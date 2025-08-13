జార్ఖండ్లో భీకర ఎన్కౌంటర్- ఒక మావోయిస్టు మృతి
జార్ఖండ్లోని పశ్చిమ సింగ్భూమ్ జిల్లాలోని గోయిల్కేరా పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలోని సౌతా గ్రామం సమీపంలో బుధవారం పోలీసులు, భద్రతా దళాలతో జరిగిన భీకర ఎన్కౌంటర్లో ఒక మావోయిస్టు మృతి చెందాడు. ఘటనా స్థలం నుంచి ఒక ఎస్ఎల్ఆర్ రైఫిల్ను స్వాధీనం చేసుకున్నట్లు అధికారులు తెలిపారు.
మావోయిస్టుల బలమైన స్థావరం అయిన గోయిల్కేరా ప్రాంతంలో సంయుక్తంగా నిర్వహించిన సెర్చ్ ఆపరేషన్ సందర్భంగా ఈ ఎన్కౌంటర్ జరిగిందని జార్ఖండ్ పోలీస్ ఐజీ (ఆపరేషన్స్) డాక్టర్ మైఖేల్ రాజ్ తెలిపారు.
సౌతాలోని అటవీ కొండ ప్రాంతంలోకి మావోయిస్ట్ బృందం ప్రవేశించగానే, మావోయిస్ట్ క్యాడర్లు విచక్షణారహితంగా కాల్పులు జరిపారు. ఇందుకు భద్రతా దళాలు ప్రతీకారం తీర్చుకున్నాయి. దాదాపు గంటసేపు కాల్పులు జరిగాయి, రెండు వైపులా అనేక రౌండ్ల కాల్పులు జరిగాయి.
ఆ ప్రాంతంలో ఒక మావోయిస్టు మృతదేహాన్ని స్వాధీనం చేసుకున్నామని, అయితే మృతుడిని ఇంకా గుర్తించలేదని పోలీసులు తెలిపారు. తప్పించుకున్న మావోయిస్టులను పట్టుకోవడానికి భద్రతా దళాలు ఈ ప్రాంతంలో కూంబింగ్ కార్యకలాపాలను ముమ్మరం చేశాయని ఆయన చెప్పారు.
గత కొన్ని వారాలుగా, పోలీసులు సరండా ప్రాంతం, పరిసర అడవులలో నిరంతర నక్సల్ వ్యతిరేక కార్యకలాపాలను నిర్వహిస్తున్నారు. మావోయిస్టు బంకర్లను కూల్చివేయడం, పెద్ద మొత్తంలో ఐఇడిలను స్వాధీనం చేసుకోవడం, ఆయుధాలను స్వాధీనం చేసుకుంటారు.
ఈ ప్రచారం ఈ ప్రాంతం నుండి మావోయిస్టు ప్రభావాన్ని నిర్మూలించడం లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నట్లు అధికారులు చెబుతున్నారు. కాగా ఈ ఏడాది మాత్రమే జార్ఖండ్ అంతటా జరిగిన వివిధ ఎన్కౌంటర్లలో 23 మంది మావోయిస్టులు మరణించారు.