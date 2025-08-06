సోమవారం, 11 ఆగస్టు 2025
బుధవారం, 6 ఆగస్టు 2025 (22:21 IST)

పారిశ్రామిక బేరింగ్స్ పోర్ట్ ఫోలియోను విస్తరించిన షాఫ్లర్ ఇండియా

Schaeffler India Expands its Large Size Industrial Bearings
షాఫ్లర్ ఇండియా, ప్రముఖ మోషన్ టెక్నాలజీ కంపెనీ, మేడ్-ఇన్-ఇండియా పెద్ద సైజ్ స్పియరికల్ రోలర్ బేరింగ్స్, కాస్ట్ స్టీల్ హౌసింగ్స్, యాక్ససరీస్‌ను చేర్చి ఇప్పటికే ఉన్న పారిశ్రామిక పోర్ట్ ఫోలియోను విస్తరించడం ద్వారా తమ స్థానిక నిబద్ధతను మరింత శక్తివంతం చేసింది. మా స్థానిక ప్రయత్నాలను అత్యధికం చేయడానికి కొనసాగింపుగా, ఈ బేరింగ్స్ సావ్లి, గుజరాత్ లోని షాఫ్లర్ ఇండియా వారి ఆధునిక తయారీ సదుపాయంలో తయారు చేయబడ్డాయి.
 
ఉక్కు, సిమెంట్, మైనింగ్, విద్యుత్తు ప్లాంట్స్, గుజ్జు- కాగితం వంటి కీలకమైన రంగాల్లో హెవీ-డ్యూటీ వినియోగాల కోసం కంపెనీ వారి పారిశ్రామిక పోర్ట్ ఫోలియో గణనీయంగా విస్తరించడాన్ని ఈ ప్రారంభం సూచిస్తుంది. బేరింగ్స్ పోర్ట్ ఫోలియోకు అనుబంధపూరకంగా, కంపెనీ పెద్ద-సైజ్ కాస్ట్ స్టీల్ హౌసింగ్స్, అడాప్టర్, విత్ డ్రాల్- హైడ్రాలిక్ స్లీవ్స్‌ను పరిచయం చేసింది. షాఫ్లర్ నుండి పూర్తి పోర్ట్ ఫోలియోను ఎంచుకోవడానికి ఇవి ఇప్పుడు OEMలు, కన్సల్టెంట్స్‌ను కూడా అందిస్తున్నాయి. తీవ్రమైన ఆపరేటింగ్ పరిస్థితుల్లో ఉన్నతమైన శక్తి, మన్నికను కేటాయించడానికి హౌసింగ్స్ రూపొందించబడ్డాయి. అడ్వాన్స్ డ్ సీలింగ్, అంతర్గత లూబ్రికేషన్ గ్రూవ్, వైబ్రేషన్-టెంపరేచర్ సెన్సర్లను మౌంటింగ్ చేయడానికి ఏర్పాటు, ఆటో-లూబ్రికేటర్లు వంటి అదనపు డిజైన్ ఫీచర్లు మెరుగుపరచబడిన సామర్థ్యం, నమ్మకం మరియు నిర్వహణ సౌలభ్యానికి వీలు కల్పిస్తాయి.
 
ఈ ప్రకటన గురించి మాట్లాడుతూ, శ్రీ. శేషన్ అయ్యర్, ప్రెసిడెంట్- బేరింగ్స్- ఇండస్ట్రియల్ సొల్యూషన్స్ ఇలా అన్నారు, “ఈ ప్రారంభం అనేది మేక్-ఇన్-ఇండియాకు షాఫ్లర్ నిబద్ధతను- స్థానిక ఇంజనీరింగ్, పరిశోధన-అభివృద్ధి సామర్థ్యంతో కలిసిన తయారీ శ్రేష్టతపై మా నిరంతర కేంద్రీకరణను సూచిస్తోంది. ఈ కీలకమైన భాగాల యొక్క తయారీని స్థానికం చేయడం ద్వారా, మా పరిష్కారాలు మరింత అందుబాటులో, సరసంగా, భారతదేశపు పరిశ్రమ అవసరాలకు స్పందించే విధంగా మేము చేస్తున్నాము.
 
