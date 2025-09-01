జెబిఎల్ కొత్త ఆడియో లైనప్, 360-డిగ్రీ మార్కెటింగ్ ప్రచారంతో పండుగ ఉత్సాహం

భారతదేశం ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్న పండుగ సీజన్లోకి ప్రవేశిస్తున్న తరుణంలో, JBL ఇండియా తన 360-డిగ్రీ మార్కెటింగ్ ప్రచారం సౌండ్ ఆఫ్ సెలబ్రేషన్స్ను ఆవిష్కరించింది. ఇది ప్రాంతీయ సౌండ్స్కేప్లను జరుపుకునే ఒక గీతంతో పాటు, JBL పార్టీబాక్స్ ఎంకోర్ 2, పార్టీబాక్స్ ఎంకోర్ ఎసెన్షియల్ 2, పార్టీబాక్స్ 520, ఛార్జ్ 6, ఫ్లిప్ 7, JBL బార్ 1300తో కూడిన ఒక శక్తివంతమైన కొత్త ఉత్పత్తి లైనప్ను అందిస్తుంది. ఇది రిటైల్, డిజిటల్, మరియు సాంస్కృతిక టచ్పాయింట్ల అంతటా ధ్వని, భావోద్వేగం, మరియు ఆవిష్కరణలను మిళితం చేస్తుంది.
డిజిటల్ మార్కెటింగ్ ప్రచారం - సౌండ్ ఆఫ్ సెలబ్రేషన్స్
ఈ పండుగ సీజన్లో, JBL ఇండియా సౌండ్ ఆఫ్ సెలబ్రేషన్స్ గీతాన్ని విడుదల చేసింది. ఇది భారతదేశ పండుగల యొక్క వివిధ సోనిక్ సిగ్నేచర్లను సంగ్రహించే ఒక డిజిటల్ ప్రచారం. గణేష్ చతుర్థి యొక్క ఉత్సాహభరితమైన ఢోల్, దుర్గా పూజ యొక్క లయబద్ధమైన ఢాక్ నుండి ఓనం యొక్క ఉత్సాహపూరితమైన చెండ వరకు, ప్రతి ప్రాంతం యొక్క సౌండ్స్కేప్ ఐక్యతా స్ఫూర్తికి ఎలా దోహదపడుతుందో ఈ గీతం వేడుకగా జరుపుకుంటుంది. ప్రఖ్యాత సెజ్ ఆన్ ది బీట్ నిర్మించిన ఈ ట్రాక్లో, దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న కళాకారులు-ఎంసీ కూపర్ (కేరళ/ఓనం), ఎంసీ గౌతీ (మహారాష్ట్ర/గణేష్ చతుర్థి), సంజీత భట్టాచార్య (పశ్చిమ బెంగాల్/పూజో), మరియు శ్రేయా జైన్ పాల్గొన్నారు. ఈ గీతం యూట్యూబ్లో విడుదలైంది. JBL యొక్క సోషల్ మీడియా ఛానెళ్లలో విస్తృతంగా ప్రచారం చేయబడింది.
పండుగ సీజన్ అంతటా కొత్త ఉత్పత్తుల ఆవిష్కరణ
ఈ పండుగ సీజన్ను మరింత ప్రత్యేకంగా చేయడానికి, JBL తన పోర్ట్ఫోలియోకు JBL పార్టీబాక్స్ ఎంకోర్ 2, పార్టీబాక్స్ ఎంకోర్ ఎసెన్షియల్ 2, పార్టీబాక్స్ 520 విడుదలతో కొత్త శక్తిని అందిస్తోంది. ఇవి శక్తివంతమైన ధ్వని, పోర్టబిలిటీ, లీనమయ్యే లైటింగ్ ఎఫెక్ట్లను కోరుకునే సంగీత ప్రియులు, పార్టీకి వెళ్లేవారి కోసం రూపొందించబడ్డాయి. సెప్టెంబర్లో JBL ఛార్జ్ 6, ఫ్లిప్ 7 కాంపాక్ట్ ఆడియో స్పీకర్లు వైర్లెస్ స్పీకర్ ప్రియుల మధ్య తమ అరంగేట్రం చేయనున్నాయి. గృహ వినోదం విషయంలో, JBL కొత్త JBL బార్ 1300ను కూడా ప్రారంభించనుంది, ఇది కుటుంబ సమావేశాల కోసం సరైన సమయంలో లివింగ్ రూమ్లకు సినిమాటిక్ సరౌండ్ సౌండ్ను అందిస్తుంది.
