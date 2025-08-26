బజాజ్ పల్సర్ హ్యాట్రిక్ ఆఫర్ పవర్స్పై పండుగ వేడుకలు
పూణే: ప్రపంచంలోనే అత్యంత విలువైన ద్విచక్ర, త్రిచక్ర వాహన సంస్థ బజాజ్ ఆటో లిమిటెడ్, మహారాష్ట్ర, గుజరాత్, కర్ణాటక, ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ, ఒడిశా, పశ్చిమ బెంగాల్, ఈశాన్య, ఉత్తరప్రదేశ్లను కలుపుతూ తన హ్యాట్రిక్ ఆఫర్ను ఈరోజు మార్కెట్లలో అమలు చేస్తున్నట్లు ప్రకటించింది. పరిమిత కాల వేడుక చొరవగా రూపొందించబడిన హ్యాట్రిక్ ఆఫర్, పల్సర్ శ్రేణిపై ప్రత్యేక ధరలు, నగదు ప్రయోజనాలు, విలువ కలయికల యొక్క ట్రిపుల్ ప్రయోజనాన్ని రైడర్లకు అందిస్తుంది.
హ్యాట్రిక్ ఆఫర్ కస్టమర్లకు రూ. 10,000 విలువైన ప్రయోజనాలను అందిస్తుంది. దీనికి మూడు దశలు ఉన్నాయి. మొదటిది, క్యాష్బ్యాక్ ఆఫర్, రెండవది, బీమా పొదుపులు, మూడవది, ప్రాసెసింగ్ రుసుము లేదు.
సెలబ్రేషన్ మీట్స్ ఎక్స్ప్రెషన్
పల్సర్ కొత్త ప్రచారం- దునియా దేఖ్తీ హై తు దిఖాతో పాటు ఈ పండుగ ఆఫర్ వస్తోంది. ఇది భారతదేశ యువతకు వారి స్ధానాన్ని సొంతం చేసుకోవడానికి, వారి సాహసోపేత స్ఫూర్తిని ప్రదర్శించడానికి పిలుపునిస్తుంది. ఈ ప్రచారం రైడర్లను ప్రత్యేకంగా నిలబడమని కోరినట్లుగానే, పండుగ హ్యాట్రిక్ ఆఫర్ పల్సర్లో దీన్ని పొందడానికి వారికి మరిన్ని కారణాలను అందిస్తుంది.
కీలక రాష్ట్రాలకు విస్తరించడం
గుజరాత్లోని నవరాత్రి వేడుకల నుండి పశ్చిమ బెంగాల్లో దుర్గా పూజ ఉత్సాహం, కర్ణాటక- ఆంధ్రప్రదేశ్లో దసరా ఉత్సాహం వరకు, కేరళలో ఓనం ఉత్సవాల వరకు, బజాజ్ పల్సర్ ప్రతి రైడర్ పనితీరు, గర్వం, అదనపు విలువతో జరుపుకునేలా చేస్తుంది. ఈ ఆఫర్ దాదాపు అన్ని పల్సర్ మోడళ్లను కవర్ చేస్తుంది. పల్సర్పై ఇప్పటివరకు అందించబడిన అతిపెద్ద ఆఫర్లలో ఇది ఒకటి.