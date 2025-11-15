మ్యూచువల్ ఫండ్ రంగంలో CAMS సాంకేతికత, AI ఆధారిత ఆవిష్కరణల విప్లవాత్మక వృద్ధి

భారతదేశంలో అతిపెద్ద రిజిస్ట్రార్, ట్రాన్స్ఫర్ ఏజెంట్ అయిన కంప్యూటర్ ఏజ్ మేనేజ్మెంట్ సర్వీసెస్ లిమిటెడ్ (CAMS), తన ఆపరేటింగ్ మౌలిక సదుపాయాలు, ప్రతిభ మరియు సాంకేతిక వెన్నెముకను మరింత బలోపేతం చేస్తూ మ్యూచువల్ ఫండ్ పరిశ్రమలో ఘాతాంక వృద్ధిని ప్రేరేపించే ప్రణాళికలను ప్రకటించింది. CAMS ప్రకటించినట్లుగా, రాబోయే సంవత్సరాల్లో పరిశ్రమ స్థిరమైన వృద్ధిని సాధించేందుకు, సంవత్సరానికి 8 కొత్త AMCలకు మద్దతు ఇవ్వడం, బహుళ కొత్త ఫండ్ హౌజ్లకు ప్రత్యక్ష సేవలు అందించడంలో సహాయపడడానికి, AI మరియు ఇతర అధునాతన సాంకేతిక పరిజ్ఞానాలను ఏకీకరించడం ద్వారా తన ప్లాట్ఫారాన్ని భవిష్యత్తుకు సిద్దం చేస్తోంది.
అదనంగా, రాబోయే నెలల్లో SIF పథకాలను ప్రారంభించడానికి ఖాతాదారులకు మద్దతు అందించడానికి CAMS ప్రత్యేకంగా తనను సిద్ధం చేసుకుంది, ఇది కొత్త అసెట్ క్లాస్ గణనీయమైన మార్కెట్ ఆసక్తిని రేకెత్తిస్తోంది. గిఫ్ట్ సిటీలో 4 సంవత్సరాలుగా 30 మందికి పైగా క్లయింట్లతో పనిచేసిన CAMS, ఇప్పుడు దేశీయ మ్యూచువల్ ఫండ్లకు పథకాలను నిర్వహించే ఒక వేదికగా మారుతూ, మెరుగైన వృద్ధి అవకాశాలను సూచిస్తుంది. ప్లాట్ఫారమ్ రీ-ఆర్కిటెక్చర్ రోడ్మ్యాప్లో భాగంగా, CAMS తన Lens ప్లాట్ఫామ్ని ప్రారంభించిందని ప్రకటించింది, రాబోయే రెండు త్రైమాసికాల్లో మరో 4 AI ఇంటిగ్రేషన్లను అమలు చేయాలనియోచిస్తోంది. ఇది CAMS యొక్క మెరుగైన సామర్థ్యం, ఆపరేటింగ్ సామర్థ్యాన్ని గణనీయంగా పెంచి, మ్యూచువల్ ఫండ్ వ్యవస్థలో విప్లవాత్మక వృద్ధికి దారితీస్తుంది.
కొత్త రెగ్యులేటరీ సర్క్యులర్లను, తక్షణ, స్థిరమైన, ఖచ్చితమైన అమలును నిర్ధారించడానికి CAMS తన CAMSLens ప్లాట్ఫామ్ను ప్రారంభించింది. ఇది అంతర్గతంగా రూపొందించబడిన, కస్టమ్ బిల్ట్ SLM ద్వారా సామర్ధ్యాన్ని అందించే పరిష్కారం. CAMSLens, తాజాగా విడుదలైన సర్క్యులర్లను ప్రస్తుత రెగ్యులేటరీ ఫ్రేమ్వర్క్లకు అనుసంధానించడం ద్వారా నిజ-సమయ, సందర్భోచిత విశ్లేషణని అందిస్తుంది. దీని ద్వారా రెగ్యులేటరీ సర్క్యులర్ అమలును వేగవంతం చేస్తూ, ఖచ్చితమైన డిపార్ట్మెంట్-నిర్దిష్ట చర్యలను ఏకకాలంలో ఆడిట్ గార్డ్రెయిల్లుగా సృష్టించగలదు.
మిస్టర్ అనుజ్ కుమార్, మేనేజింగ్ డైరెక్టర్, CAMS ఇలా అన్నారు, మేము ప్రస్తుతం అధునాతన AI-ఆధారిత సాంకేతిక పరిజ్ఞానాలను రూపకల్పన, నిర్మాణం, ఏకీకరణలో కొనసాగిస్తున్నాము, ఇది మా సామర్థ్యాన్ని, వేగాన్ని, కార్యకలాప స్థాయిని గణనీయంగా పెంచే లక్ష్యంతో ఉంది. కార్యకలాపాలు క్లౌడ్ ప్లాట్ఫారంలకు మారడం, అధునాతన APIలు మా వ్యాపారానికి సామర్థ్యాన్ని అందించడం ప్రారంభించడంతో, మేము రాబోయే రెండేళ్లలో మా ప్రస్తుత వాల్యూమ్ను 2 రెట్లు పెంచడానికి, వేగవంతమైన స్థాయిని సృష్టించడానికి సన్నద్ధంగా ఉన్నాము. కొత్త పెట్టుబడి ఉత్పత్తులకు మద్దతు ఇవ్వడానికి మేము బలమైన ప్లాట్ఫారంలను, సమ్మతి-సిద్ధంగా ఉన్న ప్రక్రియలను నిర్మిస్తున్నాము, ఇవి రియల్టైమ్ డాష్బోర్డులు, ఇంటెలిజెన్స్, రిస్క్ నియంత్రణలను కలిగి ఉంటాయి, తద్వారా క్లయింట్లు వేగంగా నిర్ణయాలు తీసుకోవడం సులభం అవుతుంది.