బుధవారం, 1 ఏప్రియల్ 2026
Written By రామన్

01-04-2026 బుధవారం ఫలితాలు - ఒకరి వద్ద మరొకరి ప్రస్తావన తగదు

01-04-2026
మేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం
కీలక వ్యవహారాలతో తీరిక ఉండదు. నిరుత్సాహం వీడి యత్నాలు సాగించండి. సాయం ఆశించవచ్చు. శ్రమతో కూడిన ఫలితాలుంటాయి. ఖర్చులు విపరీతం. మొక్కుబడిగా పనులు పూర్తి చేస్తారు. గృహమరమ్మతులు చేపడతారు. సోదరుల నుంచి అభ్యంతరాలు ఎదురవుతాయి. 
 
వృషభం : కృత్తిక 2, 3, 4 పాదాలు, రోహిణి, మృగశిర 1, 2, పాదాలు
రావలసిన ధనం అందుతుంది. ప్రణాళికలు వేసుకుంటారు. పనులు సానుకూలమవుతాయి. ఆందోళన తొలగి కుదుటపడతారు. అప్రమత్తంగా ఉండాలి. పొగడ్తలకు పొంగిపోవద్దు. పాత పరిచయస్తులు తారసపడతారు. మీ సాయంతో ఒకరికి మంచి జరుగుతుంది. 
 
మిథునం : మృగశిర 3, 4 పాదాలు, ఆర్ద్ర, పునర్వసు 1, 2, 3 పాదాలు
కార్యక్రమాలు విజయవంతమవుతాయి. కొత్త పరిచయాలేర్పడతాయి. చాకచక్యంగా వ్యవహరిస్తారు. ధనలాభం, వాహన సౌఖ్యం ఉన్నాయి. పనుల్లో ఒత్తిడి, శ్రమ అధికం. ఒకరి వద్ద మరొకరి ప్రస్తావన తగదు. మీ మాటలు చేరవేసే వ్యక్తులున్నారని గమనించండి. 
 
కర్కాటకం : పునర్వసు 4వ పాదం, పుష్యమి, ఆశ్లేష
ఉత్సాహంగా యత్నాలు సాగించండి. పరిస్థితులు నిదానంగా మెరుగుపడతాయి. వ్యూహాత్మకంగా వ్యవహరించాలి. అనవసర జోక్యం తగదు. పనులు అస్తవ్యస్తంగా సాగుతాయి. ముఖ్యుల కలయిక వీలుపడదు. ఖర్చులు విపరీతం.
 
సింహం : మఖ, పుబ్బ, ఉత్తర 1వ పాదం
ఆశావహదృక్పథంతో మెలగండి. ఏ విషయాన్ని నిర్లక్ష్యం చేయవద్దు. వ్యవహారాల్లో తప్పటడుగు వేస్తారు. ఖర్చులు ఆందోళన కలిగిస్తాయి. పనులు సాగవు. ఆత్మీయులతో సంభాషిస్తారు. ఆసక్తికరమైన విషయాలు తెలుసుకుంటారు. కీలక చిత్రాలు అందుతాయి. 
 
కన్య : ఉత్తర 2, 3, 4 పాదాలు, హస్త, చిత్త 1, 2 పాదాలు
తలపెట్టిన కార్యం సిద్ధిస్తుంది. యత్నాలు ఫలిస్తాయి. రావలసిన ధనం అందుతుంది. కొన్ని ఇబ్బందులు తొలగుతాయి. గృహం ప్రశాంతంగా ఉంటుంది. నిలిపివేసిన పనులు పూర్తి చేస్తారు. ఫోన్ సందేశాలు పట్టించుకోవద్దు. 
 
తుల : చిత్త 3, 4 పాదాలు, స్వాతి, విశాఖ 1, 2, 3 పాదాలు
సంకల్పబలం కార్యోన్ముఖులను చేస్తుంది. లక్ష్యసాధనకు అవిశ్రాంతంగా శ్రమిస్తారు. ఆర్థికంగా ఆకించిన విరిరాలున్నాయి. ఖర్చులు తగ్గించుకుంటారు. పనులు హడావుడిగా సాగుతాయి. స్వల్ప అస్వస్థతకు గురవుతారు. కార్యక్రమాలకు పాల్పడవద్దు. 
 
