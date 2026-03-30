మంగళవారం, 31 మార్చి 2026
  • Follow us
  1. ఆధ్యాత్మికం
  2. భవిష్యవాణి
  3. దినఫలం
Written By రామన్

31-03-2026 మంగళవారం ఫలితాలు - తప్పులు దొర్లే ఆస్కారం ఉంది..

Astrology
మేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం
సర్వత్రా అనుకూలమే. యత్నాలు ప్రోత్సాహకరంగా సాగుతాయి. ఆపన్నులకు సాయం అందిస్తారు. అనుకున్న విధంగా పనులు పూర్తి చేస్తారు. ఫోన్ సందేశాలను పట్టించుకోవద్దు. కుటుంబ సౌఖ్యం పొందుతారు. భాగస్వామిక ఒప్పందాలు కుదుర్చుకుంటారు. 
 
వృషభం : కృత్తిక 2, 3, 4 పాదాలు, రోహిణి, మృగశిర 1, 2, పాదాలు
కార్యక్రమాలు నిర్విఘ్నంగా సాగుతాయి. చాకచక్యంగా వ్యవహరిస్తారు. మీ జోక్యం అనివార్యం. మీ సలహా ఉభయులకూ ఆమోదయోగ్యమవుతుంది. పనులు హడావుడిగా సాగుతాయి. ఉల్లాసంగా గడుపుతారు. ద్విచక్రవాహనంపై దూరప్రయాణం తగదు. 
 
మిథునం : మృగశిర 3, 4 పాదాలు, ఆర్ద్ర, పునర్వసు 1, 2, 3 పాదాలు
శ్రమతో కూడిన ఫలితాలున్నాయి. ధనలాభం, వస్త్రప్రాప్తి ఉన్నాయి. చెల్లింపులో జాప్యం తగదు. ప్రణాళికాబద్ధంగా పనులు పూర్తిచేస్తారు. ప్రముఖుల కలయిక వీలుపడదు. కార్యక్రమాలు వాయిదా పడతాయి. ఒక సమాచారం ఉత్సాహపరుస్తుంది. ఆత్మీయులతో కాలక్షేపం చేస్తారు. 
 
కర్కాటకం : పునర్వసు 4వ పాదం, పుష్యమి, ఆశ్లేష
ఏకాగ్రతతో శ్రమించండి. యాదృచ్ఛికంగా తప్పులు దొర్లే ఆస్కారం ఉంది. ఏ విషయాన్ని తీవ్రంగా పరిగణించవద్దు. సన్నిహితుల సాయంతో ఒక సమస్య సద్దుమణుగుతుంది. దుబారా ఖర్చులు విపరీతం. అప్రియమైన వార్త వింటారు. విలువైన వస్తువులు జాగ్రత్త. 
 
సింహం : మఖ, పుబ్బ, ఉత్తర 1వ పాదం
ఆర్థికలావాదేవీల్లో ఏకాగ్రత వహించండి. తొందరపాటు నిర్ణయం తగదు. సన్నిహితుల సలహా పాటించండి. ఖర్చులు అంచనాలను మించుతాయి. అవసరాలు నెరవేరుతాయి. ఒక సమాచారం ఆలోచింపచేస్తుంది. పాతమిత్రులు తారసపడతారు. ఆహ్వానం అందుకుంటారు. 
 
కన్య : ఉత్తర 2, 3, 4 పాదాలు, హస్త, చిత్త 1, 2 పాదాలు
ముఖ్యమైన అంశాలపై పట్టు సాధిస్తారు. యత్నాలకు అదృష్టం కలిసివస్తుంది. కొన్ని విషయాలు ఊహించినట్టే జరుగుతాయి. ధనలాభం ఉంది. ప్రణాళికలు వేసుకుంటారు. బాధ్యతలు అప్పగించవద్దు. కొత్త పరిచయాలేర్పడతాయి. బెట్టింగ్‌లకు పాల్పడవద్దు. 
 
