మంగళవారం, 2 సెప్టెంబరు 2025
సోమవారం, 1 సెప్టెంబరు 2025 (23:18 IST)

జెబిఎల్ కొత్త ఆడియో లైనప్, 360-డిగ్రీ మార్కెటింగ్ ప్రచారంతో పండుగ ఉత్సాహం

JBL New Audio Lineup
భారతదేశం ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్న పండుగ సీజన్‌లోకి ప్రవేశిస్తున్న తరుణంలో, JBL ఇండియా తన 360-డిగ్రీ మార్కెటింగ్ ప్రచారం సౌండ్ ఆఫ్ సెలబ్రేషన్స్‌ను ఆవిష్కరించింది. ఇది ప్రాంతీయ సౌండ్‌స్కేప్‌లను జరుపుకునే ఒక గీతంతో పాటు, JBL పార్టీబాక్స్ ఎంకోర్ 2, పార్టీబాక్స్ ఎంకోర్ ఎసెన్షియల్ 2, పార్టీబాక్స్ 520, ఛార్జ్ 6, ఫ్లిప్ 7, JBL బార్ 1300తో కూడిన ఒక శక్తివంతమైన కొత్త ఉత్పత్తి లైనప్‌ను అందిస్తుంది. ఇది రిటైల్, డిజిటల్, మరియు సాంస్కృతిక టచ్‌పాయింట్ల అంతటా ధ్వని, భావోద్వేగం, మరియు ఆవిష్కరణలను మిళితం చేస్తుంది.
 
డిజిటల్ మార్కెటింగ్ ప్రచారం - సౌండ్ ఆఫ్ సెలబ్రేషన్స్ 
ఈ పండుగ సీజన్‌లో, JBL ఇండియా సౌండ్ ఆఫ్ సెలబ్రేషన్స్ గీతాన్ని విడుదల చేసింది. ఇది భారతదేశ పండుగల యొక్క వివిధ సోనిక్ సిగ్నేచర్‌లను సంగ్రహించే ఒక డిజిటల్ ప్రచారం. గణేష్ చతుర్థి యొక్క ఉత్సాహభరితమైన ఢోల్, దుర్గా పూజ యొక్క లయబద్ధమైన ఢాక్ నుండి ఓనం యొక్క ఉత్సాహపూరితమైన చెండ వరకు, ప్రతి ప్రాంతం యొక్క సౌండ్‌స్కేప్ ఐక్యతా స్ఫూర్తికి ఎలా దోహదపడుతుందో ఈ గీతం వేడుకగా జరుపుకుంటుంది. ప్రఖ్యాత సెజ్ ఆన్ ది బీట్ నిర్మించిన ఈ ట్రాక్‌లో, దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న కళాకారులు-ఎంసీ కూపర్ (కేరళ/ఓనం), ఎంసీ గౌతీ (మహారాష్ట్ర/గణేష్ చతుర్థి), సంజీత భట్టాచార్య (పశ్చిమ బెంగాల్/పూజో), మరియు శ్రేయా జైన్ పాల్గొన్నారు. ఈ గీతం యూట్యూబ్‌లో విడుదలైంది. JBL యొక్క సోషల్ మీడియా ఛానెళ్లలో విస్తృతంగా ప్రచారం చేయబడింది.
 