ఉన్నతమైన నాణ్యత, విలువచే ప్రోత్సహించబడిన పరిష్కారాలకు డిమాండ్ పెరుగుతున్న నేపధ్యంలో, మేము మా అంతర్జాతీయ నైపుణ్యాన్ని భారతదేశానికి తీసుకురావడానికి, మా కస్టమర్లకు వేగంగా, మెరుగ్గా సేవలు అందించడానికి మా సామర్థ్యాన్ని శక్తివంతం చేయడానికి గర్విస్తున్నాం.” పూర్తి పరిష్కారాల సమూహంలో బేరింగ్స్, హౌసింగ్స్, అడాప్టర్, విత్ డ్రాల్ స్లీవ్స్, అడ్వాన్స్ డ్ సీలింగ్ పరిష్కారాలు, లూబ్రికెంట్లు, కండిషన్ మానిటరింగ్ వ్యవస్థలు ఉన్నాయి- ఇవి చలన పరిష్కారాల కోసం షాఫ్లర్‌ను నమ్మకమైన, సింగిల్-విండో భాగస్వామిగా నిలిపాయి. ఈ కొత్త ఉత్పరత్తులు కన్వేయర్లు, స్టేకర్ రిక్లైమర్లు, గేర్ బాక్స్ లు, క్రషర్స్, పల్పింగ్ సిస్టంస్ సహా భారీ పరిశ్రమకు మద్దతునిచ్చే వినియోగాల్లో కీలకమైన పారిశ్రామిక రంగాలకు ప్రయోజనం చేకూర్చనున్నాయి.
 
స్థానిక తయారీ, అప్లికేషన్ ఇంజనీరింగ్ సామర్థాయలలో షాఫ్లర్ ఇండియా వారి నిరంతర పెట్టుబడి భారత ప్రభుత్వం వారి “మేక్ ఇన్ ఇండియా” కార్యక్రమంతో అనుసంధానం చెందింది. భవిష్యత్తుకు సిద్ధంగా ఉండే మోషన్ టెక్నాలజీలతో భారతదేశపు పరిశ్రమ యొక్క అభివృద్ధి చెందుతున్న అవసరాలను మద్దతు చేయడానికి కంపెనీ వారి దీర్ఘకాలిక నిబద్ధతను ఇది చూపిస్తుంది.

ట్రంప్ ఆహ్వానాన్ని మన్నించి డేటింగ్ వెళ్లివుంటేనా? : ఎమ్మా థాంప్సన్ షాకింగ్ కామెంట్స్

ట్రంప్ ఆహ్వానాన్ని మన్నించి డేటింగ్ వెళ్లివుంటేనా? : ఎమ్మా థాంప్సన్ షాకింగ్ కామెంట్స్ప్రస్తుత అమెరికా అధ్యక్షుడు డోనాల్డ్ ట్రంప్ తనను డేటింగ్‌కు ఆహ్వానించాడని హాలీవుడ్ నటి ఎమ్మా థాంప్సన్ వెల్లడించారు. అది కూడా తన విడాకుల రోజునే ఫోన్ చేసి డేట్‌కు ఆహ్వానించారని తెలిపారు. ఈ మేరకు ఆమె ఎన్డీటీవీకి ఇచ్చిన ప్రత్యేక ఇంటర్వ్యూలో వెల్లడించారు. తన వ్యక్తిగత జీవితంలో కష్టతరమైన రోజున ట్రంప్ ఆెకు ఫోన్ చేసి స్నేహపూర్వకంగా మాట్లాడారు. ఈ సందర్భంగా డేట్‌కు ఆహ్వానించారని తెలిపారు.

