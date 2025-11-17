ఉత్తరాంధ్ర.. శ్రీకాకుళంకు కొత్త విమానాశ్రయం.. రెండు రోజుల్లోనే రూ.13లక్షల కోట్లు
ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు కేవలం రెండు రోజుల్లోనే ఆంధ్రప్రదేశ్కు రూ.13లక్షల కోట్ల పెట్టుబడులను సాధించారు. ముఖ్యంగా కొత్త పరిశ్రమలు, అభివృద్ధి ప్రాజెక్టులు త్వరలో ఏపీలో విస్తరించనున్నాయి. తాజాగా శ్రీకాకుళంలో ఉత్తరాంధ్రకు కొత్త విమానాశ్రయాన్ని తీసుకువస్తుంది.
ఎయిర్పోర్ట్స్ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా, ఆంధ్రప్రదేశ్ ఎయిర్పోర్ట్స్ డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్ మధ్య ఒప్పందం ఈ గ్రీన్ఫీల్డ్ విమానాశ్రయానికి వేదికను సిద్ధం చేసింది. ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు, కేంద్ర పౌర విమానయాన మంత్రి రామ్మోహన్ నాయుడు సమక్షంలో అధికారులు అవగాహన ఒప్పందాన్ని కుదుర్చుకున్నారు.
ఈ విమానాశ్రయం కనెక్టివిటీని మెరుగుపరుస్తుందని, శ్రీకాకుళంలో పర్యాటకానికి మద్దతు ఇస్తుందని, ఈ ప్రాంతానికి మరిన్ని అవకాశాలకు స్థిరమైన ప్రాప్యతను ఇస్తుందని ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు అన్నారు. ఈ ప్రాజెక్ట్ జిల్లా అంతటా ఆర్థిక కార్యకలాపాలను బలోపేతం చేస్తుందని చంద్రబాబు పేర్కొన్నారు.
అధికారులు తగిన భూమిని గుర్తిస్తున్నారు, మౌలిక సదుపాయాల అవసరాలను కూడా ప్లాన్ చేస్తున్నారు. సజావుగా పురోగతి కోసం నియంత్రణ అనుమతులను పొందుతున్నారు.
ఉత్తరాంధ్రలోని భోగాపురం విమానాశ్రయం 2026లో కార్యకలాపాలకు ఇప్పటికే పూర్తయ్యే దశలో ఉంది. ఈ రెండు విమానాశ్రయాలతో, ఉత్తరాంధ్ర ఆర్థిక వృద్ధి, దీర్ఘకాలిక అభివృద్ధికి బలమైన కేంద్రంగా ఎదగడం మీరు చూస్తారు.. అని చంద్రబాబు పేర్కొన్నారు.