తనను శారీరకంగా, మానసికంగా వేధించాడని ఆరోపిస్తూ ఆమె పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేసింది.
అయితే, పోలీసులు ఈ విషయంపై చర్య తీసుకోవడంలో లేదా దర్యాప్తు చేయడంలో విఫలమయ్యారని ఆరోపించారు. బదులుగా, అధికారులు ఆమెకు కౌన్సెలింగ్ ఇచ్చి చివరికి ఈ పరిస్థితికి ఆమెను బాధ్యురాలిగా చేశారు.
నిరాశ చెందిన శ్రావణి తన జీవితాన్ని ముగించుకోవాలని నిర్ణయించుకుంది. చివరి ఆడియో సందేశంలో, ఆమె తాను ఎదుర్కొన్న కష్టాలను వివరించింది. తన భర్త, టిడిపి కార్యకర్త, మాజీ మున్సిపల్ చైర్మన్ రమేష్, ఇతర పార్టీ సభ్యులు తనను వేధించారని ఆమె ఆరోపించింది.
పోలీసులకు ఇచ్చిన అనేక ఫిర్యాదులకు సమాధానం లభించలేదు, స్థానిక టిడిపి నాయకులు శ్రీనివాస్పై చర్య తీసుకోవద్దని పోలీసులను ఒత్తిడి చేశారని ఆరోపణలు ఉన్నాయి.
ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్న ఆడియోలో, శ్రావణి ఏడుస్తూ తన గోడును వినిపిస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది. పోలీసులు తనకు న్యాయం చేయడంలో విఫలమైనందున, కనీసం తన పుట్టబోయే బిడ్డకైనా న్యాయం చేయాలని కోరుకుంటున్నానని ఆమె అన్నారు.
ఆగస్టు 14 రాత్రి, శ్రావణి ఉరి వేసుకుని ఆత్మహత్య చేసుకుంది. ఈ సంఘటన తర్వాత, ఆమె కుటుంబ సభ్యులు ఆమె మరణానికి శ్రీనివాస్ కారణమని ఆరోపించారు. ఈ కేసుపై స్పందిస్తూ, కళ్యాణదుర్గం ఎస్పీ జగదీష్ ఆమె ఆత్మహత్య చుట్టూ ఉన్న పరిస్థితులను దర్యాప్తు చేయడానికి ప్రత్యేక కమిటీని ఏర్పాటు చేస్తున్నట్లు ప్రకటించారు.