ఎవర్‌గ్రీన్‌ స్టైల్‌ ఐకాన్‌ చిరంజీవి - హాటెస్ట్‌ స్టార్‌ ఆఫ్‌ ది ఇయర్‌ నాని

ఎవర్‌గ్రీన్‌ స్టైల్‌ ఐకాన్‌ చిరంజీవి - హాటెస్ట్‌ స్టార్‌ ఆఫ్‌ ది ఇయర్‌ నానివైవిధ్యమైన కథలు, పాత్రలతోనే కాదు, తనదైన నటనతోనూ యువతను అలరిస్తున్న నటుడు నేచురల్ స్టార్ నాని. ఇప్పుడు మరో గుర్తింపును కూడా తన ఖాతాలో వేసుకున్నారు. 2025 దక్షిణాది నటుల్లో హాటెస్ట్‌ స్టార్‌ ఆఫ్‌ ది ఇయర్‌ అవార్డును సొంతం చేసుకున్నారు. యూజెనిక్స్‌ ఫిల్మ్‌ఫేర్‌ గ్లామర్‌ అండ్‌ స్టైల్‌ అవార్డ్స్‌ సౌత్‌ 2025 వేడుక తాజాగా జరిగింది. పలువురు సినీతారలు ఇందులో పాల్గొని సందడి చేశారు.

అల్లు అర్జున్‌కు చుక్కలు చూపించిన ఎయిర్‌పోర్టు సెక్యూరిటీ (Video)

అల్లు అర్జున్‌కు చుక్కలు చూపించిన ఎయిర్‌పోర్టు సెక్యూరిటీ (Video)హీరో అల్లు అర్జున్‌కు విమానాశ్రయ భద్రతా సిబ్బంది చుక్కలు చూపించాడు. కళ్లద్దాలు, మాస్క్ తీసి ముఖం చూపించేంత వరకు ఎయిర్‌పోర్టులోకి వెళ్లేందుకు అనుమతించలేదు. ఇది ముంబై విమానాశ్రయంలో చోటుచేసుకుంది. అల్లు అర్జున్ శనివారం ముంబై ఎయిర్‌పోర్టుకు వెళ్లారు. ఆ సమయంలో ఆయన ముఖానికి మాస్క్, కళ్లకు బ్లాక్ గ్లాసెస్ ధరించి ఉండటంతో అక్కడి భద్రతా సిబ్బంది ఆయన్ను గుర్తుపట్టలేకపోయారు. సెక్యూరిటీ చెకింగ్ పాయింట్ వద్దకు రాగానే నిబంధనల ప్రకారం ఆయనను ఆపారు. వెంటనే అల్లు అర్జున్ అసిస్టెంట్ కల్పించుకుని ఆయన సినీ హీరో అల్లు అర్జున్ అని చెప్పే ప్రయత్నం చేశారు.

కుమార్తెకు సెక్స్ టాయ్ బహుమతిగా ఇవ్వాలని భావించాను : నటి గౌతమి

కుమార్తెకు సెక్స్ టాయ్ బహుమతిగా ఇవ్వాలని భావించాను : నటి గౌతమిప్రముఖ నటి గౌతమి కపూర్‌ గతంలో చేసిన వ్యాఖ్యలు ఇపుడు వైరలై పెను దుమారానికి దారితీశాయి. తన కుమార్తెకు 16వ పుట్టిన రోజు సందర్భంగా సెక్స్ టాయ్ బహుమతిగా ఇవ్వాలని తాను ఒకపుడు ఆలోచించినట్టు చెప్పారు. దీనికి సంబంధించిన వీడియో ఒకటి ఇపుడు ఎక్స్ వేదికగా వైరల్ అయింది. దీంతో ఈ చర్చ మొదలైంది. భారతీయ సమాజంలో తల్లిదండ్రులు పిల్లలతో లైంగిక అంశాలపై మాట్లాడటానికే సంకోచించే తరుణంలో, గౌతమి వ్యాఖ్యలు తీవ్ర చర్చకు దారితీశాయి. ఈ యేడాది మే నెలలో 'హాటర్' అనే మీడియా సంస్థకు ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో గౌతమి ఈ వ్యాఖ్యలు చేశారు.