పండుగ సీజన్ అంతటా కొత్త ఉత్పత్తుల ఆవిష్కరణ 
ఈ పండుగ సీజన్‌ను మరింత ప్రత్యేకంగా చేయడానికి, JBL తన పోర్ట్‌ఫోలియోకు JBL పార్టీబాక్స్ ఎంకోర్ 2, పార్టీబాక్స్ ఎంకోర్ ఎసెన్షియల్ 2, పార్టీబాక్స్ 520 విడుదలతో కొత్త శక్తిని అందిస్తోంది. ఇవి శక్తివంతమైన ధ్వని, పోర్టబిలిటీ, లీనమయ్యే లైటింగ్ ఎఫెక్ట్‌లను కోరుకునే సంగీత ప్రియులు, పార్టీకి వెళ్లేవారి కోసం రూపొందించబడ్డాయి. సెప్టెంబర్‌లో JBL ఛార్జ్ 6, ఫ్లిప్ 7 కాంపాక్ట్ ఆడియో స్పీకర్‌లు వైర్‌లెస్ స్పీకర్ ప్రియుల మధ్య తమ అరంగేట్రం చేయనున్నాయి. గృహ వినోదం విషయంలో, JBL కొత్త JBL బార్ 1300ను కూడా ప్రారంభించనుంది, ఇది కుటుంబ సమావేశాల కోసం సరైన సమయంలో లివింగ్ రూమ్‌లకు సినిమాటిక్ సరౌండ్ సౌండ్‌ను అందిస్తుంది.
 
ఆఫర్లు మరియు డిస్కౌంట్లు 
వేగవంతమైన యాక్సెస్ అందించడానికి JBL క్విక్-కామర్స్, ఇ-కామర్స్ ప్లాట్‌ఫారమ్‌లతో భాగస్వామ్యం కుదుర్చుకుంటోంది. అలాగే, ఆఫ్‌లైన్ కొనుగోలుదారులు ఎంపిక చేసిన ఉత్పత్తులపై ప్రముఖ బ్యాంకులతో రూ. 8,000 వరకు క్యాష్‌బ్యాక్, నో-కాస్ట్ ఈఎంఐ ఆప్షన్‌లతో సహా పండుగ ఆఫర్‌లను పొందవచ్చు.
 
మహారాష్ట్ర, కేరళలో స్టోర్ యాక్టివేషన్‌లు
తన వినియోగదారులకు మరింత చేరువగా ఉండటానికి, JBL తన సౌండ్ ఆఫ్ సెలబ్రేషన్స్ ప్రచారం యొక్క ప్రాంతీయ ఎడిషన్‌లను అమలు చేసింది, భారతదేశంలోని కీలక మార్కెట్లకు పండుగ ఉత్సాహాన్ని అందిస్తోంది. కేరళలో, 600కు పైగా స్టోర్లు ఉత్సాహభరితమైన పండుగ-థీమ్ బ్రాండింగ్‌తో అలంకరించబడ్డాయి, దీనికి 50కి పైగా అవుట్‌డోర్ సైట్‌లు, JBL యొక్క సిగ్నేచర్ సెలబ్రేషన్ థీమ్‌ను ప్రదర్శించే పూర్తిస్థాయిలో ర్యాప్ చేయబడిన కొచ్చి మెట్రో తోడయ్యాయి. మహారాష్ట్రలో, JBL 1,000కు పైగా స్టోర్లు, 32 OOH సైట్‌లు, ముంబై, పూణే, నాగ్‌పూర్, నాసిక్‌లలో లీనమయ్యే మెట్రో బ్రాండింగ్‌ను యాక్టివేట్ చేసింది. ఇది రాష్ట్ర సుసంపన్నమైన పండుగ సంస్కృతిని JBL యొక్క ఐకానిక్ సౌండ్ అనుభవంతో మిళితం చేస్తుంది. పండుగ సీజన్ కొనసాగుతున్న కొద్దీ, దుర్గా పూజ, నవరాత్రి, దీపావళి వంటి ప్రధాన వేడుకలకు అనుగుణంగా JBL ఇతర ప్రాంతాలలో తన ఉనికిని విస్తరించనుంది.
 