వృశ్చికం : విశాఖ 4వ పాదం. అనూరాధ, జ్యేష్ట 1,2,3,4 పాదములు
నిర్దిష్ట ప్రణాళికలతో ముందుకు సాగుతారు. సమర్థతకు గుర్తింపు లభిస్తుంది. విమర్శించిన వారే ప్రశంసిస్తారు. కొత్త పరిచయాలేర్పడతాయి. సభ్యత్వాలు స్వీకరిస్తారు. ప్రత్యర్థులను తేలికగా తీసుకోవద్దు. చర్చల్లో పాల్గొంటారు. 
 
ధనస్సు : మూల, పూర్వాషాడ 1 2 3 4 పాదములు, ఉత్తరాషాడ 1వ పాదం
ప్రతికూలతలు అధికం. ఆచితూచి అడుగేయాలి. ప్రలోభాలకు లొంగవద్దు. సన్నిహితుల సలహా పాటించండి. పనులు ప్రారంభంలో ఆటంకాలెదురవుతాయి. ఖర్చులు విపరీతం. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. వ్యాపకాలు సృష్టించుకుంటారు. ప్రయాణం చేపడతారు. 
 
మకరం : ఉత్తరాషాడ 2, 3, 4 పాదాలు. శ్రవణం, ధనిష్ట 1, 2 పాదాలు
శ్రమించినా ఫలితం ఉండదు. కొందరి వ్యాఖ్యలు నిరుత్సాహపరుస్తాయి. అతిగా ఆలోచించవద్దు. ఖర్చులు సామాన్యం, సకాలంలో చెల్లింపులు జరుపుతారు. చేసిన పనులే తిరిగి చేయవలసి వస్తుంది. సన్నిహితులతో సంభాషిస్తారు. కీలక పత్రాలు అందుకుంటారు. 
 
కుంభం : ధనిష్ట 3, 4 పాదాలు, శతభిషం, పూర్వాబాద్ర 1, 2, 3 పాదాలు
లావాదేవీలు కొలిక్కివస్తాయి. రుణ విముక్తులవుతాయి. ఖర్చులు సామాన్యం. పరిచయస్తుల రాక ఇబ్బంది కలిగిస్తుంది. పనులు ఒకపట్టాన ముందుకు సాగవు. దంపతుల మధ్య సఖ్యత నెలకొంటుంది. గృహమరమ్మతులు చేపడతారు. విలువైన వస్తువులు జాగ్రత్త. 
 
మీనం : పూర్వాబాద్ర 4వ పాదం, ఉత్తరాబాద్ర, రేవతి
నేడు అనుకూలదాయకం. ప్రణాళికలతో ముందుకు సాగుతారు. ఉత్సాహంగా గడుపుతారు. పనులు సానుకూలమవుతాయి. వ్యవహారాల్లో ఏకాగ్రత వహించండి. ఆర్భాటాలకు విపరీతంగా వ్యయం చేస్తారు. దంపతుల మధ్య కలహం. ఆధిపత్యం ప్రదర్శించవద్దు. 

Watch More Videos

వారణాసి గంగా ఘాట్‌లో మహిళలపై పూజారి అసభ్య ప్రవర్తన, గంగలో దూకేశాడు, వీడియో

వారణాసి గంగా ఘాట్‌లో మహిళలపై పూజారి అసభ్య ప్రవర్తన, గంగలో దూకేశాడు, వీడియోఉత్తరప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోని వారణాసి గంగా ఘాట్ వద్ద మహిళా భక్తులపై ఓ పూజారి అసభ్యంగా ప్రవర్తించినట్లు ఓ వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది. ఈ వీడియోలో ఇద్దరు మహిళలు పూజారిని పట్టుకుని చితకబాదుతున్నారు. ఒక మహిళ అయితే అతడి చేతిని పట్టుకుని గట్టిగా కొరుకుతోంది. తమ పట్ల పూజారి అసభ్యంగా ప్రవర్తించాడంటూ వారు ఆరోపిస్తున్నారు. తాము గంగానదిలో పడవపై వెళుతున్న సమయంలో కదులుతున్న పడవలోనే తమ దుస్తులను లాగుతూ తమ పట్ల అసభ్యంగా ప్రవర్తించాడంటూ చిరిగిపోయిన తమ వస్త్రాలను చూపిస్తున్నారు.