రాయల్ స్టాగ్ బూమ్ బాక్స్ మేబి, అర్మాన్ మలిక్, ఇక్కాలతో హిప్-హాప్

రాయల్ స్టాగ్ బూమ్ బాక్స్ మేబి, అర్మాన్ మలిక్, ఇక్కాలతో హిప్-హాప్గురుగ్రామ్: రాయల్ స్టాగ్ బూమ్ బాక్స్, బ్రాండ్ వారి ఫ్లాగ్ షిప్ మ్యూజిక్ ఐపి, యూనివర్సల్ మ్యూజిక్ గ్రూప్ వారి సహకారంలో, రాయల్ స్టాగ్ బూమ్ బాక్స్ ఒరిజినల్స్ క్రింద ఒక తాజా లైన్-అప్‌తో మరలా ముందుకు వచ్చింది. ఇది మెలొడీని, హిప్-హాప్‌ను రంగరించే ఒక విలక్షణమైన ఫార్మాట్. పెహ్లే జైసీ బాత్ నహీ, హూడీ, మొహబ్బత్, ఇమ్తిహాన్ వంటి విజయవంతమైన ట్రాక్స్ తర్వాత ఈ ప్లాట్‌ఫారం ఇప్పుడు, ఈ సీజన్‌లో తన మూడవ ఒరిజనల్, మేబి-అర్మాన్ మలిక్, ఇక్కాల శక్తివంతమైన కొలాబరేషన్‌ను మీ ముందుకు తెస్తోంది.

కూల్‌డ్రింక్స్ తాగితే పక్షవాతం తప్పదంటున్న వైద్య నిపుణులు

కూల్‌డ్రింక్స్ తాగితే పక్షవాతం తప్పదంటున్న వైద్య నిపుణులుఅనేక ప్రతిరోజు ఇష్టానుసారంగా శీతలపానీయాలు తాగుతుంటారు. అలాగే డైట్ సోడా కూడా తాగుతుంటారు. ఇలాంటి వారికి పక్షవాతం తప్పదని వైద్య నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు. అమెరికన్ హార్ట్ అసోసియేషన్ మాస పత్రికలో ఈ అధ్యయన నివేదిక ప్రచురితమైంది. అధ్యయనకారులు 45 ఏళ్లు దాటిన 2,800 మందిని పదేళ్లపాటు పరిశీలించారు. వారి పరిశోధనలో దిగ్భ్రాంతికరమైన విషయాలు వెల్లడయ్యాయి.

స్నాక్స్ గుగ్గిళ్లు తింటే బలం, ఇంకా ఏం ప్రయోజనాలు?

స్నాక్స్ గుగ్గిళ్లు తింటే బలం, ఇంకా ఏం ప్రయోజనాలు?గుగ్గిళ్ళు అనేవి వివిధ రకాల ధాన్యాలతో, పప్పులతో చేసే ఆరోగ్యకరమైన, రుచికరమైన చిరుతిండి. గుగ్గిళ్ళను తయారుచేసేందుకు ఎక్కువగా శనగలు, ఉలవలు, పెసలు, అలసందలు వంటి వాటిని ఉపయోగిస్తారు. వీటి వల్ల కలిగే ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఒక్కొక్క ధాన్యానికి ఒక్కో విధంగా ఉంటాయి. సాధారణంగా గుగ్గిళ్ళలో ఉండే ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. గుగ్గిళ్ళలో ప్రోటీన్లు పుష్కలంగా ఉంటాయి, ఇవి శరీర కణజాలాల నిర్మాణం, మరమ్మత్తుకు అవసరం. వీటిలో ఫైబర్ ఎక్కువ కనుక ఇది జీర్ణక్రియను మెరుగుపరచి, మలబద్ధకాన్ని నివారిస్తుంది. గుగ్గిళ్ళను తినడం వల్ల కడుపు నిండిన భావన కలుగుతుంది, బరువు తగ్గడానికి సహాయపడుతుంది.

