డు ప్లెసిస్ సూపర్ క్యాచ్‌.. గాల్లోకి ఎగిరి అవుట్ చేశాడు..(video)

సన్‌రైజర్స్ ఈస్టర్న్ కేప్ బ్యాటర్ బెడ్డింగ్‌హామ్ ఇమ్రాన్ తాహిర్ బౌలింగ్‌లో మిడ్-ఆఫ్ వైపు సరైన సమయంలో షాట్ ఆడినప్పుడు ఈ అద్భుతమైన క్యాచ్ దొరికింది. ఫలితంగా సోషల్ మీడియాలో డు ప్లెసిస్‌పై ప్రశంసలు కురిపిస్తున్నారు నెటిజన్లు.

40 ఏళ్ల వయసులోనూ డు ప్లెసిస్ తన అత్యుత్తమ ఫీల్డింగ్ సామర్థ్యాలతో ఆకట్టుకుంటున్నాడని కితాబిస్తున్నారు. ఇటీవల, ఐపీఎల్‌లో రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు తరఫున ఆడిన ఈ అనుభవజ్ఞుడైన క్రికెటర్‌ను తాజా మెగా వేలంలో ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్ రూ.2 కోట్లకు కొనుగోలు చేసింది.

Absolutely FAF-tastic ???? Faf du Plessis continues to defy the laws of physics #BetwaySA20 #SECvJSK #WelcomeToIncredible pic.twitter.com/WAnGnTex5P