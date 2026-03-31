01-04-2026 బుధవారం ఫలితాలు - ఒకరి వద్ద మరొకరి ప్రస్తావన తగదు

మేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం
కీలక వ్యవహారాలతో తీరిక ఉండదు. నిరుత్సాహం వీడి యత్నాలు సాగించండి. సాయం ఆశించవచ్చు. శ్రమతో కూడిన ఫలితాలుంటాయి. ఖర్చులు విపరీతం. మొక్కుబడిగా పనులు పూర్తి చేస్తారు. గృహమరమ్మతులు చేపడతారు. సోదరుల నుంచి అభ్యంతరాలు ఎదురవుతాయి.
వృషభం : కృత్తిక 2, 3, 4 పాదాలు, రోహిణి, మృగశిర 1, 2, పాదాలు
రావలసిన ధనం అందుతుంది. ప్రణాళికలు వేసుకుంటారు. పనులు సానుకూలమవుతాయి. ఆందోళన తొలగి కుదుటపడతారు. అప్రమత్తంగా ఉండాలి. పొగడ్తలకు పొంగిపోవద్దు. పాత పరిచయస్తులు తారసపడతారు. మీ సాయంతో ఒకరికి మంచి జరుగుతుంది.
మిథునం : మృగశిర 3, 4 పాదాలు, ఆర్ద్ర, పునర్వసు 1, 2, 3 పాదాలు
కార్యక్రమాలు విజయవంతమవుతాయి. కొత్త పరిచయాలేర్పడతాయి. చాకచక్యంగా వ్యవహరిస్తారు. ధనలాభం, వాహన సౌఖ్యం ఉన్నాయి. పనుల్లో ఒత్తిడి, శ్రమ అధికం. ఒకరి వద్ద మరొకరి ప్రస్తావన తగదు. మీ మాటలు చేరవేసే వ్యక్తులున్నారని గమనించండి.
కర్కాటకం : పునర్వసు 4వ పాదం, పుష్యమి, ఆశ్లేష
ఉత్సాహంగా యత్నాలు సాగించండి. పరిస్థితులు నిదానంగా మెరుగుపడతాయి. వ్యూహాత్మకంగా వ్యవహరించాలి. అనవసర జోక్యం తగదు. పనులు అస్తవ్యస్తంగా సాగుతాయి. ముఖ్యుల కలయిక వీలుపడదు. ఖర్చులు విపరీతం.
సింహం : మఖ, పుబ్బ, ఉత్తర 1వ పాదం
ఆశావహదృక్పథంతో మెలగండి. ఏ విషయాన్ని నిర్లక్ష్యం చేయవద్దు. వ్యవహారాల్లో తప్పటడుగు వేస్తారు. ఖర్చులు ఆందోళన కలిగిస్తాయి. పనులు సాగవు. ఆత్మీయులతో సంభాషిస్తారు. ఆసక్తికరమైన విషయాలు తెలుసుకుంటారు. కీలక చిత్రాలు అందుతాయి.
కన్య : ఉత్తర 2, 3, 4 పాదాలు, హస్త, చిత్త 1, 2 పాదాలు
తలపెట్టిన కార్యం సిద్ధిస్తుంది. యత్నాలు ఫలిస్తాయి. రావలసిన ధనం అందుతుంది. కొన్ని ఇబ్బందులు తొలగుతాయి. గృహం ప్రశాంతంగా ఉంటుంది. నిలిపివేసిన పనులు పూర్తి చేస్తారు. ఫోన్ సందేశాలు పట్టించుకోవద్దు.
తుల : చిత్త 3, 4 పాదాలు, స్వాతి, విశాఖ 1, 2, 3 పాదాలు
సంకల్పబలం కార్యోన్ముఖులను చేస్తుంది. లక్ష్యసాధనకు అవిశ్రాంతంగా శ్రమిస్తారు. ఆర్థికంగా ఆకించిన విరిరాలున్నాయి. ఖర్చులు తగ్గించుకుంటారు. పనులు హడావుడిగా సాగుతాయి. స్వల్ప అస్వస్థతకు గురవుతారు. కార్యక్రమాలకు పాల్పడవద్దు.
వృశ్చికం : విశాఖ 4వ పాదం. అనూరాధ, జ్యేష్ట 1,2,3,4 పాదములు
నిర్దిష్ట ప్రణాళికలతో ముందుకు సాగుతారు. సమర్థతకు గుర్తింపు లభిస్తుంది. విమర్శించిన వారే ప్రశంసిస్తారు. కొత్త పరిచయాలేర్పడతాయి. సభ్యత్వాలు స్వీకరిస్తారు. ప్రత్యర్థులను తేలికగా తీసుకోవద్దు. చర్చల్లో పాల్గొంటారు.
ధనస్సు : మూల, పూర్వాషాడ 1 2 3 4 పాదములు, ఉత్తరాషాడ 1వ పాదం
ప్రతికూలతలు అధికం. ఆచితూచి అడుగేయాలి. ప్రలోభాలకు లొంగవద్దు. సన్నిహితుల సలహా పాటించండి. పనులు ప్రారంభంలో ఆటంకాలెదురవుతాయి. ఖర్చులు విపరీతం. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. వ్యాపకాలు సృష్టించుకుంటారు. ప్రయాణం చేపడతారు.
మకరం : ఉత్తరాషాడ 2, 3, 4 పాదాలు. శ్రవణం, ధనిష్ట 1, 2 పాదాలు
శ్రమించినా ఫలితం ఉండదు. కొందరి వ్యాఖ్యలు నిరుత్సాహపరుస్తాయి. అతిగా ఆలోచించవద్దు. ఖర్చులు సామాన్యం, సకాలంలో చెల్లింపులు జరుపుతారు. చేసిన పనులే తిరిగి చేయవలసి వస్తుంది. సన్నిహితులతో సంభాషిస్తారు. కీలక పత్రాలు అందుకుంటారు.
కుంభం : ధనిష్ట 3, 4 పాదాలు, శతభిషం, పూర్వాబాద్ర 1, 2, 3 పాదాలు
లావాదేవీలు కొలిక్కివస్తాయి. రుణ విముక్తులవుతాయి. ఖర్చులు సామాన్యం. పరిచయస్తుల రాక ఇబ్బంది కలిగిస్తుంది. పనులు ఒకపట్టాన ముందుకు సాగవు. దంపతుల మధ్య సఖ్యత నెలకొంటుంది. గృహమరమ్మతులు చేపడతారు. విలువైన వస్తువులు జాగ్రత్త.
మీనం : పూర్వాబాద్ర 4వ పాదం, ఉత్తరాబాద్ర, రేవతి
నేడు అనుకూలదాయకం. ప్రణాళికలతో ముందుకు సాగుతారు. ఉత్సాహంగా గడుపుతారు. పనులు సానుకూలమవుతాయి. వ్యవహారాల్లో ఏకాగ్రత వహించండి. ఆర్భాటాలకు విపరీతంగా వ్యయం చేస్తారు. దంపతుల మధ్య కలహం. ఆధిపత్యం ప్రదర్శించవద్దు.