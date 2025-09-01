థమ్స్ అప్ మరియు బిర్యానీ, రెండూ కలసి అందిస్తాయి మోస్ట్ తూఫానీ

కోకా-కోలా ఇండియా ఐకానిక్ బిలియన్ డాలర్ల బ్రాండ్ థమ్స్ అప్, ఈరోజు బాలీవుడ్ సూపర్ స్టార్ షారుఖ్ ఖాన్, తెలుగు సినిమా లెజెండ్ జగపతి బాబు నటించిన బిర్యానీ ఏక్ నహీ, దో హాత్ సే ఖాతే హై అనే తాజా ప్రచార కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించింది. ఈ ప్రచారం పరిపూర్ణ బిర్యానీ అనుభవానికి ఒక గుర్తు. దీనిని పరధ్యానం లేని లీనమయ్యే ఆచారంగా మారుస్తుంది. ఇది వేగాన్ని తగ్గించడం, ప్రతి రుచిని ఆస్వా దించడం, ఆ క్షణాన్ని నిజంగా జీవించడం గురించి.
గత మూడేళ్లుగా, ఈ బ్రాండ్ థమ్స్ అప్తో బిర్యానీని ఆస్వాదించే సూక్ష్మ నైపుణ్యాన్ని తీసుకొని దానిని ఒక ప్రసిద్ధ ఆచారంగా మార్చింది. బిర్యానీతో సహజంగా ఇష్టపడే పానీయంగా ప్రారంభమైనది, ఇప్పుడు వినియోగ దారులు తమ సొంతంగా గుర్తించే సాంస్కృతిక సత్యంగా మారింది. దీని బలమైన ఫిజ్, ఉరుములతో కూడిన రుచితో, థమ్స్ అప్ భారతదేశ వైవిధ్యమైన బిర్యానీ సంస్కృతిని ఒక భాగస్వామ్య సాంస్కృతిక క్షణంగా ఉన్నతీకరిస్తుంది.
ఈ ప్రచారం ఈ ఊపు మీద ఆధారపడి ఉంటుంది, ఈ జంటను కేవలం భోజనం కంటే ఎక్కువ చేస్తుంది. ఫోన్లు మోగడం, టీవీలు మెరుస్తూ ఉండటం, జీవితం వేగంగా కదిలే ఈ ప్రపంచంలో, బిర్యానీ హడావిడిగా తినడం కంటే ఎక్కువ విలువైనది. కాబట్టి, వేగాన్ని తగ్గించి, ఫోన్ను పక్కన పెట్టి, చెంచా వదిలి, బిర్యానీ నిండిన ప్లేట్లోకి వెళ్లి చల్లటి థమ్స్ అప్తో తినండి.
ప్రఖ్యాత చిత్రనిర్మాత కార్తీక్ సుబ్బరాజ్ దర్శకత్వం వహించిన ఈ టీవీసీ, షారుఖ్ ఖాన్, జగపతి బాబు మధ్య ఘర్షణ జరిగే అవకాశం ఉన్న పరిస్థితి ప్రారంభమవుతుంది, ఇది బిర్యానీ, థమ్స్ అప్ వచ్చినప్పుడు తూఫానీ అనుభవంగా మారుతుంది.
సుమేలి ఛటర్జీ, కేటగిరీ హెడ్, స్పార్క్లింగ్ ఫ్లేవర్స్, కోకాకోలా ఇండియా, నైరుతి ఆసియా ఇలా అన్నారు, థమ్స్ అప్ ఎల్లప్పుడూ సాధారణం కంటే పెద్ద సందర్భాలకు నిలయంగా ఉంటుంది. గత మూడేళ్లుగా మేం బిర్యానీ-థమ్స్ అప్ జతను ఒక ప్రత్యేకమైన ఆచారంగా మార్చాం. 2023లో మేం తూఫానీ బిర్యానీ హంట్ సిరీస్ను ప్రారం భించాం. దీనికి దేశవ్యాప్తంగా అభిమానుల నుండి అపారమైన ప్రేమ లభించింది. ఇప్పుడు, మేం దీనిని మరింత ముందుకు తీసుకెళ్తున్నాం. థమ్స్ అప్, బిర్యానీని సామాజిక కరెన్సీగా స్థిరపరుస్తున్నాం. ఇది ప్రజలు పంచుకో వాలనుకునే, పునరావృతం చేయాలనుకునే, తమ స్వంతం చేసుకోవాలనుకునే సాంస్కృతిక సంకేతంగా మారింది అని అన్నారు.
భారతదేశంలో, హైదరాబాదీ, లక్నోవీ లేదా కోల్కతాలో ఏ బిర్యానీ ఉత్తమమో చర్చించుకోవడం మాకు చాలా ఇష్టం, కానీ మేం దానిని ఎలా ఆస్వాదిస్తామో అనేది వివాదాస్పదం. మీరు తొందరపడకండి; మీరు దానిని థమ్స్ అప్తో పూర్తి చేసి రుచులను విరజిమ్మండి అని షారుఖ్ ఖాన్ అన్నారు.
జగపతి బాబు మాట్లాడుతూ, బిర్యానీ నేను పుట్టిన చోట ఒక వంటకం కాదు, అది ఒక సంప్రదాయం. మీరు దానితో మీ సమయాన్ని వెచ్చిస్తారు. దాని వాసన, సుగంధ ద్రవ్యాలు, ప్రతి బైట్కు దాని స్వంత కథ ఉంటుంది. మీరు థమ్స్ అప్తో వెళ్ళినప్పుడు, ఆ కథకు ఎల్లప్పుడూ పరిపూర్ణమైన ముగింపు ఉంటుంది అని అన్నారు.
ఈ ప్రచార కార్యక్రమం బిర్యానీ అనుభవాన్ని పునర్నిర్వచించి, ఒక చేయి సరిపోని ఒక కొత్త ఆచారంగా మారు స్తుంది. భారతదేశం అన్ని అవాంతరాలను పక్కనపెట్టి, ఒక చేత్తో వారికి ఇష్టమైన బిర్యానీని తీసుకొని, మరొక చేత్తో తూఫానీ థమ్స్ అప్ తీసుకొని, మరపురాని వ్యవహారంలో మునిగిపోవాలని మేం ఆహ్వానిస్తున్నాం. బి ర్యానీ, థమ్స్ అప్ కేవలం భోజనం కాదు కాబట్టి అవి కలిసి ఉండే శక్తివంతమైన వేడుక అని వీఎంఎల్ ఇండియా గ్రూప్ సీసీఓ కల్పేష్ పటంకర్ అన్నారు.
ఈ ఇంటిగ్రేటెడ్ క్యాంపెయిన్ టీవీ, డిజిటల్, సోషల్, ఆన్-గ్రౌండ్ టచ్ పాయింట్స్, వినియోగదారుల ఎంగేజ్మెంట్ ప్లాట్ఫామ్లలో విస్తరించబడుతుంది. ఇవి అభిమానులకు ప్రత్యేకమైన బిర్యానీ వోచర్లను అందిస్తాయి. ఈ క్యాంపెయిన్తో, థమ్స్ అప్ భోజనాన్ని ప్రజలు తిరిగి చూడాలనుకునే క్షణంగా చేస్తుంది, ఎందుకంటే బిర్యానీని ఆస్వాదించడానికి అనేక మార్గాలు ఉన్నప్పటికీ, ఒకే ఒక తూఫానీ మార్గం ఉంది.