తుల : చిత్త 3, 4 పాదాలు, స్వాతి, విశాఖ 1, 2, 3 పాదాలు
విమర్శలకు ధీటుగా స్పందిస్తారు. ఒక సమాచారం ఉత్తేజాన్నిస్తుంది. ధైర్యంగా యత్నాలు సాగిస్తారు. మీ కష్టం ఫలిస్తుంది. ఖర్చులు విపరీతం చెల్లింపుల్లో జాగ్రత్త, ముఖ్యుల కలయిక వీలుపడదు. పసులు హడావుడిగా సాగుతాయి. ఏకాగ్రతతో వాహనం నడపండి. 
 
వృశ్చికం : విశాఖ 4వ పాదం. అనూరాధ, జ్యేష్ట 1,2,3,4 పాదములు
ఆశావహదృక్పథంతో మెలగండి. యత్నాలు విరమించుకోవద్దు. మీ కృషి త్వరలో ఫలిస్తుంది. ఆటలతో కాలక్షేపం చేస్తారు. పనులు. సకాలంలో పూర్తిచేస్తారు. ఫోన్ సందేశాలకు పట్టించుకోవద్దు. పాతమిత్రులు తారసపడతారు. విందులు, వేడుకలకు హాజరవుతారు. 
 
ధనస్సు : మూల, పూర్వాషాడ 1 2 3 4 పాదములు, ఉత్తరాషాడ 1వ పాదం
లావాదేవీల్లో తప్పటడుగు వేస్తారు. కొత్త సమస్యలు తలెత్తుతాయి. ఆలోచనలు నిలకడగా ఉండవు. అన్యమనస్కంగా గడుపుతారు. వ్యాపకాలు సృష్టించుకోవటం శ్రేయస్కరం. ఖర్చులు తగ్గించుకుంటారు. బాధ్యతలు ఇతరులకు అప్పగించవద్దు. ప్రయాణంలో అవస్థలు తప్పవు 
 
మకరం : ఉత్తరాషాడ 2, 3, 4 పాదాలు. శ్రవణం, ధనిష్ట 1, 2 పాదాలు
అనుకూలతలు అంతంతమాత్రమే మంచి చేయబోతే చెడు ఎదురవుతుంది. వివాదాస్పద విషయాల జోలికి పోవద్దు. ఖర్చులు అధికం, ఆత్మీయులతో సంభాషణ ఊరటనిస్తుంది. అనుకున్న విధంగా పనులు పూర్తిచేస్తారు. పత్రాల్లో సవరణలు అనుకూలించవు. 
 
కుంభం : ధనిష్ట 3, 4 పాదాలు, శతభిషం, పూర్వాబాద్ర 1, 2, 3 పాదాలు
సంప్రదింపులు ఫలిస్తాయి. సమర్ధతకు గుర్తింపు లభిస్తుంది. ఉత్సాహంగా యత్నాలు సాగిస్తారు. అప్రమత్తంగా ఉండాలి. పొగిడేవారి ఆంతర్యం గ్రహించండి. ఆలయాలకు విరాళాలు అందిస్తారు. పనులు సానుకూలమవుతాయి, సాంస్కృతిక కార్యక్రమంలో పాల్గొంటారు. 
 
మీనం : పూర్వాబాద్ర 4వ పాదం, ఉత్తరాబాద్ర, రేవతి
వ్యవహార పరిజ్ఞానంతో రాణిస్తారు. ధనలాభం, వస్త్రప్రాప్తి ఉన్నాయి. ఖర్చులు విపరీతం. నగదు డ్రా చేసేటప్పుడు జాగ్రత్త, బ్యాంకు వివరాలు వెల్లడించవద్దు. కొన్ని పనులు ఆకస్మికంగా పూర్తవుతాయి. ఆత్మీయులతో సంభాషిస్తారు. కీలక పత్రాలు అందుకుంటారు.

Watch More Videos

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

వార్తలు

తెలుగు సినిమా

ఆరోగ్యం

ప్రేమాయణం

ఆధ్యాత్మికం

యోగా

హాస్యం

భవిష్యవాణి

Copyright 2026, Webdunia.com