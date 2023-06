* స్కోర్‌బోర్డ్ 19.5 ఓవర్లు వుండగా, తన్వర్ నో బాల్‌ను అందించాడు, దానిపై బ్యాటర్ బౌల్డ్ అయ్యాడు.

* తర్వాతి బంతిని మరో నో-బాల్‌తో సిక్సర్‌గా కొట్టి, మొత్తం 8 పరుగులకు చేరుకుంది.

* తర్వాతి బంతి కూడా నో-బాల్, బ్యాటర్లు 2 పరుగులు చేయడంతో మొత్తం 11 పరుగులు వచ్చాయి.

* తర్వాతి బంతి వైడ్ డెలివరీగా ముగిసింది. మొత్తం 12 పరుగులకు చేరుకుంది.

* చివరి డెలివరీని సిక్సర్ బాదడంతో.. మొత్తం 18 పరుగులకు చేరుకుంది.