భార్య నుంచి విడాకులు వచ్చినందుకు గుడికి 9 కి.మీ వెళ్తూ భర్త పొర్లుదండాలు, వీడియో

భార్య నుంచి విడాకులు వచ్చినందుకు గుడికి 9 కి.మీ వెళ్తూ భర్త పొర్లుదండాలు, వీడియోవిడాకుల పార్టీలు సర్వసాధారణం అవుతున్నాయి. ఈ నేపధ్యంలో ఉత్తరప్రదేశ్ రాష్ట్రం లోని రాంనగరు బస్తీకి చెందిన 25 ఏళ్ల యువకుడు స్థానిక దేవతకు ఒక ప్రత్యేకమైన కృతజ్ఞతా కార్యక్రమంతో పొర్లు దణ్ణాలు పెడుతూ వెళ్లాడు. ఉత్తర భారతదేశంలో నవరాత్రుల పవిత్రమైన సందర్భాన్ని పురస్కరించుకుని అతడు తన వివాహ బంధానికి ముగింపు పలికి, కొత్తగా విడాకులు తీసుకున్నందుకు తమ ఊరు నుంచి స్థానిక ఆలయానికి 9 కిలోమీటర్ల మేర దండవత్ యాత్ర చేపట్టాడు. దండవత్ యాత్రలో అతడు నేలపై పూర్తిగా సాష్టాంగ నమస్కారం చేస్తూ 9 కిలోమీటర్లు ఇలాగే పూర్తి చేసాడు.

రెండో పెళ్ళి చేసుకుని భర్త వేధింపులు... ఇద్దరు పిల్లలను చంపి తాను ఉరేసుకున్న భార్య

రెండో పెళ్ళి చేసుకుని భర్త వేధింపులు... ఇద్దరు పిల్లలను చంపి తాను ఉరేసుకున్న భార్యహైదరాబాద్ నగరంలోని కూకట్‌పల్లి పోలీస్ స్టేషన్‌ పరిధిలో ఓ విషాదకర ఘటన జరిగింది. తన భర్త రెండో పెళ్లి చేసుకుని వేధిస్తుండటంతో భరించలేని ఓ వివాహిత తన ఇద్దరు పిల్లలను హత్య చేసి తాను కూడా ఉరేసుకుని ప్రాణాలు తీసుకుంది. మంగళవారం జరిగిన ఈ విషాదకర ఘటన వివరాలను పరిశీలిస్తే,

దేశంలోనే తొలి క్వాంటం కంప్యూటర్ - ఏప్రిల్ 14న అందుబాటులోకి...

దేశంలోనే తొలి క్వాంటం కంప్యూటర్ - ఏప్రిల్ 14న అందుబాటులోకి...నవ్యాంధ్ర రాజధాని అమరావతిలో సాంకేతిక విప్లవానికి కీలక అడుగు పడింది. దేశంలోనే తొలి ఓపెన్ క్వాంటం కంప్యూటర్ ఏప్రిల్ 14వ తేదీ నుంచి అందుబాటులోకి రానుంది. విద్యారథులు, పరిశోధకులు ఈ అత్యాధునిక సాంకేతికతను టెస్టింగ్ కోసం వినియోగించుకోవచ్చని క్యూబిక్ ఫోర్స్ సంస్థ డైరెక్టర్ వెంకట్ సుబ్రమణ్యన్, ఎస్ఆర్ఎం వర్సిటీ వీసీ ప్రొఫెసర్ సతీష్ కుమార్ వెల్లడించారు. మంగళవారం సచివాలయంలో సీఎం చంద్రబాబు అధ్యక్షతన జరిగిన ఉన్నత స్థాయి రౌండ్ టేబుల్ సమావేశంలో ఈ కీలక ప్రకటన వెలువడింది. అమరావతి క్వాంటం వ్యాలీలో క్వాంటం హార్డ్ వేర్ తయారీ ఎకో సిస్టమ్ ఏర్పాటుపై ఈ భేటీ జరిగింది.

బందరులో ఓ బఫూన్ ఉన్నాడు : మంత్రి కొల్లు రవీంద్ర

బందరులో ఓ బఫూన్ ఉన్నాడు : మంత్రి కొల్లు రవీంద్రవైకాపా నేత, మాజీ మంత్రి పేర్ని నానిపై ఏపీ రాష్ట్ర మంత్రి కొల్లు రవీంద్ర తీవ్ర స్థాయిలో విరుచుకుపడ్డాడు. బందరులో ఓ బఫూన్ ఉన్నాడంటూ విరుచుకుపడ్డారు. అక్రమాలకు పాల్పడితే ఎంతటివారైనా వదిలిపెట్టే ప్రసక్తే లేదని ఆయన గట్టిగా హెచ్చరించారు.