భారతదేశంలోని అత్యంత రద్దీ విమానాశ్రయాలలో ఉనికిని పెంచుకోవడం
JBL భారతదేశంలోని అత్యంత రద్దీ విమానాశ్రయాలలో కూడా తన ఉనికిని పెంచుకుంటోంది. ఢిల్లీ T3లో దేశీయ, అంతర్జాతీయ టెర్మినల్స్‌లో JBL బ్రాండింగ్‌తో 110కు పైగా ఛార్జింగ్ స్టేషన్‌లు పనిచేస్తున్నాయి. బెంగళూరు విమానాశ్రయంలో ఉత్సాహభరితమైన రొటేటింగ్ LED స్క్రీన్‌లపై JBL ప్రదర్శించబడుతోంది, హైదరాబాద్, చెన్నై, కోల్‌కతా విమానాశ్రయాలు కూడా దీనిని అనుసరిస్తున్నాయి, ఇది బ్రాండ్ లక్షలాది పండుగ ప్రయాణికులను చేరేలా నిర్ధారిస్తుంది.
 
JBL ఎల్లప్పుడూ కేవలం ఆడియో కంటే ఎక్కువ. ఇది భారతదేశం ఎలా వేడుక చేసుకుంటుందో అందులో ఒక భాగం, అని యోగేష్ నంబియార్, డైరెక్టర్, ఇంటిగ్రేటెడ్ మార్కెటింగ్, హర్మాన్ ఇండియా పేర్కొన్నారు. ఆయన ఇంకా ఇలా అన్నారు, ఈ పండుగ సీజన్‌లో, ఇంటి సమావేశాలు, రోడ్ ట్రిప్పులు, లేదా సాంస్కృతిక వేడుకలు అయినా, మా లక్ష్యం ధ్వని, సంస్కృతి, మరియు భావోద్వేగాలను మిళితం చేసే ఉత్పత్తులు మరియు అనుభవాలతో ప్రతి టచ్‌పాయింట్‌లో ఉండటం.

Pawan Singh: వివాదంలో పవన్ సింగ్.. హీరోయిన్ అంజలి నడుమును తాకాడు (video)

Pawan Singh: వివాదంలో పవన్ సింగ్.. హీరోయిన్ అంజలి నడుమును తాకాడు (video)భోజ్‌పురి పవర్ స్టార్‌ పవన్ సింగ్ వివాదంలో చిక్కుకున్నారు. హీరోయిన్ అంజలి నడుమును తాకడం తీవ్ర వివాదానికి దారితీసింది. దీనిపై రెండు రోజులుగా మౌనంగా ఉన్న అంజలి, తాజాగా ఒక సంచలన వీడియోను విడుదల చేసి ఆవేదనను వ్యక్తపరిచింది. లక్నోలో జరిగిన ఈవెంట్‌లో పవన్ సింగ్ తనను అసభ్యంగా తాకిన విషయాన్ని అంజలి వివరించింది. మొదట అది పొరపాటుగా జరిగిందని, బ్లౌజ్ ట్యాగ్ ఏమైనా బయటికి వచ్చిందేమోనని తాను భావించానని చెప్పింది. కానీ, తర్వాత అది ఉద్దేశపూర్వకంగా జరిగిందని తెలుసుకొని షాక్‌కు గురయ్యానని పేర్కొంది.

Pawan Kalyan: ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్ పుట్టినరోజు పోస్టర్‌ విడుదల

Pawan Kalyan: ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్ పుట్టినరోజు పోస్టర్‌ విడుదలపవన్ కళ్యాణ్ పుట్టినరోజు(సెప్టెంబర్ 2) సందర్భంగా తాజాగా ఈ చిత్రం నుండి ప్రత్యేక పోస్టర్ ను విడుదల చేశారు. త్రీ పీస్ సూట్ మరియు టోపీతో పూర్తిగా నల్లటి దుస్తులు ధరించి పవన్ కళ్యాణ్ చాలా అందంగా కనిపిస్తున్నారు. ప్రస్తుతం ఈ పోస్టర్ సామాజిక మాధ్యమాల్లో వైరల్ అవుతోంది. పవన్ కళ్యాణ్ ఎల్లప్పుడూ తన ప్రత్యేకమైన స్టైల్ మరియు స్వాగ్ కు ప్రసిద్ధి చెందారు.