ఆఫర్లు మరియు డిస్కౌంట్లు
వేగవంతమైన యాక్సెస్ అందించడానికి JBL క్విక్-కామర్స్, ఇ-కామర్స్ ప్లాట్ఫారమ్లతో భాగస్వామ్యం కుదుర్చుకుంటోంది. అలాగే, ఆఫ్లైన్ కొనుగోలుదారులు ఎంపిక చేసిన ఉత్పత్తులపై ప్రముఖ బ్యాంకులతో రూ. 8,000 వరకు క్యాష్బ్యాక్, నో-కాస్ట్ ఈఎంఐ ఆప్షన్లతో సహా పండుగ ఆఫర్లను పొందవచ్చు.
మహారాష్ట్ర, కేరళలో స్టోర్ యాక్టివేషన్లు
తన వినియోగదారులకు మరింత చేరువగా ఉండటానికి, JBL తన సౌండ్ ఆఫ్ సెలబ్రేషన్స్ ప్రచారం యొక్క ప్రాంతీయ ఎడిషన్లను అమలు చేసింది, భారతదేశంలోని కీలక మార్కెట్లకు పండుగ ఉత్సాహాన్ని అందిస్తోంది. కేరళలో, 600కు పైగా స్టోర్లు ఉత్సాహభరితమైన పండుగ-థీమ్ బ్రాండింగ్తో అలంకరించబడ్డాయి, దీనికి 50కి పైగా అవుట్డోర్ సైట్లు, JBL యొక్క సిగ్నేచర్ సెలబ్రేషన్ థీమ్ను ప్రదర్శించే పూర్తిస్థాయిలో ర్యాప్ చేయబడిన కొచ్చి మెట్రో తోడయ్యాయి. మహారాష్ట్రలో, JBL 1,000కు పైగా స్టోర్లు, 32 OOH సైట్లు, ముంబై, పూణే, నాగ్పూర్, నాసిక్లలో లీనమయ్యే మెట్రో బ్రాండింగ్ను యాక్టివేట్ చేసింది. ఇది రాష్ట్ర సుసంపన్నమైన పండుగ సంస్కృతిని JBL యొక్క ఐకానిక్ సౌండ్ అనుభవంతో మిళితం చేస్తుంది. పండుగ సీజన్ కొనసాగుతున్న కొద్దీ, దుర్గా పూజ, నవరాత్రి, దీపావళి వంటి ప్రధాన వేడుకలకు అనుగుణంగా JBL ఇతర ప్రాంతాలలో తన ఉనికిని విస్తరించనుంది.
భారతదేశంలోని అత్యంత రద్దీ విమానాశ్రయాలలో ఉనికిని పెంచుకోవడం
JBL భారతదేశంలోని అత్యంత రద్దీ విమానాశ్రయాలలో కూడా తన ఉనికిని పెంచుకుంటోంది. ఢిల్లీ T3లో దేశీయ, అంతర్జాతీయ టెర్మినల్స్లో JBL బ్రాండింగ్తో 110కు పైగా ఛార్జింగ్ స్టేషన్లు పనిచేస్తున్నాయి. బెంగళూరు విమానాశ్రయంలో ఉత్సాహభరితమైన రొటేటింగ్ LED స్క్రీన్లపై JBL ప్రదర్శించబడుతోంది, హైదరాబాద్, చెన్నై, కోల్కతా విమానాశ్రయాలు కూడా దీనిని అనుసరిస్తున్నాయి, ఇది బ్రాండ్ లక్షలాది పండుగ ప్రయాణికులను చేరేలా నిర్ధారిస్తుంది.
JBL ఎల్లప్పుడూ కేవలం ఆడియో కంటే ఎక్కువ. ఇది భారతదేశం ఎలా వేడుక చేసుకుంటుందో అందులో ఒక భాగం, అని యోగేష్ నంబియార్, డైరెక్టర్, ఇంటిగ్రేటెడ్ మార్కెటింగ్, హర్మాన్ ఇండియా పేర్కొన్నారు. ఆయన ఇంకా ఇలా అన్నారు, ఈ పండుగ సీజన్లో, ఇంటి సమావేశాలు, రోడ్ ట్రిప్పులు, లేదా సాంస్కృతిక వేడుకలు అయినా, మా లక్ష్యం ధ్వని, సంస్కృతి, మరియు భావోద్వేగాలను మిళితం చేసే ఉత్పత్తులు మరియు అనుభవాలతో ప్రతి టచ్పాయింట్లో ఉండటం.