28-03-2026 శనివారం ఫలితాలు - మీ శ్రీమతి వద్ద దాపరికం తగదు

28-03-2026 శనివారం ఫలితాలు - మీ శ్రీమతి వద్ద దాపరికం తగదుమేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం నేడు అనుకూలదాయకం, చాకచక్యంగా అడుగులేస్తారు. రోజువారి ఖర్చులే ఉంటాయి. ప్రణాళికాబద్ధంగా పనులు పూర్తి చేస్తారు. అప్రమత్తంగా ఉండాలి. అనుమానిత వ్యక్తులతో సంభాషించవద్దు. మీ శ్రీమతి వద్ద దాపరికం తగదు. కీలక చర్చల్లో పాల్గొంటారు. వృషభం : కృత్తిక 2, 3, 4 పాదాలు, రోహిణి, మృగశిర 1, 2, పాదాలు కావలసిన ధనం అందుతుంది. కొంతమొత్తం పొదుపు చేస్తారు. పనులు చురుకుగా సాగుతాయి. మాట నిలబెట్టుకుంటారు. పత్రాల రెన్యువల్లో అలక్ష్యం తగదు. ఫోన్ సందేశాలను పట్టించుకోవద్దు. ఆత్మీయులతో సంభాషిస్తారు. ఒక సమాచారం ఉత్సాహాన్నిస్తుంది.

Ontimitta : ఒంటిమిట్ట శ్రీ కోదండ రామస్వామి ఆలయంలో బ్రహ్మోత్సవాలు

Ontimitta : ఒంటిమిట్ట శ్రీ కోదండ రామస్వామి ఆలయంలో బ్రహ్మోత్సవాలుదేశంలోని అత్యంత విశిష్టమైన రామ ఆలయాలలో ఒకటిగా పేరొందిన ఒంటిమిట్ట శ్రీ కోదండ రామస్వామి ఆలయంలో వార్షిక బ్రహ్మోత్సవాలు, శుక్రవారంనాడు వైభవంగా జరిగిన ధ్వజారోహణంతో ప్రారంభమయ్యాయి. దీనితో అక్కడ ఘనమైన ఉత్సవాలు ఆరంభమయ్యాయి. తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానాల (టీటీడీ) ఆధ్వర్యంలో నిర్వహిస్తున్న ఈ ఉత్సవాలు, తెలుగు రాష్ట్రాల నలుమూలల నుండి భారీ సంఖ్యలో భక్తులను ఆకర్షిస్తున్నాయి.

27-03-2026 శుక్రవారం ఫలితాలు - రుణసమస్య నుంచి బయటపడతారు

27-03-2026 శుక్రవారం ఫలితాలు - రుణసమస్య నుంచి బయటపడతారుమేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం వ్యవహారానుకూలత ఉంది. సముచిత నిర్ణయం తీసుకుంటారు. రావలసిన ధనం అందుంది. సకాలంలో పనులు పూర్తి చేస్తారు. ప్రముఖుల ఇంటర్వ్యూ వీలుపడదు. సంతానం ఉన్నత చదువులపై దృష్టి సారిస్తారు. ఇతరుల నమ్మవద్దు, నోటీసులు అందుకుంటారు. వృషభం : కృత్తిక 2, 3, 4 పాదాలు, రోహిణి, మృగశిర 1, 2, పాదాలు సంకల్పం సిద్ధిస్తుంది. ఉల్లాసంగా గడుపుతారు. ఇంటి విషయాలపై దృష్టి సారిస్తారు. దంపతుల మధ్య ఏకాభిప్రాయం నెలకొంటుంది. విలాసాలకు వ్యయం చేస్తారు. చేపట్టిన పనులు సాగవు. మీపై శకునాల ప్రభావం అధికం. సోదరులతో సంప్రదింపులు జరుపుతారు.

శ్రీరామనవమి రోజున ఈ రాశుల వారికి అంతా శుభం

శ్రీరామనవమి రోజున ఈ రాశుల వారికి అంతా శుభంశ్రీరామనవమిగా దేశవ్యాప్తంగ

శ్రీరామనవమి రోజున సుందరకాండను చదివితే..?

శ్రీరామనవమి రోజున సుందరకాండను చదివితే..?శ్రీరామనవమి ప్రతి సంవత్సరం చైత్ర శుక్ల పక్షంలో నవమి తిథి రోజున వస్తుంది. 2026లో ఈ పవిత్ర పండుగ మార్చి 27, శుక్రవారం రోజు వచ్చింది. ఈ తిధి మార్చి 26 ఉదయం 11:50 గంటలకు ప్రారంభమై, మార్చి 27 ఉదయం 10:08 గంటలకు ముగుస్తుంది. ఆ రోజున ఉపవాసం, పూజలు నిర్వహించడం ద్వారా జీవితంలో శాంతి, సంతోషం, శ్రేయస్సు లభిస్తాయని భక్తులు నమ్ముతారు.