గౌరవ్ గుప్తా తన బ్రైడల్ కౌచర్ కలెక్షన్, క్వాంటం ఎంటాంగిల్‌మెంట్ ఆవిష్కరణ

గౌరవ్ గుప్తా తన బ్రైడల్ కౌచర్ కలెక్షన్, క్వాంటం ఎంటాంగిల్‌మెంట్ ఆవిష్కరణఅంతర్జాతీయంగా ప్రఖ్యాతి పొందిన కౌట్యూరియర్ గౌరవ్ గుప్తా తన ఇండియన్ కౌచర్ 2025 కలెక్షన్‌ను, క్వాంటం ఎంటాంగిల్‌మెంట్ పేరుతో, ఆగస్టు 8, 2025న ముంబైలోని జియో వరల్డ్ కన్వెన్షన్ సెంటర్‌లో ఆవిష్కరించారు. వివాహ ప్రమాణాల పవిత్ర క్షణం కోసం రూపొందించిన తన బ్రైడల్ కౌచర్ లైన్‌కు ఇది ఒక చారిత్రాత్మక ఆరంభం. ఆధునిక భారతీయ వివాహం యొక్క లీనమయ్యే అన్వేషణగా భావించిన ఈ అనుభవం, 500కు పైగా అతిథులను ఒకే సాయంత్రం మూడు పరస్పర అనుసంధానిత ప్రదేశాల గుండా ఒక భావోద్వేగ ప్రయాణానికి తీసుకువెళ్లింది.

Business Ideas: మహిళలు ఇంట్లో వుంటూనే డబ్బు సంపాదించవచ్చు.. ఎలాగో తెలుసా?

Business Ideas: మహిళలు ఇంట్లో వుంటూనే డబ్బు సంపాదించవచ్చు.. ఎలాగో తెలుసా?మహిళలు ఇంట్లో ఉంటూనే చిన్న పెట్టుబడితో పాటు డబ్బు సంపాదించుకోవచ్చు. ట్యూషన్ సెంటరు, హ్యాండ్ మేడ్ వస్తువులు, కాఫీ/టిఫిన్ కార్నర్ వంటి చిన్న ఐడియాలతో లక్షల ఆదాయం సంపాదించవచ్చు. నేటి కాలంలో మహిళలు అన్నీ రంగాల్లో రాణిస్తారు. ప్రస్తుతం బిజినెస్ రంగంలోనూ మహిళలు తమదైన శైలిలో డబ్బును ఆర్జిస్తున్నారు. చిన్నాపెద్దా బిజినెస్‌లలో మహిళలు ముందుకు దూసుకెళ్తున్నారు. మహిళలు తమ ప్రతిభ, సమయం, పెట్టుబడి సామర్థ్యంతో సరిపోయే అనేక చిన్న వ్యాపారాలను సులభంగా ప్రారంభించవచ్చు.

Javitri for Skin: వర్షాకాలంలో మహిళలు జాపత్రిని చర్మానికి వాడితే..?.. ఆరోగ్యానికి కూడా?

Javitri for Skin: వర్షాకాలంలో మహిళలు జాపత్రిని చర్మానికి వాడితే..?.. ఆరోగ్యానికి కూడా?వర్షాకాలం తరచుగా తేమ, జిడ్డు చర్మాన్ని అలసిపోయినట్లు, మసకబారినట్లు చేస్తుంది. ఇలాంటి వారు జాపత్రిని వాడితే సరిపోతుంది. జాపత్రి అని పిలిచే ఇది జాజికాయ విత్తనం. వంటలో సువాసనగల మసాలా దినుసుల్లో ఒకటైన జాపత్రి చర్మ-పోషకాలను కలిగివుంటుంది. జావత్రి చర్మ కణాల పునరుద్ధరణను ప్రోత్సహించడం ద్వారా, యాంటీ ఏజింగ్ లక్షణాలను తొలగిస్తుంది. కాలక్రమేణా మృదువైన, మరింత యవ్వన రూపాన్ని కలిగివుండేలా చేస్తుంది.