Monalisa: మలయాళ సినిమాలో నటించనున్న కుంభమేళా మోనాలిసా

Monalisa: మలయాళ సినిమాలో నటించనున్న కుంభమేళా మోనాలిసాకుంభమేళా మోనాలిసా రాత్రికి రాత్రే స్టార్ అయిపోయింది. ఇప్పటికే బాలీవుడ్‌లో ఓ ప్రాజెక్ట్ సైన్ చేసిన ఈ వైరల్ గర్ల్.. ఇప్పుడు సౌత్‌లో కూడా అడుగుపెట్టేందుకు రంగం సిద్ధమైంది. తాజాగా మలయాళ సినిమాలో బంపర్ ఆఫర్ కొట్టేసింది. పి. బిను వర్గీస్ దర్శకత్వం వహిస్తున్న నాగమ్మ సినిమా హీరోయిన్‌గా ఎంపికైంది. ఇందులో నీలతామర (2009) ఫేమ్ నటుడు కైలాష్ హీరోగా నటిస్తున్నారు. మంగళవారం పూజ కార్యక్రమాలతో సినిమాను గ్రాండ్‌గా లాంచ్ చేశారు మేకర్స్. అక్టోబర్ మొదటి వారం నుంచి షూటింగ్ ప్రారంభం కానుంది. కొచ్చిలో జరిగిన ఈ పూజ కార్యక్రమానికి ప్రముఖ దర్శకుడు సిబి మలయిల్ హాజరయ్యారు.

Havish: కీలక సన్నివేశాల చిత్రీకరణలో హవీష్, కావ్య థాపర్ ల నేను రెడీ

Havish: కీలక సన్నివేశాల చిత్రీకరణలో హవీష్, కావ్య థాపర్ ల నేను రెడీహీరో హవీష్, డైరెక్టర్ త్రినాధరావు నక్కిన క్రేజీ కాంబినేషన్ లో రూపొందుతున్న అవుట్ అండ్ అవుట్ ఫ్యామిలీ ఎంటర్ టైనర్ 'నేను రెడీ'. కావ్య థాపర్ హీరోయిన్ గా నటిస్తున్న ఈ చిత్రాన్ని హార్నిక్స్ ఇండియా ఎల్‌ఎల్‌పి బ్యానర్ పై నిఖిల కోనేరు నిర్మిస్తున్నారు. ఇప్పటికే విడుదలైన టైటిల్ గ్లింప్స్ కు మంచి స్పందన వచ్చింది.

ప్రియదర్శి, నిహారిక ఎన్.ఎం. నటించిన మిత్ర మండలి దీపావళికి రాబోతోంది

ప్రియదర్శి, నిహారిక ఎన్.ఎం. నటించిన మిత్ర మండలి దీపావళికి రాబోతోందిప్రియదర్శి, నిహారిక ఎన్.ఎం., విష్ణు ఓయ్, రాగ్ మయూర్, ప్రసాద్ బెహరా ప్రధాన తారాగణంగా మిత్ర మండలి చిత్రం అనేది స్నేహం ప్రధానంగా నడిచే కథ. బాధలన్నీ మర్చిపోయి, థియేటర్లలో మనస్ఫూర్తిగా నవ్వుకునేలా ఈ సినిమా ఉంటుందని చిత్ర బృందం తెలిపింది. అందుకే ఈ చిత్రాన్ని అక్టోబర్ 16న ప్రపంచవ్యాప్తంగా భారీస్థాయిలో విడుదల చేయనున్నట్లు అధికారికంగా ప్రకటించింది. కళ్యాణ్ మంతిన, భాను ప్రతాప, డా. విజయేందర్ రెడ్డి తీగల నిర్మిస్తున్న ఈ చిత్రానికి సహ నిర్మాతగా సోమరాజు పెన్మెత్స వ్యవహరిస్తున్నారు.

జాతీయ దగ్గు దినోత్సవం: డాక్టర్ రెడ్డీస్ సహకారంతో భారతదేశంలో దగ్గుపై అవగాహన

జాతీయ దగ్గు దినోత్సవం: డాక్టర్ రెడ్డీస్ సహకారంతో భారతదేశంలో దగ్గుపై అవగాహనకన్సల్టెంట్ ఫిజీషియన్ల యొక్క ప్రొఫెషనల్ బాడీ అయిన అసోసియేషన్ ఆఫ్ ఫిజీషియన్స్ ఆఫ్ ఇండియా, మహారాష్ట్ర స్టేట్ చాప్టర్ (ఏపీఐ ఎంఎస్సీ), గ్లోబల్ ఫార్మాస్యూటికల్ కంపెనీ అయిన డాక్టర్ రెడ్డీస్ లేబొరేటరీస్ లిమిటెడ్ సహకారంతో ఆగస్టు 29ను జాతీయ దగ్గు దినోత్సవంగా ప్రకటించింది. దగ్గుపై దేశ వ్యాప్తంగా అవగాహన సృష్టించడం, రోగులు- ఆరోగ్య సంరక్షణ నిపుణులలో ఙ్ఞానం పెంచడం, రుజువుతో కూడిన రోగ నిర్ధారణ, చికిత్సా పద్ధతులను ప్రోత్సహించడం ఈ మొదటి ప్రయత్నం యొక్క లక్ష్యం.

మహిళా విభాగానికి ప్రచార ముఖచిత్రంగా కృతి సనన్‌ను నియమించిన క్యాంపస్ యాక్టివ్‌వేర్

మహిళా విభాగానికి ప్రచార ముఖచిత్రంగా కృతి సనన్‌ను నియమించిన క్యాంపస్ యాక్టివ్‌వేర్భారతదేశంలోని ప్రముఖ స్పోర్ట్స్, అథ్లెజర్ ఫుట్‌వేర్ బ్రాండ్‌లలో ఒకటైన క్యాంపస్ యాక్టివ్‌వేర్, జాతీయ అవార్డు గెలుచుకున్న నటి కృతి సనన్‌ను తమ మహిళా విభాగానికి నూతన ప్రచారకర్తగా ఎంపిక చేసుకున్నట్లు వెల్లడించింది. ఈ భాగస్వామ్యం బ్రాండ్-సెలబ్రిటీ భాగస్వామ్యం కంటే ఎక్కువను సూచిస్తుంది, ఇది భారతదేశంలో మహిళల పాదరక్షల విభాగం యొక్క భవిష్యత్తును రూపొందించాలనే క్యాంపస్ లక్ష్యంను ప్రతిబింబిస్తుంది. ఈ భాగస్వామ్యం గురించి క్యాంపస్ యాక్టివ్‌వేర్ లిమిటెడ్ సీఈఓ, హోల్ టైమ్ డైరెక్టర్ నిఖిల్ అగర్వాల్ మాట్లాడుతూ, క్యాంపస్ మహిళల విభాగానికి కృతి సనన్‌ను స్వాగతిస్తున్నందుకు మేము చాలా సంతోషంగా ఉన్నాము.

ఆరోగ్యకరమైన జీర్ణవ్యవస్థ కోసం బాదం తినండి

ఆరోగ్యకరమైన జీర్ణవ్యవస్థ కోసం బాదం తినండిప్రతిరోజూ బాదం తినడం ఆరోగ్యకరమైన జీర్ణవ్యవస్థకు మద్దతు ఇవ్వడంలో సహాయపడగలదని రెండు కొత్త సమగ్ర పరిశోధన పత్రాలు ప్రదర్శిస్తున్నాయి. బాదం పప్పులు సంభావ్య ప్రీబయోటిక్స్‌గా పనిచేస్తాయి, ఇది ప్రయోజనకరమైన గట్ బ్యాక్టీరియా పెరుగుదలను ప్రోత్సహించే, ఆరోగ్యకరమైన గట్ మైక్రోబయోమ్‌కు మద్దతు ఇచ్చే ఒక ఆహార వనరు. బాదం తినడం బ్యూటిరేట్ ఉత్పత్తిని పెంచుతుంది, ఇది జీర్ణ, గుండె ఆరోగ్యానికి ప్రయోజనం చేకూర్చే ఒక షార్ట్-చైన్ ఫ్యాటీ యాసిడ్. గట్, గుండెను కలిపే ఒక మార్గమైన గట్-హార్ట్ యాక్సిస్‌లో బాదం ఒక పాత్ర పోషించవచ్చు.

పేషెంట్-సెంట్రిక్ ఇమేజింగ్‌లో విప్లవాత్మక మార్పులు తీసుకురానున్న శామ్‌సంగ్ ఇండియా

పేషెంట్-సెంట్రిక్ ఇమేజింగ్‌లో విప్లవాత్మక మార్పులు తీసుకురానున్న శామ్‌సంగ్ ఇండియాశామ్‌సంగ్, భారతదేశపు అతిపెద్ద వినియోగదారుల ఎలక్ట్రానిక్స్ బ్రాండ్, తన అనుబంధ సంస్థ శామ్‌సంగ్ ఎలక్ట్రానిక్స్ కంపెనీ లిమిటెడ్ ద్వారా, న్యూరోలాజికా సహకారంతో, భారతదేశంలో తదుపరి తరం మొబైల్ సిటి ఉత్పత్తి పోర్ట్‌ఫోలియోను ప్రారంభిస్తున్నట్లు ప్రకటించింది. శామ్‌సంగ్ ఎలక్ట్రానిక్స్ కంపెనీ లిమిటెడ్, ఆధునిక మెడికల్ ఇమేజింగ్ టెక్నాలజీలలో ప్రపంచ నాయకుడిగా, డయాగ్నొస్టిక్ మరియు ఇంటర్వెన్షనల్ రేడియాలజీని మార్చడానికి ప్రత్యేకంగా రూపొందించిన ఈ తదుపరి తరం వ్యవస్థలను అందిస్తుంది. ఇవి మొబిలిటీ, AI-సహాయక సామర్థ్యం, రోగి-మొదటి రూపకల్పనను మిళితం చేస్తూ, ఆరోగ్య సంరక్షణ ప్రదాతలకు ఎప్పుడైనా, ఎక్కడైనా నాణ్యమైన సేవను అందించడానికి సాధికారత కల్పిస్తాయి.

మతిమరుపు సమస్యను వదిలించుకోవాలంటే ఏం చేయాలి?

మతిమరుపు సమస్యను వదిలించుకోవాలంటే ఏం చేయాలి?మతిమరుపు తగ్గించుకోవడానికి లేదా మెదడు చురుగ్గా పని చేయడానికి ఇక్కడ కొన్ని మార్గాలు ఉన్నాయి. వాటిలో ముఖ్యమైనది ఏమిటంటే జీవనశైలిలో మార్పులు చేసుకోవడం, రోజూ క్రమం తప్పకుండా వ్యాయామం చేయడం వల్ల మెదడుకు రక్త ప్రసరణ మెరుగవుతుంది, ఇది జ్ఞాపకశక్తిని పెంచడానికి సహాయపడుతుంది. నడక, జాగింగ్, సైక్లింగ్ వంటివి చాలా మంచివి. ఒమేగా-3 ఫ్యాటీ యాసిడ్స్(చేపలు, అవిసె గింజలు), యాంటీఆక్సిడెంట్లు (పండ్లు, కూరగాయలు) ఎక్కువగా ఉన్న ఆహారం తీసుకోవడం వల్ల మెదడు ఆరోగ్యంగా ఉంటుంది. రోజుకు కనీసం 7-8 గంటలు నిద్రపోవడం చాలా ముఖ్యం. నిద్ర సరిగా లేకపోతే జ్ఞాపకశక్తి బలహీనపడుతుంది.
